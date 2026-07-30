ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Институт истории и политических наук - подразделение в структуре Тюменского государственного университета, осуществляющее ведение образовательного процесса по соответствующим образовательным программам – история, международные отношения, политология, документоведение и архивоведение, педагогическое образование (история и иностранный язык). Его первым предшественником стал исторический факультет Тюменского государственного педагогического института, открытый в 1945 году приказом наркома просвещения РСФСР. Первыми деканами были З.П. Белозерова (1945-1948 годы), А.П. Терюханов (1945-1950 годы) и А.Е. Образцова (1950 год). На факультете сначала действовала одна кафедра истории. В 1949 году она была разделена на две кафедры - истории СССР (заведующий П.И. Рощевский) и всеобщей истории (заведующая Е.А. Иванова). В 1950 году факультет был преобразован в историко-филологический с тремя отделениями: историческим, русского языка и литературы и иностранных языков.

Кафедра истории СССР и всеобщей истории были объединены в кафедру истории (заведующий П.И. Рощевский). Кроме того действовали кафедры русского языка, русской литературы и иностранных языков. В 1961 году из состава факультета был выделен факультет иностранных языков. Деканами историко-филологического факультета были З.П. Белозерова (1951 – 1955), Л.В. Полонский (1955-1956 годы), В.А. Данилов (1957-1961 годы), И.Н. Сосновкин (1962-1966 годы), вновь В.А. Данилов (1972-1980 годы). В 1973 году кафедра истории была разделена на кафедры истории СССР (заведующий П.И. Рощевский) и всеобщей истории (заведующий В.А. Данилов). Помимо кафедр были созданы археологическая лаборатория (с 1978 года), археологический музей (с 1980 года). В 1980 году из состава факультета был выделен филологический. Деканом исторического факультета остался В.А. Данилов (1980-1986 годы). В 1986 году факультет был преобразован в историко-юридический во главе с Е.Б. Заболотным, избранным на собрании коллектива с участием студентов. Тогда же начала работать лаборатория истории и культуры Сибири (заведующий Н.С. Половинкин), стали создаваться археографическая и иконографическая коллекции, музей этнографии. В 1987 году из историко-юридического факультета был выделен юридический. В 1988 году на факультете возникла третья кафедра - историографии и источниковедения (заведующий В.А. Данилов).

Деканами исторического факультета были Е.Б. Заболотный (1987-1988 годы), К.М. Гурьев (1988-1993 годы), В.В. Коновалов (1993-1995 годы), С.В. Кондратьев (1996-2000 годы). Были открыты новые специальности - международные отношения (1997 год), документоведение и документационное обеспечение управления (1998 год), политология (2000 год). Созданы 6 кафедр: отечественной истории (заведующий В.В. Коновалов), истории Древнего мира и Средних веков (заведующий А.Г. Еманов), новой истории и международных отношений (заведующий С.В. Кондратьев), документоведения, историографии и источниковедения (заведующий З.Н. Сокова), политологии (заведующий В.Г. Богомяков), иностранных языков (заведующий О.Д. Княгницкая). В 2005 году исторический факультет был преобразован в Институт истории и политических наук (директор С.В. Кондратьев). В институте работают 6 кафедр, 3 научно-исследовательских лаборатории, кабинет истории, диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора исторических наук (председатель С.В. Кондратьев), трудятся 75 преподавателей, из них 12 докторов наук / профессоров, 50 кандидатов наук / доцентов, ведется подготовка по 9 образовательным программам бакалавриата, 3 программам магистратуры, 6 программам аспирантуры. Институт выпускает более 150 бакалавров, 25 магистров, проводит исследования по грантам РНФ, РГНФ, РФФИ, Президента РФ, ДААД и др., 6 международных и всероссийских научно-практических конференций, публикует в год 4 монографии, 7 сборников научных статей, 5 периодических изданий, 20 статей в журналах, индексируемых в зарубежных наукометрических базах и РИНЦ.