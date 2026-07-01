ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК - ведущий научный центр по изучению археологии.

1859 год - создана Российская Императорская археологическая комиссия; 1919 год - функции Археологической комиссии перешли к вновь учрежденной Российской академии истории материальной культуры (РАИМК); 1926 год - РАИМК реорганизована в Государственную академию истории материальной культуры (ГАИМК); 1937 году - ГАИМК вошла в АН СССР как Институт истории материальной культуры (ИИМК); 1943 году - Институт переведен в Москву, в Ленинграде осталось его Отделение (ЛОИИМК); 1957 году - ИИМК переименован в Институт археологии (ИА) АН СССР (с 1991 года - РАН); 1991 год - на базе Ленинградского отделения (ЛОИА) создан отдельный Институт истории материальной культуры.

Институт археологии Российской академии наук - одно из ведущих археологических учреждений России, специализирующееся на изучении древних и средневековых культур Евразии, материальных остатков далекого прошлого. Трудами нескольких поколений его сотрудников заложены основы научного знания о многих важнейших явлениях в истории человечества от момента его становления до начала эпохи индустриализации. В стенах Института выполнены выдающиеся исследования, по праву обеспечившие ему место одного из лидеров в разработке фундаментальных проблем археологии.

Историю Института археологии принято отсчитывать с 19 апреля 1919 года, когда декретом Совнаркома в Петрограде была создана Российская академия истории материальной культуры (РАИМК). Но она имеет более глубокие корни: ведь РАИМК была создана на основе упраздненной Императорской археологической комиссии - центральной археологической организации дореволюционной России, в ведении которой находились выдача открытых листов на производство раскопок и сбор научных отчетов об их результатах. В 1926 году РАИМК была реорганизована в Государственную академию истории материальной культуры, которая в 1937 году вошла в состав Академии наук СССР как Институт истории материальной культуры (ИИМК). Институт находился в Ленинграде, а в Москве было создано небольшое отделение его - МОИИМК. В 1943 году дирекция ИИМК была переведена из Ленинграда в Москву. 9 января 1945 года московская часть ИИМК решением Президиума РАН была сделана основным археологическим учреждением Академии, а ленинградская - ее филиалом. Постановлением АН СССР от 4 сентября 1957 года ИИМК был переименован в Институт археологии АН СССР. В 1991 году Ленинградское отделение (ЛОИА) было преобразовано в самостоятельный Институт истории материальной культуры. Таким образом, Институт археологии, как и ИИМК РАН, пройдя через цепочку преобразований, остаются наследниками старейшей археологической организации, созданной в России в 1859 году для изучения и сохранения памятников древности.

Сегодня Институт археологии - самое крупное археологическое учреждение Российской академии. В нем работают около 220 сотрудников, в том числе 6 членов-корреспондентов РАН, 45 докторов и 80 кандидатов наук. В составе научно-исследовательского коллектива - высококвалифицированные специалисты в различных областях археологии и истории, а также антропологи, палеоботаники, палеозоологии.

Институт истории материальной культуры, впоследствии Институт археологии, возглавляли: академик Б.Д. Греков (1943-1946 годы), член-корреспондент РАН А.Д. Удальцов (1946-1956 годы), академик Б.А. Рыбаков (1956-1987 годы), академик В.П. Алексеев (1987-1991 годы), член-корреспондент РАН Р.М. Мунчаев (1991-2003 годы). В 2003 году директором избран член-корреспондент РАН Н.А. Макаров.

Основа современной организационной структуры Института - система отделов и секторов, образованных по хронологическому или культурно-историческому принципу, - была заложена в конце 1940-х годов. Развиваясь в последующие десятилетия, она модифицировалась и дополнялась новыми подразделениями. В настоящее время основными научно-исследовательскими подразделениями Института археологии являются отделы каменного века, бронзового века, скифо-сарматской археологии, классической археологии, славяно-русской археологии (с группами арктической археологии и археологии эпохи Великого переселения народов), теории и методики (с группами истории керамики, зарубежной археологии и физической антропологии), археологических сводов и карт, охранных раскопок, сектор археологии Москвы, лаборатория естественнонаучных методов, группа средневековой археологии евразийских степей. Особое место в структуре Института занимает отдел полевых исследований, в компетенцию которого входит научная регламентация полевых работ и контроль профессионального качества полевых исследований на всей территории России.

