ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫЙ

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫЙ - по­ня­тие со­цио­ло­гической нау­ки.

1) со­во­куп­ность взаи­мо­свя­зан­ных ме­ж­ду со­бой груп­по­вых струк­тур, нор­ма­тив­ных пред­пи­са­ний, со­ци­аль­но-куль­тур­ных ме­ха­низ­мов, вос­про­из­во­дя­щих ус­той­чи­вые, ис­то­ри­че­ски дли­тель­ные фор­мы со­ци­аль­но­го взаи­мо­дей­ст­вия, кол­лек­тив­ной прак­ти­ки, по­ве­де­ния, мыш­ле­ния, ве­ро­ва­ний и убе­ж­де­ний. Ста­нов­ле­ние по­доб­ных струк­тур и ме­ха­низ­мов пред­став­ля­ет со­бой про­цесс ин­сти­ту­цио­на­ли­за­ции .

2) По­ня­тие со­цио­ло­гической нау­ки, в ос­но­ве ко­то­ро­го ле­жит пред­став­ле­ние о том, что взаи­мо­за­ви­си­мо­сти ме­ж­ду че­ло­ве­че­ски­ми дей­ст­вия­ми и от­но­ше­ния­ми на­столь­ко слож­ны, что субъ­ек­ты не в со­стоя­нии их це­ли­ком обо­зре­вать, про­из­воль­но пе­ре­страи­вать и пол­но­стью кон­тро­ли­ро­вать. Институт социальный в зна­чительной ме­ре «ду­ма­ют» за ин­ди­ви­дов, на­прав­ля­ют взаи­мо­дей­ст­вия по на­ка­тан­ным, эко­но­мя­щим лич­ные уси­лия пу­тям, об­лег­чая тем са­мым их уча­ст­ни­кам за­да­чу под­дер­жа­ния ста­биль­но­го функ­цио­ни­ро­ва­ния вы­со­ко­слож­ной со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции.

Со­вре­мен­ная тео­ре­тическая со­цио­ло­гия от­ли­ча­ет институт социальный от кон­крет­ных групп, уч­реж­де­ний, ор­га­ни­за­ций, ко­то­рые соз­да­ны по ра­цио­наль­но­му пла­ну с оп­ре­де­лён­ной це­лью, с за­дан­ной чис­лен­но­стью уча­ст­ни­ков и вла­ст­ны­ми цен­тра­ми ко­ор­ди­на­ции кол­лек­тив­ной дея­тель­но­сти. Институт социальный яв­ля­ет­ся пло­дом «ес­те­ст­вен­ной ис­то­ри­че­ской эво­лю­ции», не­дос­ту­пен вос­при­ятию в ви­де сплош­но­го, це­ли­ком обо­зри­мо­го и пред­став­лен­но­го в дан­ном мес­те и вре­ме­ни объ­ек­та, не име­ет яв­ных цен­тров вла­сти, точ­но оп­ре­де­ли­мо­го чис­ла уча­ст­ни­ков и на­блю­да­ем толь­ко че­рез по­вто­ряю­щие­ся при­ну­ди­тель­ные ас­пек­ты дей­ст­вий лю­дей в кон­крет­ных си­туа­ци­ях. Од­на и та же ор­га­ни­за­ция мо­жет быть аре­ной столк­но­ве­ния влия­ний множества ин­сти­ту­тов.

Так, «го­су­дар­ст­во» мож­но рас­смат­ри­вать как ко­неч­ное мно­же­ст­во цен­траль­ных и ме­ст­ных ор­га­нов вла­сти и официальных вспо­мо­гательных уч­ре­ж­де­ний с де­таль­но рег­ла­мен­ти­рованными функ­ция­ми. Но «го­су­дар­ст­во» в ка­че­ст­ве института социального, то есть зна­чи­мой для дан­но­го об­ще­ст­ва прак­ти­ко-ана­ли­ти­че­ской идеи, от­но­сит­ся, по М. Ве­бе­ру, к «бес­ко­неч­но­му мно­же­ст­ву диф­фуз­ных и дис­крет­ных дей­ст­вий и пас­сив­ных ре­ак­ций, фак­ти­че­ски и юри­ди­че­ски упо­ря­до­чен­ных свя­зей… объ­еди­нён­ных иде­ей, ко­то­рая яв­ля­ет­ся ве­рой в дей­ст­ви­тель­но зна­чи­мые нор­мы… и в от­но­ше­ния гос­под­ства-под­чи­не­ния ме­ж­ду людь­ми». Иде­аль­ной по­яс­ни­тель­ной мо­де­лью института социального яв­ля­ет­ся ес­те­ст­вен­ный язык. Все уча­ст­ни­ки дан­но­го язы­ко­во­го со­об­ще­ст­ва раз­го­ва­ри­ва­ют на язы­ке, пра­ви­ла грам­ма­ти­ки и сло­вооб­ра­зо­ва­ния ко­то­ро­го ни один из них не соз­да­вал ин­ди­ви­ду­аль­но, но ко­то­ры­ми ка­ж­дый са­мо­стоя­тель­но твор­че­ски поль­зу­ет­ся.

