ИНСТИТУТ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Предшественник современных гуманитарных факультетов, факультет исторических и словесных наук, был создан в 1819 году. В 1850 году его историко-филологическое отделение было преобразовано в историко-филологический факультет. В 1934 году был основан исторический факультет ЛГУ.

В настоящее время на факультете открыто 3 специальности: история, искусствоведение, музеология. Сейчас в структуру факультета входят 17 кафедр, аспирантура и докторантура, научные центры. На малом факультете и подготовительном отделении ведется работа с учащимися старших классов, выпускниками школ по подготовке к поступлению в Университет.

Студенты и аспиранты факультета проходят обучение на дневном, вечернем и заочном отделениях. Открыты бюджетные и договорные формы обучения.

Историческая наука была представлена в Санкт-Петербургском университете с самого начала его существования в составе Петербургской Академии наук (1724 год).

В соответствии с первым уставом Академия имела гуманитарный класс с тремя кафедрами: «красноречия древности истории, древней и новой», «право купно с политикой и этикой». Для работы в Академии и преподавания в Университете и создании при нем был приглашен ряд известных ученых, в основном выходцы из Германии. Видное место среди них принадлежит Г.Ф. Миллеру (1705-1783 годы). В 1730 году он был назначен профессором и действительным членом Академии и начал читать лекции в Университете, а в 1733 году отправился в научную экспедицию в Сибирь.

По возвращении оттуда основным его занятием стали разбор многочисленных ее материалов, издание новых географических карт и подготовка главного труда его жизни - «Истории Сибири». За этим его и застало назначение ректором Университета.

Именно Г.Ф. Миллер в 1747 году стал первым ректором Академического (Санкт-Петербургского) университета (до регламента 1747 года в Академии этой должности не было).

Педагогический институт, открытый в Петербурге в 1804 году и ставший важным звеном в процессе воссоздания Университета, имел в своем составе «отделение (факультет) наук исторических и словесных». Кафедру истории там занимал профессор Э. Раупах. После преобразования Педагогического института в Университет в 1819 году Раупах баллотировался на пост ректора, но голоса разделились поровну между ним и М.А. Балугьянским. После вторичных выборов избран был последний.

Качественные изменения в преподавании исторических наук произошли только в 1830-е годы, когда кафедру русской истории занял Н.Г. Устрялов, а на кафедре всеобщей истории появился М.С. Куторга.

Согласно Университетскому уставу 1835 года бывшие историко-филологический и физико-математический факультеты были преобразованы соответственно в 1-е и 2-е отделения философского факультета. В таком виде «философский факультет» существовал до 1850 года, когда он был ликвидирован, а двум его отделениям вернули прежнее наименование факультетов. 1-е отделение получило отдельную кафедру российской истории и кафедру истории и литературы славянских народов и состояло (кроме упомянутых) из кафедр: философии, греческой словесности и древностей, римской словесности и древностей, российской словесности и истории российской литературы, всеобщей истории, восточной словесности. В течение 1836/1837 учебного года 1-е отделение философского факультета делилось на три разряда: историко-политических наук, общей словесности, восточной словесности. В дальнейшем сохранялось только разделение на два последних разряда. На базе разряда восточной словесности в 1855 году был открыт особый факультет восточных языков.

По Уставу 1863 года на историко-филологическом факультете к кафедрам русской и всеобщей истории добавились кафедры истории церкви и истории и теории искусств.

В 1884 году было отменено деление историко-филологического факультета на три отделения: историческое, славяно-русское и классическое. Древние языки, древняя история и мифология объявлялись основными предметами на протяжении всех 4 лет обучения. Перестройка историко-филологического факультета имела следствием отлив студентов: так, если в 1884 году на нем были 263 студента (11,5% общего числа в Университете), то к 1887 году их количество сократилось до 184 (8,9%).

Угроза дезорганизации учебной работы историко-филологического факультета, уменьшение числа студентов, явное недовольство профессоров принудили министерство в 1889 году восстановить прежний порядок преподавания. В том же году были восстановлены обязательные полукурсовые экзамены на всех факультетах.

Кафедру русской истории возглавлял с 1865 года академик К.Н. Бестужев-Рюмин, которого сменил в 1884 году Е.Е. Замысловский.

