ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ - российский государственный научный центр в Москве.
Создан в 1944 году в составе АН СССР как Институт истории искусств (в 1961 году перешёл под юрисдикцию Министерства культуры СССР; в 1977-1991 годах Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания.; в 1991-1996 годах - Российский институт искусствознания; с 1996 года современное название).
Среди основателей - И.Э. Грабарь (инициатор создания института и его первый директор), Б.В. Асафьев, В.А. Веснин, А.К. Дживелегов, В.Н. Лазарев, С.М. Эйзенштейн, А.В. Щусев. Главной задачей института в первые годы было создание академической «Истории русского искусства» (т. 1-13, 1953-1969 годы). Институт искусствознания публикует труды (монографические и коллективные, в том числе «Ежегодники» и «Сообщения») по истории изобразительных искусств и архитектуры, музыки, театра и кино, по истории европейского искусствознания, художественным проблемам средств массовой коммуникации, по эстетике и теории искусства.
В разное время в институте искусствознания работали А.А. Аникст, Г.Н. Бояджиев, Б.Р. Виппер, В.Н. Всеволодский-Гернгросс, Н.А. Дмитриева, С.Н. Дурылин, А.И. Комеч, В.Д. Конен, П.А. Марков, С.С. Мокульский, Г.А. Недошивин, И.В. Нестьев, В.Н. Прокофьев, К.Л. Рудницкий, А.А. Сидоров, С.И. Тюляев, А.Д. Чегодаев, А.М. Эфрос, С.И. Юткевич и другие.
С 1968 институ искусствознания (совместно с ГМИИ) проводит ежегодные научные конференции «Випперовские чтения», также другие научные симпозиумы и конференции с участием многих отечественных и зарубежных учёных.