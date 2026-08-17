ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК - ведущий научный центр по изучению истории материальной культуры.

Институт истории материальной культуры РАН является прямым наследником старейшего государственного археологического учреждения России -Императорской археологической комиссии (ИАК), образованной в Санкт-Петербурге в 1859 году.

После революции в 1918 году на основе ИАК была создана Российская Государственная Археологическая комиссия. В 1919 году она была преобразована в Российскую Академию истории материальной культуры (РАИМК), а затем, после образования СССР, в 1926 году она переименована в Государственную Академию истории материальной культуры (ГАИМК).

В 1937 году ГАИМК преобразуется в Институт истории материальной культуры в составе Академии наук СССР (ИИМК АН СССР). В Ленинграде находились основные подразделения института, а в Москве - его московская часть. С 1943 года Дирекция ИИМК была переведена в Москву и было утверждено положение о двух отделениях Института в Москве и Ленинграде.

В 1959 году ИИМК был переименован в Институт археологии АН СССР с сохранением в его составе Ленинградского отделения (ЛОИА). В 1991 году постановлением Президиума АН СССР Ленинградское отделение было преобразовано в самостоятельное археологическое учреждение с возвращением ему прежнего наименования - Институт истории материальной культуры.