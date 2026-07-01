ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ - на­прав­ле­ние эко­но­мической мыс­ли, воз­ник­шее в США в начале XX века и изу­чаю­щее со­во­куп­ность со­ци­аль­но-эко­но­мических фак­то­ров (ин­сти­ту­тов) во вре­ме­ни, а так­же ис­сле­дую­щее воз­мож­но­сти кон­тро­ля над эко­но­ми­кой со сто­ро­ны об­ще­ст­ва.

Институционализм ак­тив­но ис­поль­зу­ет идеи и дан­ные других на­ук, та­ких как со­цио­ло­гия, пси­хо­ло­гия, ан­тро­по­ло­гия, для то­го что­бы со­дей­ст­во­вать бо­лее глу­бо­ко­му ана­ли­зу ин­сти­ту­тов и по­ве­де­ния че­ло­ве­ка. Ос­но­ва­те­ля­ми и ли­де­ра­ми различных те­че­ний институционализма счи­та­ют­ся Т. Веб­лен, Дж. Ком­монс, У. Мит­челл .

В ис­то­рии эко­но­мической нау­ки ин­сти­ту­цио­на­ли­сты про­дол­жа­ли тра­ди­ции ис­то­рической шко­лы (смотри Не­мец­кая ис­то­ри­ческая шко­ла ) и про­ти­во­стоя­ли клас­сической и главным образом не­оклас­сические тео­рии (смотри Не­оклас­си­че­ское на­прав­ле­ние). В «нео­клас­си­ке» Т. Веб­ле­на и других ин­сти­ту­цио­на­ли­стов не уст­раи­ва­ла аб­ст­ракт­ность эко­но­мической тео­рии, то есть то, что она не учи­ты­ва­ла тех­но­ло­гических, со­ци­аль­ных, мо­раль­ных, пси­хо­ло­гических и других фак­то­ров, ко­то­рые на прак­ти­ке влия­ют на эко­но­мичекое по­ве­де­ние, по­ми­мо ра­цио­наль­но­го рас­чё­та. Веб­лен, ко­то­рый был и эко­но­ми­стом, и со­цио­ло­гом, счи­тал, что эко­но­мическая нау­ка долж­на изу­чать ин­сти­ту­ты, то есть при­выч­ки, мо­раль­ные нор­мы, ус­та­нов­ки, оп­ре­де­ляю­щие че­ло­ве­че­ское по­ве­де­ние. При этом он де­лал ак­цент на от­ри­ца­тель­ное воз­дей­ст­вие ин­сти­ту­тов на эко­но­мический про­гресс.

При­ме­ром, ил­лю­ст­ри­рую­щим ме­то­ды эко­но­мического ана­ли­за Веб­ле­на, яв­ля­ет­ся осу­ще­ст­в­лён­ный им в книге «Тео­рия празд­но­го клас­са» (1899 год) ана­лиз «по­каз­но­го», или «де­мон­ст­ра­тив­но­го», по­треб­ле­ния, при ко­то­ром то­ва­ры по­ку­па­ют­ся не ра­ди их по­лез­но­сти, а из со­об­ра­же­ний пре­сти­жа. В этом слу­чае по­тре­би­тель вос­при­ни­ма­ет це­ну то­ва­ра как по­ка­за­тель его пре­стиж­но­сти; в ре­зуль­та­те, как от­ме­ти­ли в даль­ней­шем другие эко­но­ми­сты, кри­вая спро­са на не­го мо­жет стать рас­ту­щей (так называемый эф­фект Веб­ле­на). В другой сво­ей ра­бо­те - «Тео­рия де­ло­во­го пред­при­ятия» (1904 год) - Веб­лен про­ти­во­пос­та­вил тех­нический про­гресс в сфе­ре промышленного про­изводства ус­та­рев­ше­му, по его мне­нию, ин­сти­ту­ту ча­ст­но­го де­ло­во­го пред­при­ятия, вла­дель­цы ко­то­ро­го дви­жи­мы по­тре­би­тель­ски­ми мо­ти­ва­ми.

Дж. Ком­монс по­ни­мал под ин­сти­ту­тами ак­цио­нер­ные об­ще­ст­ва, сою­зы пред­при­ни­ма­те­лей, проф­сою­зы, го­су­дар­ст­во, се­мью и т.д. В сво­ей тео­рии он уде­лял осо­бое вни­ма­ние пра­во­вым ас­пек­там эко­но­мической дея­тель­но­сти, главной ка­те­го­ри­ей для не­го бы­ла сдел­ка (тран­сак­ция).