Крупную научную силу представлял и академик В.Г. Васильевский, читавший на факультете курс истории средних веков. Новую историю читал профессор Н.И. Кареев. В 1889 году он возглавил Историческое Общество при Санкт-Петербургском университете, активное участие в котором принимал и академик А.С. Лаппо-Данилевский.

В начале ХХ века на первые роли на историко-филологическом факультете выдвинулся С.Ф. Платонов - автор знаменитых «Очерков по истории Смуты в Московском государстве конца XVI-XVII веков». В 1900-1905 годах он был деканом факультета. Среди учеников С.Ф. Платонова такие видные впоследствии историки как А.Е. Пресняков, С.В. Рождественский, М.Д. Приселков, П.Г. Любомиров, С.Н. Чернов, Б.А. Романов.

Предметная система, введенная в университете в 1906 году позволила резко расширить преподавательский состав университета за счет приват-доцентов, которым было разрешено читать параллельные профессорским учебные курсы и вести обязательные семинарские занятия. Преподавание истории на историко-филологическом факультете тесно переплеталось в эти годы с филологическими дисциплинами, и история была представлена и на словесных отделениях.

После Октябрьской революции 1917 года деятельность историко-филологического факультета вызывала особое подозрение новых властей. В 1919 году, несмотря на протесты университетской профессуры, все гуманитарные факультеты были объединены в единый Факультет общественных наук, который имел историческое отделение, возглавленное С.А. Жебелёвым.

В августе 1922 года к Университету был присоединен бывший Петроградский Археологический институт, и на его базе развернулось археологическое отделение, имевшее в своем составе помимо собственно археологического цикла, готовившего археологов и искусствоведов, археографический цикл, ориентированный на подготовку историков-архивистов и особенно специалистов в области вспомогательных исторических дисциплин. В 1925 году этот факультет был преобразован в факультет языкознания и материальной культуры (ямфак), где также продолжало работать историческое отделение, переименованное в отделение истории материальной культуры, которое делилось на археологический и историко-архивный циклы. Несмотря на потери, понесенные в годы революции и Гражданской войны, большинство старых дореволюционных историков: С.Ф. Платонов, А.Е. Пресняков, Е.В. Тарле, С.А. Жебелев, Б. Д. Греков, И.М Гревс и другие продолжали учебно-научную деятельность в Университете.

В 1929 году ямфак был преобразован в историко-лингвистический факультет, который в 1930 году был вообще выделен из состава Университета и образовал самостоятельный Историко-лингвистический институт - вскоре он стал называться Ленинградский институт истории, философии и лингвистики (ЛИФЛИ). Разместился институт в здании бывшего Императорского историко-филоло­гического института на Университетской наб., 11. Все эти трансформации проходили в рамках реформы высшего образования в СССР. Также были сокращены и сроки обучения до трех лет, которые в 1931/1932 учебном году в порядке "ударничества" доведены были до 2,5 года. Кризис продолжался только до 1932 года, когда постановление ЦИК СССР «Об учебном режиме и программах в высшей школе» несколько охладило пыл ретивых реформаторов, превращавших университеты в подобие техникумов. В том же го­ду коллегией Наркомпроса было принято решение, возвращавшее институту его университетский профиль и удлинявшее сроки обучения до четырех лет (позже они были доведены до пяти лет). Вместе с тем из института были убраны как не соответствующие его профилю музейно-краеведческое и редакционно-издательское отделения. В 1934 году отделения, циклы, уклоны, сектора, специальности и направления института были преобразованы в традиционную кафедрально-факультетскую структуру.

Строго соблюдались правила классового приема: лица имеющие неподходящее социальное происхождение (прежде всего дво­рянское), в институт не принимались. Вступительных экзаменов не было, и студентами становились в основном выпускники рабфа­ка или выходцы из рабочих и крестьян. Но и эта категория тщательно проверялась секретным отделом на предмет происхождения и прежних занятий.

16 мая 1934 года появилось постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР «О преподавании гражданской истории в школах СССР». Согласно этому постановлению и еще более ранним, принятым в апреле, постановлениям СНК РСФСР и приказам НКП в Московском и Ленинградском университетах с 1 сентября 1934 года открывались исторические факультеты. План приема на первый курс для каждого университета был установлен в 150 человек. Для размещения нового факультета ЛГУ было отведено здание на Менделеевской линии, 5. В начале 1930-х годов здание начали приспосабливать под один из научно-исследовательских институтов Академии наук, а в связи с переводом Академии в Москву в 1934 году передали Университету.

