ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ (ор­га­но­ло­гия) - от­расль му­зы­ко­ве­де­ния , изу­чаю­щая музыкальные ин­ст­ру­мен­ты, их кон­ст­рук­цию, аку­стические и ху­дожественные свой­ст­ва.

Свя­за­но с прак­ти­кой ин­ст­ру­мен­тов­ки и музыкальным ис­пол­ни­тель­ст­вом, из­го­тов­ле­ни­ем и рес­тав­ра­ци­ей музыкальных ин­ст­ру­мен­тов. Од­но из главных на­прав­ле­ний инструментоведения - сис­те­ма­ти­ка музыкальных ин­ст­ру­мен­тов. Наи­бо­лее ран­ней счи­та­ет­ся древнекитайская клас­си­фи­ка­ция ба­инь («во­семь зву­ков»; из­ло­же­на в книге «И цзин», 1-я половина 1-го тысячелетия до нашей эры), ос­но­ван­ная на ко­ор­ди­на­ции ма­те­риа­лов, из ко­то­рых сде­ла­ны ин­ст­ру­мен­ты или их основной час­ти (ка­мень, ме­талл, бам­бук и так далее), со сто­ро­на­ми све­та, вре­ме­на­ми го­да и другим; рас­про­стра­не­на в тра­диционной куль­ту­ре Восточной Азии, Вьет­на­ма, Мон­го­лии. В древнеиндийской сис­те­ма­ти­ке (из­ло­же­на в трак­та­те «Нать­я­ша­ст­ра») ин­ст­ру­мен­ты объ­е­ди­не­ны в 4 ка­те­го­рии по ис­точ­ни­ку зву­ка.

Опи­са­ние ин­ст­ру­мен­тов и по­пыт­ки их сис­те­ма­ти­за­ции пред­при­ни­ма­лись западноев­ропейскими учё­ны­ми Сред­не­ве­ко­вья , Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко , музыкальным ин­ст­ру­мен­там и ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ке по­свя­ще­ны трак­та­ты (ли­бо их час­ти) Й. Тинк­то­ри­са (около 1480 года), С. Вир­дун­га (1511 год), М. Аг­ри­ко­лы (1529 год), Х. Бер­му­до (1549 год; 1555 год), М. Мер­сен­на (1636-1637 годы), А. Кирхе­ра (1650 год), И. Мат­те­зо­на (1713 год) и другие. Наи­бо­лее зна­чи­те­лен трак­тат «Об ор­га­но­гра­фии» (1618 год, 2-я книга «Уче­ния о му­зы­ке» – «Syntagma mu­sicum») М. Пре­то­риу­са, со­дер­жа­щий де­таль­ный эн­цик­ло­пе­дический об­зор музыкальных ин­ст­ру­мен­тов и ил­лю­ст­ра­ции.

Ос­но­ву современной ев­ропейской клас­си­фи­ка­ции (4 клас­са по ис­точ­ни­ку зву­ка: хор­до­фо­ны, аэ­ро­фо­ны, мем­бра­но­фо­ны , идио­фо­ны; под­роб­нее смотри в статье Ин­ст­ру­мен­ты му­зы­каль­ные) со­ста­ви­ли идеи Ф.О. Ге­вар­та, раз­ви­тые бельгийским учё­ным В.Ш. Ма­ий­о­ном в конце XIX века («Catalogue de­scriptif et ana­litique du Mus ́ee instru­men­tal du Conservatoire royal de musi­que de Bruxelles», vol. 1–5, 1883-1912) и до­ра­бо­тан­ные Э. фон Хорн­бо­сте­лем и К. Зак­сом. Эта клас­си­фи­ка­ция в 1930-е годы бы­ла до­пол­не­на клас­сом элек­тро­фо­нов. Для опи­са­ния не­ев­ро­пей­ских ин­ст­ру­мен­тов с 1930-х годов ис­поль­зу­ют­ся ти­по­вые на­зва­ния (по пред­ло­же­нию А. Шефф­не­ра). С конца XX века инструментоведение всё боль­ше вни­ма­ния уде­ля­ет ис­то­рической, эт­но­гра­фической про­бле­ма­ти­ке, дос­ти­же­ни­ям современной зву­ко­тех­ни­ки.

Дополнительная литература:

Рим­ский-Кор­са­ков А. В., Дья­ко­нов Н. А. Му­зы­каль­ные ин­ст­ру­мен­ты. Ме­то­ды ис­сле­до­ва­ния и рас­че­та. М., 1952;

Модр А. Му­зы­каль­ные ин­ст­ру­мен­ты. М., 1959;

Marcuse S. Musical instruments: a comprehensive dictio­nary. N. Y., 1975;

Верт­ков К., Бла­го­да­тов Г., Язо­виц­кая Э. Ат­лас му­зы­каль­ных ин­ст­ру­мен­тов на­ро­дов СССР. М., 1975.

Иллюстрация:

«Те­атр ин­ст­ру­мен­тов». При­ло­же­ниек трак­та­ту «Об ор­га­но­гра­фии» М. Пре­то­риу­са. Воль­фен­бют­тель, 1620. Архив БРЭ.

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