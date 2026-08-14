ИНСУБРЫ

ИНСУ́БРЫ (лат. Insubres) - од­но из кельтских пле­мён.

Около середины VI века до нашей эры (по другим ис­точ­ни­кам, в IV веке до нашей эры) рас­се­ли­лись в Северной Ита­лии, в до­ли­не реки По, главный го­род - Ме­дио­лан (ны­не Ми­лан). По­ко­ре­ны рим­ля­на­ми в 222 году до нашей эры.

В 218 году до нашей эры во вре­мя 2-й Пу­ни­че­ской вой­ны инсубры вос­ста­ли про­тив Ри­ма, пе­ре­шли на сто­ро­ну кар­фа­ге­нян и ока­за­ли им ак­тив­ную под­держ­ку. Окон­ча­тель­но по­бе­ж­де­ны рим­ля­на­ми в 194 году до нашей эры и бы­ст­ро ро­ма­ни­зо­ва­ны. В 89 году по­лу­чи­ли ла­тин­ское, в 49 году до нашей эры - римское гра­ж­дан­ст­во.

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