ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Ведущее научно-исследовательское учреждение в составе Российской академии наук, занимающееся изучением всемирной истории.

Институт был создан в октябре 1968 г. До этого работы по всеобщей истории велись в составе единого Института Истории АН СССР , созданного в 1934 г.

Приоритетными направлениями исследований в Институте всеобщей истории РАН являются: теоретические и методологические проблемы изучения мировой истории; глобалистика; сравнительное изучение древних и средневековых цивилизаций; история XX века; история европейских стран, США, стран Африки и Латинской Америки; Россия в мировой истории; история постсоветского пространства; история религии и церкви; специальные исторические дисциплины.

В настоящее время в штате ИВИ РАН 60 докторов и 87 кандидатов исторических наук. В Институте всеобщей истории работают академики РАН А.О. Чубарьян, А.Б. Давидсон, И.Х. Урилов, члены-корреспонденты РАН А.И. Иванчик, С.М. Каштанов, П.Ю. Уваров.

В разное время в Институте работали всемирно известные ученые: академики С.Д. Сказкин, Е.В. Тарле, Е.М. Жуков, Е.А. Косминский, Г.М. Бонгард-Левин, Н.Н. Болховитинов, Г.Г. Литаврин, Г.Н. Севостьянов, а также А.З. Манфред, Б.Ф. Поршнев, С.Л. Утченко, А.П. Каждан, А.Я. Гуревич, Ю.Л. Бессмертный, и др.

Многие ведущие научные сотрудники Института избраны профессорами крупнейших университетов Европы и США, членами международных научных обществ, почетными членами зарубежных академий.

Периодические издания Института:

«Вестник древней истории» (издается с 1937 г.);

«Средние века» (с 1942 г.);

« Византийский временник » (с 1947 г.);

«Новая и новейшая история» (с 1957 г.);

«Французский ежегодник» (с 1958 г.);

«Американский ежегодник» (с 1970 г.);

«Древнейшие государства Восточной Европы» (с 1978 г.);

«Одиссей» (с 1989 г.);

«Историческое пространство» (журнал Международной Ассоциации институтов истории стран СНГ, издается с 2007 г.);

«Казус» (с 1996 г.);

«Социальная история» (ежегодник, издается с 1997 г.);

«Диалог со временем» (с 1999 г.)

«Signum» (с 1999 г.);

«Латиноамериканский исторический альманах» (с 2000 г.);

«Адам и Ева». Альманах гендерной истории (выходит с 2001 г.);

Электронный научно-образовательный журнал «История» (с 2009 г.);

Ancient civilizations from Scythia to Siberia. An International Journal of Comparative Studies in History and Archaeology;

Scripta Antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры;

Древнее право. IVS ANTIQVVM;

Древнейшие государства Восточной Европы;

Журнал «Христианский Восток»;

«Люди и тексты. Историеский альманах».

Сборники:

Век Просвещения;

Проблемы исторического познания;

Цивилизация и варварство;

Испанский альманах;

Под небом Африки моей. Альманах;

Россия и Франция ХVIII-ХХ века а на Россия и Франция;

Северная Европа: проблемы истории.

Продолжающиеся издания:

«Россия и Франция»;

«Россия и Британия»;

«Россия и Италия»;

«Россия и Германия»;

«Северная Европа»;

«Россия и Балтия»;

ИВИ РАН осуществляет широкое международное сотрудничество с ведущими научными организациями Великобритании, Германии, Испании, Италии, США, Франции и других стран. Сотрудники Института принимают активное участие в работе совместных комиссий российских историков с историками Австрии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии и Украины. Уделяя особое внимание изучению периодов «общей истории» стран, регионов и народов, ранее входивших в состав Российской империи и СССР, ИВИ РАН расширяет профессиональные контакты с институтами истории Академий наук стран СНГ, проводит масштабную работу по сравнительно-историческому изучению постсоветского пространства.

Одной из ключевых установок Института является задача интеграции науки и образования. Институт активно сотрудничает с ведущими исследовательскими и образовательными центрами России, российскими университетами. ИВИ РАН уделяет особое внимание подготовке и переизданию учебников по всеобщей истории для высшей и средней школы; проводит экспертизу учебной литературы по истории. Сотрудники Института разрабатывают инновационные учебно-методические комплексы, преподают в высшей и средней школе , читают лекции, выступают с публичными докладами в России и за рубежом, пишут статьи для научно-популярных изданий – газет и журналов, систематически выступают в научных и научно-популярных программах телевидения и радио.

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