Первоначально на факультете стало действовать пять кафедр: истории СССР, древней истории, истории Средних веков, новой ис­тории и истории колониальных и зависимых стран. Через два года, когда исторический факультет ЛИФЛИ был объединен с университетским факультетом, появились еще две кафедры: истории доклассового общества (археологии) и истории Древнего Востока, которые сначала были соединены, а затем разделились. При каждой кафедре были созданы кабинеты с коллекциями учебных пособий и библиотеками. В 1938 году на базе кафедры археологии было открыто единственное в стране археологическое отделение, осуществлявшее подготовку археологов по специальному учебному плану. Соответственно, факультет стал готовить студентов по двум специальностям: историк и историк-археолог. В 1939 году на историческом факультете открылись философское и экономическое отделения, которые на следующий год превратились в самостоятельные факультеты.

Студенты первого года приема составили пять учебных групп: три мужских и две женских. Учиться первым студентам было до­вольно трудно, прежде всего потому, что они фактически начинали изучение истории с нуля, так как в школах преподавалось лишь обществоведение и большинство из них не были хорошо знакомы даже с историей России, не говоря уж об античной истории или истории Европы. Камнем преткновения для многих была латынь, уже давно изгнанная из средних школ, но ставшая обязательной для студентов всего факультета.

Если в самом начале 1930-х годов в ЛИФЛИ принимали в основном по принципу подходящего классового происхождения, то для поступления на исторический факультет было необходимо выдержать приемные испытания, а они проводились, например, летом 1937 года по девяти предметам, среди которых были и такие дисциплины, как математика, физика, химия. Появляется конкурс, с 1936 года от вступительных экзаменов освобождены выпускники школ, получившие отличные оценки по всем предметам. Поскольку история была признана дефицитной специальностью, требующейся стране, студенты-историки получали повышенную стипендию - 96 рублей плюс 23 рубля «хлебной надбавки».

Нельзя обойти молчанием репрессии, обрушившиеся на факультет в 1930-е гг. В январе 1935 года был арестован первый декан Г.С. Зайдель; в течение этого года были выявлены еще 12 «скрытых зиновьевцев», а в 1936 году та же участь постигла нового декана С.М. Дубровского и 10 преподавателей исторического факультета. В 1937 году арестовали и третьего декана - А.К. Дрезена.

Несмотря на потери и идеологическое давление властей, на историческом факультете во второй половине 1930-х годов сложился очень яркий и сильный коллектив преподавателей. Отечественная история была представлена именами Б.Д. Грекова, М.Д. Присёлкова, С.Н. Валка, В.В. Мавродина, А.В. Предтеченского, Б.А. Романова, С.Б. Окуня, И.И. Смирнова; всеобщая история -медиевистами И.М. Гревсом, О.А. Добиаш-Рождественской, О.Л. Вайнштейном, М.А. Гуковским, византинистом М.В. Левченко, специалистами по новой истории Е.В, Тарле, А.И. Молоком, Н.П. Полетикой. История Древнего Востока получала свое глубокое развитие в трудах В.В.Струве, античного мира - в работах С.И. Ковалева, С.Я. Лурье, К.М. Колобовой, Н.Н. Залесского, археология и история искусства - в исследованиях В.И. Равдоникаса, М.И, Артамонова, М.К. Каргера. Среди профессорско-преподавательского состава факультета в это время были 4 действительных члена и 3 члена-корреспондента АН СССР.

Постоянно увеличивались темпы и объемы научно-исследовательской работы, проводимой факультетом в предвоенные годы.

В 1939 году состоялся первый выпуск студентов, которые начинали учиться уже на истфаке Университета, так как предыдущие выпуски состояли из студентов, начинавших учиться в ЛИФЛИ. Диплом историка получили 189 человек, а прием этого года возросло 273 человек. Немногим менее было принято и на следующий год. Исторический факультет становился одним из самых многочисленных и популярных во всем Университете.

В 1940 году деканом факультета становится В.В. Мавродин, с именем которого связана целая эпоха в развитии как факультета, так и университетской исторической науки.

