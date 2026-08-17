ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ - российский государственный научный центр в Москве .

Соз­дан в 1944 году в со­ста­ве АН СССР как Институт ис­то­рии ис­кусств (в 1961 году пе­ре­шёл под юрис­дик­цию Министерства куль­ту­ры СССР; в 1977-1991 годах Все­со­юз­ный научно-исследовательский институт искусствознания.; в 1991-1996 годах - Рос­сий­ский институт искусствознания; с 1996 года современное название).

Сре­ди ос­но­ва­те­лей - И.Э. Гра­барь (ини­циа­тор соз­да­ния института и его пер­вый ди­рек­тор), Б.В. Асафь­ев, В.А. Вес­нин, А.К. Джи­ве­ле­гов, В.Н. Ла­за­рев, С.М. Эй­зен­штейн, А.В. Щу­сев. Главной за­да­чей института в пер­вые го­ды бы­ло соз­да­ние ака­де­мической «Ис­то­рии рус­ско­го ис­кус­ст­ва» (т. 1-13, 1953-1969 годы). Институт искусствознания пуб­ли­ку­ет тру­ды (мо­но­гра­фи­че­ские и кол­лек­тив­ные, в том числе «Еже­год­ни­ки» и «Со­об­ще­ния») по ис­то­рии изо­бра­зительных ис­кусств и ар­хи­тек­ту­ры, му­зы­ки, те­ат­ра и ки­но, по ис­то­рии ев­ропейского ис­кус­ст­во­зна­ния, ху­дожественным про­бле­мам средств мас­со­вой ком­му­ни­ка­ции, по эс­те­ти­ке и тео­рии искусства.

В раз­ное вре­мя в институте искусствознания ра­бо­та­ли А.А. Аникст, Г.Н. Бо­яд­жи­ев, Б.Р. Вип­пер, В.Н. Все­во­лод­ский-Герн­г­росс, Н.А. Дмит­рие­ва, С.Н. Ду­ры­лин, А.И. Ко­меч, В.Д. Ко­нен, П.А. Мар­ков , С.С. Мо­куль­ский, Г.А. Не­до­ши­вин, И.В. Не­стьев, В.Н. Про­кофь­ев, К.Л. Руд­ниц­кий, А.А. Си­до­ров, С.И. Тю­ля­ев, А.Д. Че­го­да­ев, А.М. Эф­рос, С.И. Ют­ке­вич и другие.

С 1968 институ искусствознания (совместно с ГМИИ) про­во­дит еже­год­ные на­учные кон­фе­рен­ции «Вип­пе­ров­ские чте­ния», так­же другие на­учные сим­по­зиу­мы и кон­фе­рен­ции с уча­сти­ем многих отечественных и за­ру­беж­ных учё­ных.

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