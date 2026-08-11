ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Институт истории и международных отношений образован приказом ректора ЮФУ № 320-ОД от 7 июля 2014 года посредством реорганизации исторического факультета. Его создание обусловлено не только общими процессами изменения в организации образовательной деятельности, но и тем, что уже на протяжении нескольких десятилетий факультет готовит не только профессиональных историков, так и специалистов в других смежных областях знания - международников, документоведов и архивоведов. Присоединение к историческому факультету двух кафедр, занимающихся подготовкой учителей истории и обществознания, завершило этот процесс создания крупного научно-образовательного объединения.

Исторический факультет, на базе которого был создан новый Институт (ИИМО), являлся одним из старейших факультетов Южного федерального университета, возводя свою историю к 1915 году, когда в числе первых четырех факультетов Варшавского университета в Ростов был перемещен и историко-филологический. Спустя несколько десятилетий, в 1965 году, из единого историко-филологического факультета выделились исторический факультет и факультет филологии и журналистики. Таким образом, в 2015 году факультет уже в новом статусе отметит свое пятидесятилетие.

А в настоящее время Институт, являясь крупнейшим научно-образовательным центром, готовящим специалистов в области истории и международных отношений на юге России, объединяет свыше ста двадцати преподавателей, в том числе более тридцати докторов наук. Историки ЮФУ плодотворно сотрудничают с профильными институтами Российской академии наук и ведущими мировыми образовательными центрами, включая Лондонскую школу экономики и политических наук, Дортмундский (Германия), Стратклайдский и Эдинбургский (Великобритания), Варшавский (Польша), Вашингтонский (США), Тегеранский(Иран) университеты, университет Линчепинга (Швеция).

В настоящее время Институт готовит бакалавров и магистров по ряду направлений: «Международные отношения», «История» (бакалавриат и магистратура), «Зарубежное регионоведение», «Документоведение и архивоведение», а также «Педагогическое образование», в рамках которого ведется обучение будущих учителей истории и обществовзнания. Более тысячи четырехсот студентов на сегодняшний день обучаются в Институте, из них больше половины являются участниками российских и международных стипендиальных программ. В Институте ведется обучение по магистерским программам, разработанным совместно с европейскими университетами Линчепинга и Кингстона. Регулярно студентам читают лекции приглашенные эксперты из ведущих мировых образовательных и научных центров. На базе программы «МИГО» студенты - историки уже со 2 курса имеют возможность неоднократно проходить международную стажировку в европейских университетах. При Институте работает диссертационный совет по историческим наукам, в котором ведется защита докторских и кандидатских диссертаций.

Институт развивает партнерские отношения с представителями ведущих европейских вузов. На его базе уже на протяжении многих лет проходят крупные российские и международные конференции, развивается Центр европейских исследований, который позволяет студентам и преподавателям расширять сферы своих научных интересов, завязывать партнерские отношения с Представительством Европейской комиссии в России, проводить встречи с посольствами европейских стран. Преподаватели и студенты регулярно участвуют в международных проектах, способствуя повышению имиджа университета и российской гуманитаристики в целом.

Шагая в ногу со временем, Институт бережно хранит традиции классического университетского образования. Преемственность исторического факультета и нового Института выражена не только в институциональной структуре, сохранившей ранее существовавшие кафедры, направления подготовки и ведущих специалистов, но и в атмосфере и традиций, сохранение которых является залогом успеха любого начинания. Академические, образовательные и духовные традиции исторического факультета легли в основу нового Института.

В состав Института входят следующие подразделения:

кафедра отечественной истории;

кафедра зарубежной истории и международных отношений;

кафедра археологии и истории Древнего мира;

кафедра специальных исторических дисциплин и документоведения;

кафедра истории России;

кафедра исторической политологии;

НОЦ Археология;

НМЦ Археология;

Археологическая лаборатория;

Центр Европейского Союза на юг-западе России.

Директором Института является доктор исторических наук, профессор Виктор Апрыщенко.