Под институтом социальным под­ра­зу­ме­ва­ют так­же раз­но­об­раз­ные груп­пи­ров­ки норм: тра­ди­ции, ми­фы, обы­чаи, ри­туа­лы, ру­тин­ные це­ре­мо­нии, за­ко­ны, пра­ви­ла, об­ще­при­ня­тые ус­лов­но­сти, по­лез­ные кон­вен­ции и так далее. Од­на­ко нор­мы, ко­дек­сы за­ко­нов и пра­вил - это все­го лишь идеа­ли­зи­ро­ван­ные и по­то­му не­пол­ные опи­са­ния пред­по­ла­гае­мо­го воз­дей­ст­вия раз­но­об­раз­ных ог­ра­ни­чительных или по­ощ­рительных ме­ха­низ­мов института социального.; са­ми по се­бе нор­мы не спо­соб­ны по­ро­ждать ин­сти­ту­цио­наль­ное по­ве­де­ние. Толь­ко ре­аль­ное по­ве­де­ние мас­сы лю­дей («пер­со­на­ла» института социального) де­ла­ет опи­са­ния и пред­пи­са­ния ин­сти­ту­цио­наль­но­го по­ве­де­ния по­сред­ст­вом за­ко­нов, норм и пра­вил ис­тин­ны­ми ли­бо лож­ны­ми.

Институт социальный как нор­ма­тив­ная сис­те­ма с цен­но­ст­ным фун­да­мен­том за­ви­сит от мо­раль­ной под­держ­ки чле­нов об­ще­ст­ва и, в свою оче­редь, оп­ре­де­ля­ет, что в дан­ном об­ще­ст­ве бу­дет вос­при­ни­мать­ся в ка­че­ст­ве пра­виль­ных, спра­вед­ли­вых, долж­ных, ле­ги­тим­ных, пред­ска­зуе­мых и ожи­дае­мых спо­со­бов дей­ст­вия, об­раз­цов по­ве­де­ния или форм со­ци­аль­ных от­но­ше­ний. В то же вре­мя от та­ких боль­ших ин­сти­ту­цио­наль­ных со­об­ществ, как, например, го­су­дар­ст­во, нель­зя тре­бо­вать пол­но­го кон­сен­су­са от­но­си­тель­но все­об­щих цен­но­стей, идеа­лов или раз­де­ляе­мой по­дав­ляю­щим боль­шин­ст­вом гра­ж­дан «на­цио­наль­ной идеи» как не­об­хо­ди­мых ус­ло­вий эф­фек­тив­но­сти института социального. Це­ле­со­об­раз­нее ис­кать ме­ха­низ­мы со­су­ще­ст­во­ва­ния раз­но­на­прав­лен­ных цен­но­стей, об­ра­зов жиз­ни внут­ри дан­но­го ин­сти­ту­цио­наль­но­го со­об­ще­ст­ва, не ме­шаю­щих дос­ти­же­нию мас­штаб­ных кол­лек­тив­ных це­лей.

