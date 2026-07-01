ИНЬСЮЙ

Иньсюй (кит. Иньский холм) — важнейший археологический памятник позднего бронзового века в Китае; в 1,5 км к северу от г. Аньяна; общая площадь около 35 тыс. кв. м.

Центральная часть столицы раннего государства Шан-Инь (1300-1027 до н. э.); ее дворцово-храмовый комплекс (на холме между руслом р. Хуаньхэ и дер. Сяотунь). Возник около 1300 до н. э.; в 1027 до н. э. был сожжен войском соседей — племенного объединения чжоу . Памятник открыт в 1899; раскопки Ли Цзи, Дун Цзобиня и других в 1928—1937; возобновлены с 1950-х.

Центральное место И. занимали четыре комплекса строений, включавших дворцовые и храмовые постройки (всего 53) на земляных платформах; выявлены 296 хозяйственных ям, 31 водоотводная траншея, а также 264 погребений и жертвенных ям (в том числе с колесницами, кит. чэмакэн), изделия из золота, нефрита, камня, кости (включая ритуальное оружие, бронзовые ритуальные сосуды и др.). Богатейшее погребение принадлежало «госпоже Хао» (Фу Хао) — супруге правителя (вана) У-дина (2-я половина XIII в. до н. э.): в нем обнаружено 468 бронзовых изделий (общим весом 1,5 т), 755 изделий из нефрита, 6880 раковин каури, 560 изделий из камня и кости; находки отличаются изысканностью стиля, разнообразием форм и сложным орнаментом.

Важнейшая находка в погребениях — гадательные надписи на костях животных и панцирях черепах, свидетельство древнейшей известной формы китайской иероглифической письменности. На основе их анализа выделены 4 исторических периода, соотнесенные с правлениями 12 царей: 1. Пань-гэн, Сяо-синь, Сяо-и (конец XIV — 1-я половина XIII в. до н. э.); 2. У-дин, Цзу-гэн, Цзу-цзя (2-я половина XIII — 1-я половина XII в.); 3. Линь-синь, Кан-дин, У-и, Тай-дин (середина XII — начало XI в.); 4. Ди-и, Ди-синь (XI в.).

Рядом с И. выявлено около 50 памятников (Хуаюаньчжуан, Мэйюаньчжуан, Хоуган, Сибэйган и др.) с материалами иньсюйского круга: это усадьбы представителей знати, мастерские, могильники, жертвенные площадки.

Лит.: Бунаков Ю. В. Гадательные кости из Хэнани (Китай). М.–Л., 1935; История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Т. 1. Древнейшая и древняя история (по археологическим данным). От палеолита до V в. до н. э. М., 2016; Крюков М. В., Сафронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы. Проблемы этногенеза. М., 1978; Ли Цзи. Аньян: Инь Шан гуду фасянь, фацзюэ, фуюань цзи (Аньян: открытие и раскопки древней столицы Инь Шан). Пекин, 1990. Chang Kwang-chih. Shang Civilization. New Hawen, 1980.