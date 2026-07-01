ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК - ведущий российский исследовательский центр в области этнологии, социально-культурной и физической антропологии.

История института начинается с 1933 года, когда постановлением Президиума Академии наук СССР от 15 февраля 1933 года был создан Институт антропологии, археологии и этнографии АН СССР. Он объединил Музей антропологии и этнографии АН СССР, Институт по изучению народов СССР и Комиссию по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. Возникновение нового академического научного центра способствовало объединению усилий основных этнографических кадров различных учреждений страны. В 1937 году институт был реорганизован и переименован в Институт этнографии АН СССР. В 1947 году ему было присвоено имя Николая Николаевича Миклухо-Маклая, а в 1983 году институт был награжден орденом Дружбы народов. В 1990 году произошло переименование в Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР (с 1992 году в системе Российской академии наук).

В 1930-е годы в институте работали многие выдающиеся ученые - этнографы, фольклористы, археологи, антропологи: В.Г. Богораз, Д.К. Зеленин, Д.А. Ольдерогге, М.К. Азадовский, А.П. Окладников, С.И. Руденко, В.Н. Чернецов, Г.А. Бонч-Осмоловский, В.В. Гинзбург. В тот период на работу были приняты молодые ученые, сыгравшие впоследствии ключевую роль в науке: С.М. Абрамзон, Ю.П. Аверкиева, С.В. Иванов, Н.А. Кисляков и другие. В 1930-е годы развивались такие направления, как проблема первобытного общества, а также вопросы социального строя народов СССР. С 1933 года институт начал выпускать журнал «Советская этнография», серию «Труды Института этнографии АН СССР». С началом Великой Отечественной войны многие сотрудники института ушли на фронт, часть эвакуировалась в Ашхабад и Ташкент. В этот трудный период не прекращалась исследовательская работа. В дни ленинградской блокады и на фронтах этнографическая наука потеряла многих своих представителей. В конце 1942 года Президиум Академии наук СССР предпринял особые меры для сохранения и развития Института этнографии.

Директором института был назначен поправившийся после ранения С.П. Толстов, ему поручалось создание московской группы института. С.П. Толстов пригласил для работы в институт изгнанного из МГУ за генетические исследования проф. В.В. Бунака, который создал отдел антропологии. В качестве структурного подразделения института начала работать Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция. В военные годы многие сотрудники московской группы разрабатывали тему «Исследование этнического состава Центральной и Юго-Восточной Европы», выполнявшуюся по заданию Генштаба Красной Армии. Несмотря на тяжелейшее положение в стране, в 1943-1944 годах по 5-6 месяцев в году работали Чукотская и Камчатская антропологические экспедиции (руководитель - Г.Ф. Дебец), были организованы экспедиционные выезды в Дагестан (начальник - Е.М. Шиллинг) и Полтавскую область (начальник Н.Н. Чебоксаров), фольклорный - в Сталинградскую область (начальник - В.Ю. Крупянская). В 1945 году работало более десяти этнографических, антропологических и фольклорных экспедиций на Украине, Кавказе, в Средней Азии, Коми АССР, Якутии.

В послевоенные годы руководство и головная часть Института этнографии были перенесены в Москву. В научно-исследовательской деятельности советских этнографов в 1940-1950-е годы центральное место заняла подготовка фундаментального многотомного издания «Народы мира» (13 томов в 18 книгах), работа над которым была начата еще в 1930-е годы. С начала 1950-х годов стали издаваться труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Возобновилось после ХХ съезда КПСС изучение современности. Институт организовывал экспедиции по изучению культуры и быта колхозного крестьянства и рабочих. Благодаря энтузиазму антрополога М.М. Герасимова, заложившего научные основы метода восстановления лица по черепу, в 1950 году в институте в составе отдела антропологии создана лаборатория пластической антропологической реконструкции. С 1950-х годов лаборатория этнической статистики и картографии стала регулярно готовить учебные карты народов и плотности населения СССР и мира. В начале 1960-х годов было подготовлено два фундаментальных труда: «Численность и расселение народов мира» (М., 1962 год) и «Атлас народов мира» (М., 1964). В 1968 году составлены и опубликованы этнические карты частей света. Возобновлено издание журнала «Советская этнография», продолжили издаваться серия «Трудов» и «Кратких сообщений» Института этнографии. Еще в 1940-1941 годах были изданы «Путешествия» Н.Н. Миклухо-Маклая. Позднее вся работа по изданию трудов этого путешественника, мыслителя-гуманиста сосредоточилась в основном в Институте этнографии. В 1950-1954 годах выпущено собрание его сочинений.

