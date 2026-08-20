ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Ведущее научно-исследовательское учреждение в составе Российской академии наук, занимающееся изучением всемирной истории.
Институт был создан в октябре 1968 г. До этого работы по всеобщей истории велись в составе единого Института Истории АН СССР, созданного в 1934 г.
Приоритетными направлениями исследований в Институте всеобщей истории РАН являются: теоретические и методологические проблемы изучения мировой истории; глобалистика; сравнительное изучение древних и средневековых цивилизаций; история XX века; история европейских стран, США, стран Африки и Латинской Америки; Россия в мировой истории; история постсоветского пространства; история религии и церкви; специальные исторические дисциплины.
В настоящее время в штате ИВИ РАН 60 докторов и 87 кандидатов исторических наук. В Институте всеобщей истории работают академики РАН А.О. Чубарьян, А.Б. Давидсон, И.Х. Урилов, члены-корреспонденты РАН А.И. Иванчик, С.М. Каштанов, П.Ю. Уваров.
В разное время в Институте работали всемирно известные ученые: академики С.Д. Сказкин, Е.В. Тарле, Е.М. Жуков, Е.А. Косминский, Г.М. Бонгард-Левин, Н.Н. Болховитинов, Г.Г. Литаврин, Г.Н. Севостьянов, а также А.З. Манфред, Б.Ф. Поршнев, С.Л. Утченко, А.П. Каждан, А.Я. Гуревич, Ю.Л. Бессмертный, и др.
Многие ведущие научные сотрудники Института избраны профессорами крупнейших университетов Европы и США, членами международных научных обществ, почетными членами зарубежных академий.
Периодические издания Института:
«Вестник древней истории» (издается с 1937 г.);
«Средние века» (с 1942 г.);
«Византийский временник» (с 1947 г.);
«Новая и новейшая история» (с 1957 г.);
«Французский ежегодник» (с 1958 г.);
«Американский ежегодник» (с 1970 г.);
«Древнейшие государства Восточной Европы» (с 1978 г.);
«Одиссей» (с 1989 г.);
«Историческое пространство» (журнал Международной Ассоциации институтов истории стран СНГ, издается с 2007 г.);
«Казус» (с 1996 г.);
«Социальная история» (ежегодник, издается с 1997 г.);
«Диалог со временем» (с 1999 г.)
«Signum» (с 1999 г.);
«Латиноамериканский исторический альманах» (с 2000 г.);
«Адам и Ева». Альманах гендерной истории (выходит с 2001 г.);
Электронный научно-образовательный журнал «История» (с 2009 г.);
Ancient civilizations from Scythia to Siberia. An International Journal of Comparative Studies in History and Archaeology;
Scripta Antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры;
Древнее право. IVS ANTIQVVM;
Древнейшие государства Восточной Европы;
Журнал «Христианский Восток»;
«Люди и тексты. Историеский альманах».
Сборники:
Век Просвещения;
Проблемы исторического познания;
Цивилизация и варварство;
Испанский альманах;
Под небом Африки моей. Альманах;
Россия и Франция ХVIII-ХХ века а на Россия и Франция;
Северная Европа: проблемы истории.
Продолжающиеся издания:
«Россия и Франция»;
«Россия и Британия»;
«Россия и Италия»;
«Россия и Германия»;
«Северная Европа»;
«Россия и Балтия»;
ИВИ РАН осуществляет широкое международное сотрудничество с ведущими научными организациями Великобритании, Германии, Испании, Италии, США, Франции и других стран. Сотрудники Института принимают активное участие в работе совместных комиссий российских историков с историками Австрии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии и Украины. Уделяя особое внимание изучению периодов «общей истории» стран, регионов и народов, ранее входивших в состав Российской империи и СССР, ИВИ РАН расширяет профессиональные контакты с институтами истории Академий наук стран СНГ, проводит масштабную работу по сравнительно-историческому изучению постсоветского пространства.
Одной из ключевых установок Института является задача интеграции науки и образования. Институт активно сотрудничает с ведущими исследовательскими и образовательными центрами России, российскими университетами. ИВИ РАН уделяет особое внимание подготовке и переизданию учебников по всеобщей истории для высшей и средней школы; проводит экспертизу учебной литературы по истории. Сотрудники Института разрабатывают инновационные учебно-методические комплексы, преподают в высшей и средней школе, читают лекции, выступают с публичными докладами в России и за рубежом, пишут статьи для научно-популярных изданий – газет и журналов, систематически выступают в научных и научно-популярных программах телевидения и радио.