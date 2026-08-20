ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК - ведущий научный центр по изучению Российской истории.

Институт истории АН СССР образован 15 февраля 1936 года. Он объединил три института - Институт истории Коммунистической академии и два академических учреждения - Историко-археографический институт и Институт книги, документа и письма АН СССР.

Институт истории АН СССР расположился в знаменитом здании на ул. Волхонке, 14, в помещениях, которые с 1925 года занимал Институт истории Коммунистической академии. Сектора и дирекция Института истории находились на втором этаже, причем сектор советской истории занимал помещение домовой церкви.

Особняк середины XVIII века был центром архитектурного ансамбля усадьбы князей Голицыных. Он построен по проекту петербургского архитектора С.И.Чевакинского, в 70-х годах XVIII века перестроен выдающимся русским зодчим М.Ф.Казаковым. В 1928 году двухэтажное здание было надстроено и стало четырехэтажным.

Дом на Волхонке,14 занимает важное место в отечественном историко-художественном наследии. В нем начиная с середины 60-х годов XIX века размещались Голицынский музей, собрание которого впоследствии пополнило Эрмитаж и в помещении которого в 1869 году состоялся первый в России археологический съезд, Московская консерватория и Русское хоровое общество, университет Шанявского и пр. Это здание помнит многих выдающихся деятелей российской культуры, науки и искусства: писателей А.Н.Островского, И.А.Бунина, А.М.Горького, художников В.И.Сурикова, К.И.Коровина, Л.И.Пастернака, И.Э.Грабаря, ученых Б.И.Чичерина, К.А.Тимирязева, С.А.Чаплыгина, Е.В.Тарле и многих других.

По мере роста Института истории АН СССР стала проявляться нехватка помещений. Дирекции было предложено несколько вариантов, и в 1960 году Институт переехал в новое здание на ул. Дм. Ульянова, 19. 1 октября 1968 года Институт истории АН СССР был разделен на два института -Институт истории СССР и Институт всеобщей истории. 28 января 1992 года Институт истории СССР переименован в Институт российской истории РАН.