ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ (органология) - отрасль музыковедения, изучающая музыкальные инструменты, их конструкцию, акустические и художественные свойства.
Связано с практикой инструментовки и музыкальным исполнительством, изготовлением и реставрацией музыкальных инструментов. Одно из главных направлений инструментоведения - систематика музыкальных инструментов. Наиболее ранней считается древнекитайская классификация баинь («восемь звуков»; изложена в книге «И цзин», 1-я половина 1-го тысячелетия до нашей эры), основанная на координации материалов, из которых сделаны инструменты или их основной части (камень, металл, бамбук и так далее), со сторонами света, временами года и другим; распространена в традиционной культуре Восточной Азии, Вьетнама, Монголии. В древнеиндийской систематике (изложена в трактате «Натьяшастра») инструменты объединены в 4 категории по источнику звука.
Описание инструментов и попытки их систематизации предпринимались западноевропейскими учёными Средневековья, Возрождения и барокко, музыкальным инструментам и инструментальной музыке посвящены трактаты (либо их части) Й. Тинкториса (около 1480 года), С. Вирдунга (1511 год), М. Агриколы (1529 год), Х. Бермудо (1549 год; 1555 год), М. Мерсенна (1636-1637 годы), А. Кирхера (1650 год), И. Маттезона (1713 год) и другие. Наиболее значителен трактат «Об органографии» (1618 год, 2-я книга «Учения о музыке» – «Syntagma musicum») М. Преториуса, содержащий детальный энциклопедический обзор музыкальных инструментов и иллюстрации.
Основу современной европейской классификации (4 класса по источнику звука: хордофоны, аэрофоны, мембранофоны, идиофоны; подробнее смотри в статье Инструменты музыкальные) составили идеи Ф.О. Геварта, развитые бельгийским учёным В.Ш. Маийоном в конце XIX века («Catalogue descriptif et analitique du Mus ́ee instrumental du Conservatoire royal de musique de Bruxelles», vol. 1–5, 1883-1912) и доработанные Э. фон Хорнбостелем и К. Заксом. Эта классификация в 1930-е годы была дополнена классом электрофонов. Для описания неевропейских инструментов с 1930-х годов используются типовые названия (по предложению А. Шеффнера). С конца XX века инструментоведение всё больше внимания уделяет исторической, этнографической проблематике, достижениям современной звукотехники.
Дополнительная литература:
Римский-Корсаков А. В., Дьяконов Н. А. Музыкальные инструменты. Методы исследования и расчета. М., 1952;
Модр А. Музыкальные инструменты. М., 1959;
Marcuse S. Musical instruments: a comprehensive dictionary. N. Y., 1975;
Вертков К., Благодатов Г., Язовицкая Э. Атлас музыкальных инструментов народов СССР. М., 1975.
Иллюстрация:
«Театр инструментов». Приложениек трактату «Об органографии» М. Преториуса. Вольфенбюттель, 1620. Архив БРЭ.