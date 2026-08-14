ИНТАРСИЯ

ИНТА́РСИЯ (итал. intársio) - вид ин­кру­ста­ции на де­ревянных пред­ме­тах (ме­бе­ли и так далее).

Пред­став­ля­ет со­бой фи­гур­ные изо­бра­же­ния или узо­ры из пла­сти­нок де­ре­ва, раз­ных по тек­сту­ре и цве­ту, вре­зан­ных в по­верх­ность пред­ме­та. Наи­выс­ше­го рас­цве­та интарсия дос­тиг­ла в Ита­лии в XV веке (де­ко­ри­ро­ва­ние сун­ду­ков-кас­со­не, соз­да­ние пан­но с ар­хитектурными пер­спек­ти­ва­ми, пей­за­жа­ми, на­тюр­мор­та­ми и так далее).

Интарсией ук­ра­ша­ли ме­бель различных сти­лей - ба­рок­ко, ро­ко­ко и клас­си­циз­ма в ев­ропейских стра­нах и в Рос­сии. Смотри так­же Мар­кет­ри .

Иллюстрация:

Ин­тар­сия. Фраг­мент де­ко­ра­тив­но­го уб­ран­ст­ва Сту­дио­ло гер­цо­га Фе­де­ри­кода Мон­те­фель­тро в Па­лац­цо Ду­ка­лев Ур­би­но. По ри­сун­ку Фран­чес­ко ди Джор­джо Мар­ти­ни (?). Ок. 1476. Архив БРЭ.

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