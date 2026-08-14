ИНТАРСИЯ
ИНТА́РСИЯ (итал. intársio) - вид инкрустации на деревянных предметах (мебели и так далее).
Представляет собой фигурные изображения или узоры из пластинок дерева, разных по текстуре и цвету, врезанных в поверхность предмета. Наивысшего расцвета интарсия достигла в Италии в XV веке (декорирование сундуков-кассоне, создание панно с архитектурными перспективами, пейзажами, натюрмортами и так далее).
Интарсией украшали мебель различных стилей - барокко, рококо и классицизма в европейских странах и в России. Смотри также Маркетри.
Иллюстрация:
Интарсия. Фрагмент декоративного убранства Студиоло герцога Федерикода Монтефельтро в Палаццо Дукалев Урбино. По рисунку Франческо ди Джорджо Мартини (?). Ок. 1476. Архив БРЭ.
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