Институт социальный не­раз­рыв­но свя­зан с сис­те­ма­ми со­ци­аль­но­го дей­ст­вия (смотри Дей­ст­вие со­ци­аль­ное), в ча­ст­но­сти с их ба­зо­вой дис­по­зи­ци­ей «ста­тус - роль». Т. Пар­сонс рас­смат­ри­вал институт социальный как еди­ни­цу со­ци­аль­ной струк­ту­ры бо­лее вы­со­ко­го по­ряд­ка, чем роль, и трак­то­вал его в ка­че­ст­ве ком­плек­са, объ­е­ди­няю­ще­го все эле­мен­ты со­ци­аль­но­го дей­ст­вия, мно­же­ст­во взаи­мо­за­ви­си­мых ро­ле­вых об­раз­цов и ожи­даний, ко­то­рое име­ет «стра­те­ги­че­ское струк­тур­ное зна­че­ние в изу­чае­мой со­ци­аль­ной сис­те­ме». Бу­ду­чи пре­дель­но обоб­щён­ным ком­плек­сом фор­маль­ных и не­фор­маль­ных эле­мен­тов в ро­ле­вых ожи­да­ни­ях, упо­ря­до­чи­ваю­щих оп­ре­де­лён­ную сфе­ру дея­тель­но­сти, институт социальный вы­хо­дит за рам­ки эм­пи­ри­че­ски на­блю­дае­мых сис­тем кон­крет­ных ро­лей в ре­аль­ных взаи­мо­дей­ст­ви­ях. Эта «ин­сти­ту­цио­на­ли­за­ция нор­ма­тив­ных ожи­да­ний» рас­смат­ри­ва­ет­ся как эле­мен­тар­ное на­ча­ло со­ци­аль­но­го по­ряд­ка, а их на­ли­чие свя­зы­вает­ся ис­клю­чи­тель­но с су­ще­ст­во­ва­ни­ем фун­да­мен­та, ко­то­рый об­ра­зу­ют об­щие цен­но­сти дан­ной куль­ту­ры, ин­те­рио­ри­зо­ван­ные «пер­со­на­лом» института социального.

Се­го­дня ин­сти­ту­цио­наль­ные ро­ле­вые ожи­да­ния трак­ту­ют­ся так же, как по­зна­ва­тель­но-ин­фор­ма­ци­он­ные и под­ра­жа­тель­ные. Дан­ные ха­рак­те­ри­сти­ки по­ни­ма­ют­ся ши­ро­ко и не сво­дят­ся к ра­цио­наль­но фор­му­ли­руе­мым зна­ни­ям и убе­ж­де­ни­ям, ко­то­ры­ми об­ме­ни­ва­ют­ся уча­ст­ни­ки института социального; ин­сти­ту­цио­наль­ное со­об­ще­ст­во мо­гут объ­е­ди­нять пред­рас­суд­ки, ми­фы, не­ве­же­ст­во, ир­ра­цио­наль­ная ве­ра, сле­пое эмо­цио­наль­ное до­ве­рие, инер­ция по­ве­де­ния, мыш­ле­ния и тому подобное. По­зна­ва­тель­но-ин­фор­ма­ци­он­ная нор­ма­тив­ность вво­дит дей­ствия уча­ст­ни­ков в ин­сти­ту­цио­наль­ные рам­ки, в си­лу че­го по­ве­де­ние од­но­го че­ло­ве­ка в кон­крет­ной со­ци­аль­ной ро­ли или ти­пич­ной си­туа­ции ин­фор­ми­ру­ет и ори­ен­ти­ру­ет дру­го­го ин­ди­ви­дуу­ма, на­хо­дя­ще­го­ся в ана­ло­гич­ном по­ло­же­нии, ка­ко­ва долж­на быть оп­ти­маль­ная стра­те­гия его по­ве­де­ния. Ро­ле­вая струк­ту­ра института социального об­ла­да­ет зна­чительной ис­то­рической инер­ци­ей и не раз­ру­ша­ет­ся сра­зу да­же в ре­волюционные вре­ме­на; по­след­няя удер­жи­ва­ет уча­ст­ни­ков ин­сти­ту­цио­наль­но­го со­об­ще­ст­ва в за­дан­ном цен­но­ст­но-по­ве­ден­че­ском по­ле вы­со­кой ве­ро­ят­но­стью реа­ли­за­ции при­выч­ных ро­ле­вых ожи­да­ний, на­де­ж­да­ми на ста­биль­ность и мень­шей рис­ко­ван­но­стью кон­фор­ми­ст­ско­го по­ве­де­ния по срав­не­нию с ин­но­ва­ци­он­ным или де­ви­ант­ным.

Дополнительная литература:

Hamilton W. H. Institution // Encyclo­pedia of the social sciences. N. Y., 1932. Vol. 8; Parsons T. The social system. Glencoe, 1967;

Prolegomena to a theory of social in­stitutions // American Sociological Review. 1990. Vol. 55. № 3;

Social institutions: their emergence, maintenance and effects / Ed. by M. Hech­ter a. o. N. Y., 1990;

Дюрк­гейм Э. О раз­де­ле­нии об­ще­ст­вен­но­го тру­да. Ме­тод со­цио­ло­гии. М., 1991.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)