Расширился численный состав научных сотрудников, насчитывавший в 1957 году 160 человек (в 1941 году - 50 человек). В 1958 году вышел в свет учебник для вузов С.А. Токарева «Этнография народов СССР». Одной из центральных проблем, изучавшихся этнографами в 1960-е годы, были этногенез и этническая история народов мира. Развивается историко-этнографическое картографирование, осуществляется выпуск историко-этнографических атласов. Важным достижением тех лет была формулировка М.Г. Левиным и Н.Н. Чебоксаровым теории хозяйственно-культурных типов и историко-этнографических областей. В 1960-1970-е годы Институт этнографии продолжил разработку таких фундаментальных проблем, как антропогенез (В.В. Бунак, А.А. Зубов) и этническая антропология (Г.Ф. Дебец, В.П. Алексееев, И.М. Золотарева, М.С. Великанова, А.А. Воронов), этнолингвистика (отмеченная таким достижением, как расшифровка сотрудником ленинградской части института Ю.В. Кнорозовым письменности майя), история первобытного общества (А.И. Першиц, Л.А. Файнберг, Б.А. Фролов), фольклористика. Сформировались новые научные направления - этническая дерматоглифика (Г.Л. Хить) и одонтология (А.А. Зубов). С приходом на пост директора Ю.В. Бромлея центром теоретической проблематики становится теория этноса, основной вклад в разработку которой, кроме самого Юлиана Владимировича, внесли С.И. Брук, В.И. Козлов, П.И. Пучков и другие ученые. Активно обсуждались проблемы типологии этнических общностей, представления о соотношении этнического и социального, о разных типах, направлении и содержании этнических, этнокультурных и этносоциальных процессов. В те годы в институте сформировалась этносоциология, были проведены массовые этносоциологические исследования, включающие изучение национально-смешанных браков, этнического самосознания, двуязычия (Ю.В. Арутюнян, М.Н. Губогло, Л.М. Дробижева, В.С. Кондратьев, А.А. Сусоколов и др.). Развивались такие субдисциплины, как этническая демография (В.В. Покшишевский, В.И. Козлов, С.И. Брук), этноэкология (В.И. Козлов), этнопсихология, этнография детства (И.С. Кон). Было опубликовано большое количество книг по этнической истории народов СССР и мира. В августе 1964 года в Москве прошел VII Конгресс Международного Союза антропологических и этнологических наук, в работе которого приняли участие около 2 тысяч ученых из 56 стран мира. Столь широкий международный форум проводился в СССР впервые. В 1960-1970-е годы вопросы традиционной этнографии, религиоведения и фольклора разрабатывались в трудах В.А. Александрова, В.Н. Басилова, В.И. Васильева, В.К. Гарданова, С.А. Гонионского, М.М. Громыко, Н.Р. Гусевой, А.В. Ефимова, М.С. Кашубы, В.П. Кобычева, В.И. Кочнева, А.А. Лебедевой, Б.Н. Путилова, Р.Л. Садокова, А.Н. Седловской, И.М. Семашко, Ю.Б. Симченко, А.В. Смоляк, В.К. Соколовой, Г.Г. Стратановича, К.В. Чистова и других. Вышли такие труды, как «Календарные обычаи и обряды в странах Зарубежной Европы», «Брак у народов Зарубежной Европы». Эти публикации продолжили традицию сравнительно-типологического исследования больших регионов.

