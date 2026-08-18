ИНСТИТУТ КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ
ИНСТИТУТ КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ (ИКП) - в РСФСР и СССР высшее учебное заведение для подготовки преподавателей-марксистов по общественным наукам и партийных работников.
Учреждён 11 февраля 1921 года в Москве и Петрограде, но из-за нехватки преподавателей открылся в октябре только в Москве. Находился в ведении Наркомпроса (до 1928 года), затем – ЦИК СССР, общее руководство институтом осуществлял агитационно-пропагандистский отдел ЦК РКП(б)/ВКП(б). Первоначально имел три отделения - экономическое, историческое, философское. В 1924 году организованы подготовительное, правовое, естественное, в 1927 году - литературное и историко-партийное отделения. Ректор ИКП в 1921-1932 годах - М.Н. Покровский. Преподаватели: В.Ф. Асмус, Ш.М. Дволайцкий, В.П. Волгин, Н.М. Лукин, Л.Н. Крицман, В.В. Адоратский, В.И. Невский, И.И. Рубин, А.М. Деборин, П.И. Лященко, П.Ф. Преображенский, А.Н. Савин, Н.А. Рожков, Е.А. Косминский, С.Н. Валк, Б.Д. Греков и другие. Беспартийные преподаватели «старой школы» работали под контролем сотрудников института - членов ВКП(б). Со 2-й половины 1920-х годов проблема кадров решалась за счёт собственных выпускников ИКП (в 1928 году в нём преподавали 24 «красных профессора»).
Срок обучения в ИКП составлял 3 года. Для поступления в него требовались (за редким исключением) членство в ВКП(б) и определённый партийный стаж (3 года в 1922 году, 8-10 лет в 1932 году). Основная форма обучения в ИКП в 1920-е годы - работа в «семинариях», где слушатели изучали экономическую теорию К. Маркса, материалистические и диалектические учения, историю революций, рабочего и крестьянского движения. Велась также исследовательская работа. Обязательной частью учебного процесса в ИКП была партийная работа (агитационно-пропагандистская деятельность, преподавание в партшколах и так далее) и педагогическая практика (ведение курсов по своей специальности в вузах и на рабфаках). Во 2-й половине 1920-х годов слушатели ИКП активно участвовали в борьбе с оппозиционными течениями в ВКП(б).
В 1930-е годы вместо ИКП на базе его отделений образованы самостоятельные институты красной профессуры: исторический, историко-партийный, экономический, философии и естествознания; аграрный; мирового хозяйства и мировой политики; советского строительства и права; литературы, искусства и языка; подготовки кадров и другие. Их число и наименования менялись. В январе 1938 года институты красной профессуры были расформированы в ходе реорганизации вузовской системы в стране. К этому времени среди преподавателей высшей школы, сотрудников НИИ и Академии наук были практически одни марксисты.
Среди выпускников институтов красной профессуры - историки Н.Н. Ванаг, Э.Б. Генкина, И.И. Минц, А.М. Панкратова, Н.Л. Рубинштейн, С.Г. Томсинский; философы Н.А. Карев, Ф.В. Константинов; партийные и советские деятели Н.А. Вознесенский, Л.З. Мехлис, П.Н. Поспелов, Я.Э. Стэн.
Источники:
Работы семинариев философского, экономического и исторического за 1921–1922 гг. (1 курс) // Труды Института красной профессуры. 1923. Т. 1;
К истории Института красной профессуры // Исторический архив. 1958. № 6.