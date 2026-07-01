ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК - ведущий российский исследовательский центр в области славяноведения.

Институт славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН), входящий в состав Отделения историко-филологических наук РАН, является единственным в России научным учреждением, занимающимся комплексным изучением истории, культуры, литературы и языков зарубежных славянских народов. Институт продолжает традиции российского славяноведения, история которого насчитывает более двух веков.

Институт был учрежден в конце 1946 года и начал работать в январе 1947 года. В его создании непосредственное участие принимали выдающиеся слависты академики Б. Д. Греков и В. И. Пичета. В Институте работали академики Ю. В. Бромлей, Н. С. Державин, Г. Г. Литаврин, Д. Ф. Марков, Л. В. Милов, С. П. Обнорский, Ю. А. Писарев, М. Н. Тихомиров, Н. И. Толстой, В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев, члены-корреспонденты В. К. Волков, П. Н. Третьяков, З. В. Удальцова, академик РАО, советник РАН С. О. Шмидт.

Директорами Института славяноведения были академик Б. Д. Греков (1946-1951 годы), член-корреспондент П. Н. Третьяков (1951-1959 годы), И. И. Удальцов (1959-1962 годы), И. А. Хренов (1963-1968 годы), академик Д. Ф. Марков (1969-1987 годы), член-корреспондент В. К. Волков (1987-2004 годы).

В настоящее время директором Института является доктор исторических наук К. В. Никифоров. Здесь работают академики РАН: В. А. Дыбо, А. А. Зализняк, Вяч. Вс. Иванов; члены-корреспонденты РАН: А. А. Гиппиус, Т. М. Николаева, Б. Н. Флоря; заслуженный деятель науки В. Н. Виноградов.