Начавшаяся Великая Отечественная война резко изменила все планы. 23 июня 1941 года в лектории исторического факультета прошел митинг преподавателей и студентов. С первых дней войны более трехсот преподавателей, аспирантов, студентов факультета ушли в действующую армию, к январю 1942 года на всем факультете остались только 168 студентов, в основном девушки. Также необходимо отметить, что по плану приёма на 1941 год, исторический факультет находился на втором месте (после филологического) по количеству принятых студентов.

В сентябре 1941 года в здании исторического факультета стал действовать подшефный Университету госпиталь. Многие девушки-студентки пошли работать в него медсестрами. В самые страшные месяцы блокады продолжались учебные занятия. Не замирала и научная работа, проходили заседания ученых советов по защите диссертаций.

В конце февраля - марте 1942 года исторический факультет вместе со всем Университетом был эвакуирован в Саратов, где раз­вернул свою деятельность на базе Саратовского университета. В университетском лектории, открытом в Саратове, особой популярностью пользовались лекции профессоров исторического факультета.

Летом 1944 года факультет вернулся в освобожденный от блокады Ленинград, и с 1 октября новый учебный год начался в родных сте­нах. Этот же год принес и некоторые изменения в университетской структуре. В ЛГУ был воссоздан восточный факультет, и в скором времени кафедра истории Древнего Востока перешла под его крыло, а кафедра истории искусства, бывшая до того на филологическом факультете, наоборот, была переведена на исторический факультет, где открылось отделение истории искусства. В конце 1940-х годов на факультете были организованы и некоторое время существовали кафедры истории международных отношений, истории южных и западных славян, а кафедра этнографии была передана с восточного факультета и объединена с кафедрой археологии.

В апреле 1947 года на базе факультета был создан Исторический научно-исследовательский институт, который во многом оставался номинальной структурой, так как не имел собственной материальной базы, а его сотрудниками являлись профессора и преподава­тели факультета. Тем не менее организация подобной структуры положительно сказалась на увеличении объемов научной работы, проводимой историческим факультетом.

Тяжелый удар факультету пришлось испытать и в ходе пресловутого «Ленинградского дела». Любимый студентами и уважаемый коллегами декан В.В. Мавродин был отстранен от руководства факультетом. 26 мая 1949 года Министерством высшего образования был издан приказ №625 «О крупных недостатках в учебной и научной работе гуманитарных факультетов Ленинградского университета». Для «приведения в соответствие», в частности, было закрыто единственное в стране археологическое отделение. Однако все это не могло затормозить развитие исторической науки в стенах ЛГУ

Начиная с 1950-х годов на историческом факультете обучались иностранные студенты из различных стран Европы, Азии, Африки и Америки.

В 1960-е годы произошло увеличение количества кафедр на факультете, так как были открыты три новые кафедры. В 1963 году открылась кафедра истории КПСС. Заведующий кафедрой истории КПСС в 1971-1982 годах, профессор В.А. Ежов одновременно являлся и деканом факультета. С начала 1980-х годов студенты, обучавшиеся на этой кафедре, получали повышенную по сравнению с другими студентами факультета стипендию, а в 1983 году специализация по истории КПСС была преобразована в отдельную специальность.

В 1968 году сектор истории советского общества, существовавший на кафедре истории СССР, был выделен в самостоятельную кафедру, важной темой исследования которой стала история Великой Отечественной войны. С 1 августа 1968 года под руководством профессора Р.Ф. Итса стала действовать на историческом факультете кафедра этнографии и антропологии. К концу 1960-х годов сложилась структура факультета из 9 кафедр, которая оставалась неизменной на протяжении почти двух десятилетий. С начала 1960-х годов на факультете открылось вечернее отделение, позволившее осуществлять подготовку кадров без отрыва от производства. Заочное обучение существовало только на кафедре истории СССР, причем в 1965 году количество студентов-заочников составляло 766 человек, что было более 50 процентов от общего числа студентов (302 на дневном отделении и 430 на вечернем).

