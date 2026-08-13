ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ РАН
ИНСТИТУ́Т ЕВРО́ПЫ (ИЕ) РАН - научный центр, анализирующий широкий круг проблем общеевропейского процесса развития, места и роли в нём России и СНГ.
Создан в декабре 1987 года в Москве. Основатель и первый директор – В.В. Журкин.
ИЕ осуществляет междисциплинарные исследования и прогнозирование политических, экономических, социальных, военных, религиозных, информационных и иных проблем современной Европы; изучает процессы европейской интеграции в области экономики; анализирует роль Европы в современном мире и новые тенденции в XXI веке, систему отношений России с крупнейшими странами Европы, Европейским союзом, регионами Европы.
При ИЕ действуют: Научный совет «Партийно-политические системы XXI века», исследующий деятельность европейских политических партий, и Ассоциация европейских исследований (АЕВИС), которая решает задачу укрепления связей с регионами России, а также Центр информации и документации ЕС.
С 1994 года ИЕ выпускает периодическое издание - обозрение «Европейский Союз: факты и комментарии». С 1993 года ИЕ издаёт «Доклады Института Европы РАН», с 2000 года - ежеквартальный ж. «Современная Европа», с 2007 года - совместно с издательством «Весь мир» многотомную серию монографий по странам и регионам.