С момента своего создания Институт археологии был нацелен на проведение научных изысканий в широком проблемно-хронологическом диапазоне, по возможности охватывающих все многообразие древних и средневековых культур Евразии. Его исследования ориентированы на реконструкцию целостной картины прошлого по материальным остаткам, на формирование возможно более полных и глубоких научных представлений о различных аспектах культурной истории человечества. В научной программе Института полноценно представлены как обобщающие труды по крупным проблемам археологии, так и исследования, сфокусированные на отдельных памятниках и объектах, развивающие традиции археологического источниковедения. Исследовательские задачи и содержание научной программы видоизменялись по мере развития и накопления научных знаний о древностях России и сопредельных стран, совершенствования методов археологии, изменения социально-экономической ситуации в стране и материальных возможностей для исследований.

Становление Института во второй половине 1940-1950-х годах, в период послевоенного патриотического подъема и роста интереса к памятникам истории, сопровождалось, с одной стороны, активизацией полевых исследований на всем пространстве СССР, с другой - оформлением организационной структуры археологических учреждений, центральным звеном которой являлся Институт, призванный координировать всю работу в области археологии. В Москву были переведены важнейшие археологические издания, такие как МИА (Матери¬алы и исследования по археологии СССР), КСИИМК (Краткие сообщения ИИМК) и ежегодник «Советская археология», преобразованный в 1957 году в ежеквартальный журнал. Одной из важнейших задач археологии в этот период стало получение научных данных о древних памятниках различных областей СССР, многие из которых представляли собой в полном смысле слова «белые пятна», о различных категориях археологических объектов, подлинный характер которых был неизвестен. Яркими открытиями ознаменовались экспедиционные исследования Института на неолитических поселениях Севера и Центра Европейской России, памятниках эпохи бронзы и раннего железного века на Северном Кавказе, античных памятниках Северного Причерноморья, в крупнейших древнерусских городах.

Выдающимся событием в исторической науке стало открытие Новгородской экспедицией МГУ и ИИМК РАН берестяных грамот в 1951 году. Изданные в эти годы фундаментальные труды - «Ремесло Древней Руси» Б.А. Рыбакова (1949 год), «Древняя история Южной Сибири» С.В. Киселёва (1950 год), «Периодизация трипольских поселений» Т.С. Пасек (1949 год), «Очерки по истории племен Европейской части СССР в неолитическую эпоху» А.Я. Брюсова (1952 год), «Труды Новгородской археологической экспедиции» (под редакцией А.В. Арциховского и Б.А. Колчина) - определили направления развития археологической науки в СССР на долгие годы вперед.

1960-е годы стали временем дальнейшего расширения полевых работ на всей территории СССР, накопления огромного массива первичных археологических материалов, в том числе в результате охранных раскопок на новостройках. К наиболее значительным достижениям полевой археологии этого десятилетия безусловно относится открытие верхнепалеолитической живописи в Каповой пещере на Урале и парного детского погребения на верхнепалеолитической стоянке Сунгирь под Владимиром, сделанные экспедицией О.Н. Бадера. В конце 1960-х годов. Институт разворачивает полевые работы за пределами СССР, в том числе в Болгарии, Афганистане и Ираке, включаясь, таким образом, в изучение проблем формирования наиболее ранних очагов производящего хозяйства и становления древнейших мировых цивилизаций (работы Иракской экспедиции под руководством Р.М. Мунчаева).

Актуальной задачей в это время стала систематизация накопленных материалов, создание на их основе обобщающих трудов по археологии различных периодов. В 1960-е - начале 1970-х годов происходит постепенное обновление тематики и методологии исследований, начинается активное внедрение в археологию методов естественных наук, осознается значение статистико-комбинаторных методов для систематизации и анализа больших массивов археологических данных. Создание в 1967 году в Институте Лаборатории естественнонаучных методов (первый руководитель - Б.А. Колчин) способствовало развитию новых научных направлений – дендрохронологии, исследования древней и средневековой металлургии с использованием данных металлографии и спектрального анализа. Новые возможности для систематизации и введения в научный оборот археологических материалов были открыты изданием серии Сводов археологических источников (САИ), задавшей эталоны археологического источниковедения 1960-1970-х годов.