Были и сложности: так, например, в 1960 году произошло заметное сокращение преподавательского состава. В 1964 году министерство попыталось сократить срок обучения до 4 лет, и декану В.В. Мавродину, который возглавлял факультет в 1941-1949 и 1959-1971 ггодах, пришлось отстаивать необходимость пятилетнего срока обучения студентов. Деятельность «идеологического» факультета находилась под пристальным вниманием партийных органов. Все большую роль в управлении факультетом играло партийное бюро. Значительное место в учебных планах занимали общественно-политические дисциплины, такие, как история КПСС, политэкономия, научный коммунизм, марксистско-ленинская философия; даже государственные экзамены студенты всех кафедр сдавали по этим предметам, а не по своей прямой специальности.

Деканом исторического факультета с 1982 по 2001 год был заведующий кафедрой истории СССР (1991 год - история России) проф. И.Я. Фроянов - известный ученый, автор одной из интереснейших концепций истории Древней Руси и глава созданной им из своих учеников научной школы. Несмотря на то, что количество студентов несколько сократилось к этому времени (по сравнению с 1965 годом) - до 1345 человек, но зато увеличилось число студентов дневной формы обучения (456 человек), количество аспирантов увеличилось почти вдвое, достигнув 72. Факультет неоднократно был признан лучшим среди гуманитарных факультетов Университета и пользовался популярностью среди абитуриентов; так, в отдельные годы конкурс при приеме достигал 15 человек на место.

Свидетельством успешного развития факультета стало открытие в 1990-е годы новых кафедр: источниковедения истории России, истории западно-европейской и русской культуры, истории для преподавания на естественных и гуманитарных факультетах. Всего на ноябрь 2000 года на факультете обучалось 1248 студентов дневного (500 человек), вечернего и заочного отделений. На 10 кафедрах работал 101 штатный преподаватель, из них 37 докторов и 58 кандидатов наук.

С 22 июня 2001 года по 5 октября 2011 года факультет возглавлял заведующий кафедрой истории России с древнейших времен до ХХ века профессор А.Ю. Дворниченко. Большое внимание в эти годы уделялось базовой специальности на факультете - история. С этой целью здесь были открыты две новые кафедры, попытки создания которых наблюдались на протяжении 30-60-х годов прошлого столетия: истории славянских и балканских стран и исторического регионоведения. Обе кафедры имеют ярко выраженный «прикладной» элемент: их выпускники смогут работать не только научными работниками, но и в туристическом бизнесе, сфере международных отношений и т. д. По специальности «История» открыт целый ряд центров (истории музыки, политических учений), наиболее значительными из которых являются существовавший прежде Центр аитиковедения и вновь созданный Центр военной истории.

Была укреплена специальность искусствоведение, где на основе кафедры истории искусства открылись новые кафедры: кафедра истории русского искусства и кафедра истории западноевропейского искусства.

В 2004 году на факультете произошло еще одно важное событие - открыта специальность «Музеология». Это произошло не на пустом месте: многие кафедры нашего факультета тесно связаны с музеями города и страны. Во многих музеях работают выпускники исторического факультета. Возглавил новую кафедру проф. А.В. Майоров. Кафедру истории предпринимательства и менеджмента, образованную в 2007 году, возглавил профессор В.Л. Пянкевич.

По специальности «История» на факультете сейчас работают 14 кафедр со своими специализациями. Они являются признанными в стране и за рубежом центрами исторического знания.

Широкой известностью, как в нашей стране, так и за ее рубежами пользуются ученые старшего поколения: профессор Ю.Г. Алексеев, И.Я. Фроянов (История Древней Руси), Э.Д. Фролов (История Древнего мира), академик Б.В. Ананьич, профессора Г.Л. Соболев, М.П. Ирошников, Т.М. Китанина (История России ХХ века). Крупную научную силу представляют и их ученики, представители среднего поколения историков. Много делается на факультете и для подготовки научной смены через аспирантуру.

Отражением новых реалий, связанных с распадом 1991 года СССР, стало образование (2011 год) еще одной кафедры - Истории народов стран СНГ. Возглавил ее известный ученый доктор исторических наук, профессор Абдулла Хамидович Даудов - специалист по истории Северного Кавказа и межнациональных отношений. 5 октября 2011 года он был назначен и.о. декана факультета, а затем единодушно избран на эту должность ученым советом 28 мая 2012 года.

28 апреля 2014 года на базе Исторического факультета создан Институт истории СПбГУ. Директором данного института назначен А.Х. Даудов.