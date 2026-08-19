ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО РАН
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО РАН - научно-исследовательское учреждение в Москве.
Создано по постановлению Президиума ЦИК СССР от 17.09.1932 года «О мероприятиях в ознаменование 40-летия литературной деятельности Максима Горького». Носил названия: в 1932-1934 годах Литературный институт имени М. Горького; в 1934-1938 годах Институт литературы имени А.М. Горького при ЦИК СССР; с 1938 года ИМЛИ имени А.М. Горького АН СССР (с 1991 года РАН). Осуществляет комплексные исследования в области теории литературы, методологии литературоведения, фольклора, литератур народов России и мира; готовит и издаёт академические собрания сочинений отечественных писателей. Среди вышедших - собрания сочинений А.И. Герцена, Д.И. Писарева, А.П. Чехова, А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина; продолжается издание собраний сочинений Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, А.А. Блока, А.П. Платонова, М.М. Бахтина. В составе института: Архив А.М. Горького, Музей А.М. Горького, отдел рукописей с фондами творческих организаций 1920-1930-х годов [ВАПП, РАПП, МОРП (Международные объединения революционных писателей) и др.], отечественных (Есенина, Платонова, Б.Л. Пастернака, А.Н. Толстого и др.) и зарубежных (Р. Роллана, А. Барбюса, Б. Брехта и др.) писателей; комиссии - Текстологическая, Пушкинская, Есенинская, по изучению творчества Ф.М. Достоевского; редакция «Литературного наследства» и др. При институте имеются аспирантура и докторантура. С ИМЛИ связана деятельность С.С. Аверинцева, Н.И. Балашова, Д.Д. Благого, С.Г. Бочарова, Ю.Б. Виппера, М.Л. Гаспарова, Н.В. Корниенко, А.Б. Куделина (с 2004 года директор ИМЛИ), Ю.В. Манна, А.В. Михайлова, А.Д. Михайлова, Б.Л. Рифтина, В.Ф. Шишмарёва и др.
Институт расположен в бывшем доме книги С.С. Гагарина на Поварской улице. Особняк в стиле русского классицизма построен в начале 1820-х годов архитектором Д.И. Жилярди.