Крупнейшим научным начинанием конца 1970-х годов, инициированным академиком Б.А. Рыбаковым, стала подготовка 20-томной «Археологии СССР» - фундаментального издания, разворачивающего общую панораму исторического развития человеческого общества на территории СССР от палеолита до средневековья, суммирующего современные научные данные о древностях различных периодов и регионов. К созданию этого труда, подводящего итоги изучения древних и средневековых культур Евразии в XX веке, были привлечены наиболее авторитетные специалисты из различных археологических учреждений России. В настоящее время издание, с 1993 года получившее название «Археология», почти полностью завершено, из печати вышло 18 томов.

Программа научных исследований, разработанная в Институте в конце 1980-х годов вновь избранным директором, академиком В.П. Алексеевым, предусматривала обновление и расширение традиционной проблематики, углубленное изучение палеоэкологических аспектов развития древних обществ, активизацию междисциплинарных изысканий с использованием методов естественных наук. К сожалению, лишь малая часть этих замыслов была реализована.

Кризисные 1990-е годы не стали для Института потерянным временем. Основные научные направления были сохранены. Сокращение масштабов полевых работ в первой половине 1990-х годов дало возможность осмыслить и издать материалы полевых проектов прошлых лет. В этот период в Институте кристаллизовались и новые научные направления, такие как комплексные палеоэкологические исследования и биоархеологические реконструкции, исследование культурного ландшафта, применение геоинформационных систем в археологии. Создана компьютерная база, позволившая широко внедрить в археологическую практику современные информационные технологии. Подготовлено и издано 26 выпусков Археологической карты России (АКР) - научно-справочного издания, представляющего собой каталог памятников, выявленных в различных административных регионах.

Одним из наиболее весомых научных достижений Института в 1990-е годы стало создание современной концепции этнокультурной истории славянства, общей картины славянского этногенеза, основанной на изучении огромного массива археологических материалов, письменных источников, данных исторического языкознания и антропологии. Итоги этих исследований, выполненных академиком В.В. Седовым, изложены в монографиях «Славяне в древности» (1994 год), «Славяне в раннем средневековье» (1995 год), «Древнерусская народность» (1999 год), «Славяне: Историко-археологическое исследование» (2002 год). Интереснейшие результаты по палеоэкологии человека и биологическому состоянию человеческих палеопопуляций в различные исторические периоды получены путем междисциплинарных исследований научным коллективом под руководством академика Т.И. Алексеевой. Ярким примером подобной работы является коллективная монография «Homo sungirensis: Эволюционные и экологические аспекты исследования человека верхнего палеолита» (ответсвтенный редактор академик Т.И. Алексеева, Н.О. Бадер, ИА РАН), раскрывающая характер адаптации верхнепалеолитического человека к условиям ледникового периода, реконструирующая типы физической активности и диету древних обитателей знаменитой Сунгирской стоянки.

Фундаментальные проблемы становления и развития древней металлургии, технологических инноваций эпохи раннего металла, формирования и упадка металлургических провинций освещены в работах коллектива Лаборатории естественнонаучных методов, которую возглавляет член-корреспондент РАН Е.Н. Черных. Динамика и направления колонизационных процессов на северных окраинах Древней Руси, общие закономерности в формировании средневекового сельского расселения на севере Русской равнины исследованы в трудах члена-корреспондента РАН Н.А. Макарова. Среди значимых результатов полевых изысканий 1990-х годов - открытие Месопотамской экспедицией (руководитель - член-корреспондент РАН Р.М. Мунчаев) древнейшего в Северной Месопотамии культово-административного комплекса Телль Хазна 1 с монументальными храмовыми постройками.

Начало нового века стало временем постепенного обновления проблематики исследований Института, при сохранении сложившихся ранее фундаментальных направлений и установки на широкий географический и хронологический охват древних и средневековых культур. Вновь расширились полевые изыскания. В 2007 году было организовано 37 экспедиций и отрядов, развернувших полевые работы на территории 35 субъектов РФ и за пределами России. Институт ведет экспедиционные исследования на Ближнем Востоке (на территории Сирии), в Средней Азии (на территории Туркменистана и Узбекистана), на Чукотке, на архипелаге Шпицберген. Продолжаются раскопки на Северо-Западе России и в Южном Приуралье. При этом сферой особых интересов Института и зоной наиболее интенсивных полевых работ остаются Центр и Юг Европейской России.