Тру­ды У. Мит­чел­ла ле­жа­ли в другой плос­ко­сти - его институционализм мож­но на­звать ста­ти­сти­че­ским. Изу­чая эко­но­мические цик­лы в США, Мит­челл про­ана­ли­зи­ро­вал ог­ром­ное ко­ли­че­ст­во ста­ти­стических по­ка­за­те­лей и вы­явил, ка­кие из них ис­пы­ты­ва­ют цик­лические ко­ле­ба­ния, ка­кие на­чи­на­ют из­ме­нять­ся пер­вы­ми, ка­кие - по­след­ни­ми. В книге «Что про­ис­хо­дит во вре­мя эко­но­ми­че­ско­го цик­ла» он сфор­му­ли­ро­вал сис­те­му, по­зво­ляю­щую пред­ска­зы­вать эко­но­мические подъ­ё­мы и спа­ды (эта ра­бо­та ис­поль­зу­ет­ся Национальным бю­ро эко­но­мических ис­сле­до­ва­ний США и по­ны­не).

Взгля­ды ин­сти­ту­цио­на­ли­стов ока­за­лись вос­тре­бо­ва­ны во вре­мя ми­ро­во­го эко­но­мического кри­зи­са 1929-1933 годов, ко­гда не­ко­то­рые из них уча­ст­во­ва­ли в раз­ра­бот­ке ан­ти­кри­зис­ной по­ли­ти­ки «Но­во­го кур­са» пре­зи­ден­та США Ф.Д. Руз­вель­та . Но в даль­ней­шем их влия­ние умень­ши­лось. Про­дол­жа­те­ли веб­ле­нов­ской ли­нии институционализма - Дж.К. Гэл­брейт, Р. Хейл­бро­нер (США) и другие - по­лу­чи­ли из­вест­ность как пуб­ли­ци­сты , кри­ти­ки современной ка­пи­та­ли­стической сис­те­мы, ко­то­рые вы­сту­па­ли про­тив гон­ки воо­ру­же­ний, воз­дей­ст­вия рек­ла­мы на по­треб­но­сти лю­дей, за ук­ре­п­ле­ние государственного кон­тро­ля над боль­шим биз­не­сом.

В по­след­ней четверти XX века боль­шое раз­ви­тие по­лу­чил так называемый но­вый ин­сти­ту­цио­на­лизм, от­ли­чаю­щий­ся от ста­ро­го тем, что не от­вер­га­ет, а, на­обо­рот, ис­поль­зу­ет ме­то­ды не­оклас­сической тео­рии. Его важ­ней­шие пред­ста­ви­те­ли - американские эко­но­ми­сты Р. Ко­уз, А. Ал­чи­ан, О. Уиль­ям­сон, Д. Норт и др. - соз­да­ют не ин­сти­ту­цио­наль­ную тео­рию эко­но­ми­ки, как Т. Веб­лен, Дж. Ком­монс и У. Мит­челл, а эко­но­ми­че­скую, то есть не­оклас­сическую, тео­рию ин­сти­ту­тов. Например, они ис­сле­ду­ют, ка­кие фор­мы соб­ст­вен­но­сти или кон­трак­тов яв­ля­ют­ся эко­но­ми­че­ски вы­год­ны­ми в раз­ных си­туа­ци­ях, ка­кая сис­те­ма ин­сти­ту­тов бла­гопри­ят­ст­ву­ет эко­но­мическому раз­ви­тию, в ка­ких слу­ча­ях луч­ше по­ку­пать то­вар на рын­ке, а в ка­ких - на­ла­дить его про­изводство на сво­ей фир­ме. Со­че­та­ние не­оклас­сических ме­то­дов и но­вых ин­сти­ту­цио­наль­ных объ­ек­тов ис­сле­до­ва­ния вы­зва­ло ин­те­рес сре­ди эко­но­ми­стов и при­ве­ло к то­му, что но­вый институционализм в их сре­де стал го­раз­до по­пу­ляр­нее, чем ста­рый. Ны­не но­вый институционализм при­над­ле­жит к основному те­че­нию эко­но­мической тео­рии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)