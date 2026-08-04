ИНСТИТУТ ИСТОРИИ КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Историческая наука и историческое образование в Казанском университете начали развиваться с момента его основания в 1804 году. Исторические кафедры входили поочередно в состав отделения словесных наук философского факультета. По Уставу университета в 1863 году был создан историко-филологический факультет, просуществовавший до 1921 года. На его базе совместно с факультетом общественных наук сложился новый ВУЗ - Казанский педагогический институт.

Возрожденный в 1939 году как факультет исторический, через год он стал историко-филологическим. Наконец, в 1980 году произошло разделение на исторический и филологический факультеты.

На основании решения Ученого совета КФУ от 26 марта 2011 года в целях совершенствования организационной структуры университета на базе исторического факультета создано обособленное учебно-научное подразделение - Институт истории.

Приказом ректора от 5 мая 2011 года директором Института истории назначен Хайрутдинов Рамиль Равилович.

Сегодня Институт состоит из четырех отделений: истории; исторического образования; истории культурного наследия; татароведения и тюркологии.

В составе Института утверждены пять научно-образовательных, научно-исследовательский центры, два музея, центр тюркологических исследований, российско-польский научный центр.