Расширение экспедиционных изысканий обеспечивается как за счет грантов российских научных фондов, так и в рамках организации охранных исследований в зонах строительства. Широкий научный и общественный резонанс получили находки шедевров палеолитического искусства на Зарайской стоянке, изучение «царского кургана» сарматской культуры могильника Филипповка в Оренбургской области, открытие новых памятников античной эпиграфики и искусства в Фанагории, находка клада древнерусских украшений в Старой Рязани, раскопки городских усадеб XIV–XV веков в Тайницком саду Московского Кремля.

Сегодня, с накоплением новых материалов и появлением в арсенале исследователей новых приемов анализа и систематизации археологических данных, постепенно создались условия для более глубокого видения многих исторических явлений, древних культур, этапов древней и средневековой истории, предполагающего создание нового поколения крупных обобщающих исследований. В центре внимания ученых, работающих в Институте, оказались проблемы, ранее находившиеся вне поле зрения археологии или требующие нового освещения, такие как древнейшие этапы расселения человека на Северном Кавказе; динамика жизни и экологические условия существования верхнепалеолитических поселений на Русской равнине; очаги наскального искусства на Северо-Востоке Евразии; культурная ситуация эпохи Великого переселения народов в лесостепной полосе Европейской России; феномен древнерусской деревни домонгольского времени; культурный ландшафт средневековой Москвы. Основой для новых историко-культурных обобщений часто становятся отдельные полевые проекты, в рамках которых получен яркий материал, характеризующий культуру, экономику и палеоэкологические аспекты развития древних обществ.

В последние годы, когда общий объем полевых археологических работ в России заметно увеличивается, особое значение приобретает деятельность отдела полевых исследований и созданного при нем Экспертного совета, осуществляющего экспертизу отчетов о полевых исследованиях. Эта работа тесно координируется с «Россвязьохранкультурой», в ведении которой находятся вопросы охраны историко-культурного наследия. В 2006 году в России было выдано более 1400 Открытых листов и собрано более 1000 отчетов о раскопках. Краткая информация о полевых работах на всей территории России от Калининграда до Сахалина оперативно вводится в научный оборот в ежегоднике «Археологические открытия». Все отчеты о раскопках поступают в архив Института археологии. Эта централизованная система сбора и хранения документации, начало формирования которой было положено в середине XIX века деятельностью Императорской археологической комиссии, обеспечивает сохранение полной информации о всех полевых работах, производящихся на территории нашей страны, и удобный доступ исследователей к обширному массиву археологических источников.

Институт археологии предпринимает большие усилия, направленные на сохранение археологического наследия России, оценку новых угроз, возникающих в этой области, и выработку эффективных подходов к охране памятников. Эта работа приобретает особую актуальность в современной ситуации, в условиях расширения грабительских раскопок и активизации строительства, часто стирающего с лица земли памятники древности. По инициативе Института начато обсуждение проблемы противодействия несанкционированным раскопкам и нелегальной торговле древностями. Специалисты Института принимают участие в разработке нормативно-правовых документов, регламентирующих охрану объектов археологического наследия. В последние годы Институт выступил организатором крупных охранных раскопок в исторических городах, на трассах строительства трубопроводов и автодорог, обеспечив сохранение драгоценной информации о древних памятниках. Отличительной чертой этих работ стало привлечение к ним наиболее квалифицированных ученых, специализирующихся на изучении тех или иных хронологических групп древностей, затрагиваемых строительными проектами. Охранные раскопки Института стали важнейшим каналом притока новых материалов, характеризующих культуру и историю средневековых городов и сельских поселений Центра Европейской России.

Признанием выдающихся заслуг Института в развитии отечественной гуманитарной науки стало награждение его в 1969 году орденом Трудового Красного Знамени. Четверо его сотрудников были удостоены Ленинской премии и 13 - Государственной премии.