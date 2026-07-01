ИНСТИТУТ ИСТОРИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА имени М. Акмуллы

ИНСТИТУТ ИСТОРИЧЕСКОГО И ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА имени М. Акмуллы - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Начало XXI века стало переломным в судьбе исторического факультета. Изменения в системе образования, необходимость соответствовать постоянно повышающимся требованиям способствовали открытию новых специальностей, направлений и, как следствие этого, преобразованию факультета в Институт исторического и правового образования (ИИПО). Директором Института исторического и правового образования в 2007 году была избрана профессор Г.Т. Обыденнова. В 2015 году на должность директора Института избран к.и.н., доцент А.И. Кортунов. На сегодняшний день в ИИПО действуют три кафедры: кафедра Отечественной истории (заведующий кафедрой д.и.н., профессор М.Х. Янборисов) Всеобщей истории и культурного наследия (заведующая кафедрой д.и.н., профессор Г.Т. Обыденнова) и кафедра Права и обществознания (заведующая кафедрой к.п.н., доцент О.А. Шамигулова).

В настоящее время подготовка студентов осуществляется по следующим направлениям: Педагогическое образование Профиль история, обществознание; Профессиональное обучение Профиль право и правоохранительная деятельность; Документоведение и архивоведение Профиль ДОУ и документоведение. В Институте действует своя аспирантура по специальностям 07.00.02 - Отечественная история и 07.00.06 - Археология, в которой обучается более 25 аспирантов и соискателей.

Большое внимание в ИИПО уделяется научно-исследовательской деятельности. В Институте работает пять Лабораторий, в рамках которых ведется разработка актуальных проблем исторической науки и правоведения: Лаборатория археологического источниковедения и историографии (руководитель В.А. Иванов), Лаборатория методологии и методов гуманитарных исследований (руководитель Т.А. Леонова), Лаборатория истории и культуры казачества России (руководитель А.И. Кортунов), Лаборатория патриотического воспитания молодежи Республики Башкортостан (руководитель М.Х. Янборисов), Лаборатория биоархеологии, палеоантропологии и исторической экологии человека (руководитель Г.Т. Обыденнова).

За последние 5 лет преподаватели Института (В.А. Иванов, Г.Т. Обыденнова, Т.А. Леонова, А.И. Кортунов, Р.З. Алмаев, И.Н. Баишев и др.) получили более пятнадцати грантов (Минобрнауки РФ, РГНФ, АН РБ и др.). За последние пять лет преподавателями было выпущено более 10 монографий. Нельзя не отметить постоянно расширяющиеся научные связи института не только с вузами и образовательными учреждениями Уфы и Республики Башкортостан, но и других городов, регионов (Пермь, Воронеж, Ижевск, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Москва). Преподаватели Института сотрудничают с научными учреждениями Венгрии, Украины, Казахстана.

Немаловажным является активное сотрудничество Института со школами и средне-специальными учебными заведениями г. Уфы. С этой целью разработана программа «Уфаведение» (руководитель Г.Т. Обыденнова). Группой преподавателей во главе с М.Б. Ямаловым выпущен учебник «История Башкортостана в ХХ веке».