В 1969 году в институте под руководством И.Р. Григулевича создана группа по изучению зарубежной этнологии (с 1980 года - сектор религиоведения и зарубежной этнологии), задачами которой был анализ основных школ, концепций и направлений этнологической науки за рубежом. С 1971 года начал выходить академический ежегодник «Расы и народы». Особым направлением работ стала научная разработка проблем расизма в теории и социальной практике. Издания по этой проблематике переводились на основные европейские языки и имели широкое распространение. Институт этнологии и антропологии продолжает развиваться, формулировать актуальные направления и новые методы исследований. В 1990-е годы под руководством В.А. Тишкова происходит пересмотр предмета исследования этнологической науки (в 1990 году научное учреждение получило новое название - Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН). Со второй половины 1980-х годов усилилось внимание к актуальным проблемам межэтнических отношений и конфликтов. «Этническое возрождение», рост национализма и обострение межэтнических противоречий потребовали сделать акцент на изучении современных проблем и процессов. В 1987 году создан центр по изучению межнациональных отношений (ЦИМО), руководителем которого был назначен М.Н. Губогло. На основе материалов общественных движений в разных регионах страны публикуется серия «Национальные движения в СССР и на постсоветском пространстве», в рамках которой вышло более ста индивидуальных и коллективных монографий, сборников документов и материалов. В 1993 году директор института В.А. Тишков учредил Центр по изучению и урегулированию конфликтов. Организованная им в 1994 году. Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, координирует и проводит исследования по этнополитической тематике. Результаты публикуются в бюллетене и ежегодных докладах Сети этнологического мониторинга.

Институт вносит вклад в экспертное обеспечение вопросов государственной политики. Сотрудники участвуют в разработке проектов законов, в их обсуждениях в комиссиях Государственной Думы. Коллектив института принимал участие в подготовке, разработке методических материалов и проведении Всесоюзных и Всероссийских переписей населения (С.И. Брук, П.И. Пучков, В.А. Тишков, З.П. Соколова, В.В. Степанов, С.В. Соколовский). В 1990-е годы этнология вышла за пределы проблематики этноса и этничности, в институте возникали новые направления. К таковым можно отнести миграционные и гендерные исследования (И.М. Семашко, М.Г. Котовская, Н.Л. Пушкарева), юридическую антропологию (Н.И. Новикова), этологию человека (М.Л. Бутовская), политическую антропологию, конфликтологию (В.А. Тишков, М.Н. Губогло) и др.

В начале 1990-х годов по инициативе д.и.н. М.М. Громыко была образована группа по исследованию русского православия. В конце 1980-х годов в институте создана проблемная группа по изучению и публикации научного наследия Н.Н. Миклухо-Маклая (руководитель Д.Д. Тумаркин). Усилиями ее участников, особенно Б.Н. Путилова, с 1990 году вышло в свет 6-томное собрание сочинений выдающегося исследователя. В 1989 году В.А. Тишков и Ю.Б. Симченко начали подготовку многотомной историко-этнографической серии «Народы СССР» с целью создания нового свода историко-этнографического описания народов страны. Для реализации проекта был создан Координационно-методический центр «Народы и культуры».

Распад СССР и возникшие в результате проблемы приостановили работу. Проект был возобновлен в 1992 году под новым названием «Народы и культуры». С 1997 года начали выходить в свет тома этой серии. К настоящему времени их издано более 20.

В 1990-е годы, благодаря появлению новых возможностей для публикаций, активизируется издательская деятельность института. Ежегодно стало издаваться 50-60 монографий, сборников статей, выпусков серийных изданий. Библиографический указатель трудов ИЭА РАН за 1990-2002 годы содержал более 930 наименований, а за один только 2012 год сотрудники института опубликовали почти 70 отдельных изданий (не считая сотен статей, обзоров и рецензий). Это свидетельствует о наиболее плодотворном периоде, который когда-либо переживал коллектив академического института за последние десятилетия.

В 1990 году на Всесоюзной конференции по итогам полевых этнографических и антропологических исследований в городе Алма-Ате (Казахстан) по инициативе директора института В.А. Тишкова была учреждена Ассоциация этнографов и антропологов России. Первым президентом был избран член-корреспондент РАН С.А. Арутюнов. Раз в два года ассоциация с активным участием коллектива ИЭА РАН проводит конгрессы этнографов и антропологов. X конгресс состоялся в 2013 году в городе Москве. В нем приняло участие более 1000 человек.