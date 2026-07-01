ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ - направление экономической мысли, возникшее в США в начале XX века и изучающее совокупность социально-экономических факторов (институтов) во времени, а также исследующее возможности контроля над экономикой со стороны общества.
Институционализм активно использует идеи и данные других наук, таких как социология, психология, антропология, для того чтобы содействовать более глубокому анализу институтов и поведения человека. Основателями и лидерами различных течений институционализма считаются Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Митчелл.
В истории экономической науки институционалисты продолжали традиции исторической школы (смотри Немецкая историческая школа) и противостояли классической и главным образом неоклассические теории (смотри Неоклассическое направление). В «неоклассике» Т. Веблена и других институционалистов не устраивала абстрактность экономической теории, то есть то, что она не учитывала технологических, социальных, моральных, психологических и других факторов, которые на практике влияют на экономичекое поведение, помимо рационального расчёта. Веблен, который был и экономистом, и социологом, считал, что экономическая наука должна изучать институты, то есть привычки, моральные нормы, установки, определяющие человеческое поведение. При этом он делал акцент на отрицательное воздействие институтов на экономический прогресс.
Примером, иллюстрирующим методы экономического анализа Веблена, является осуществлённый им в книге «Теория праздного класса» (1899 год) анализ «показного», или «демонстративного», потребления, при котором товары покупаются не ради их полезности, а из соображений престижа. В этом случае потребитель воспринимает цену товара как показатель его престижности; в результате, как отметили в дальнейшем другие экономисты, кривая спроса на него может стать растущей (так называемый эффект Веблена). В другой своей работе - «Теория делового предприятия» (1904 год) - Веблен противопоставил технический прогресс в сфере промышленного производства устаревшему, по его мнению, институту частного делового предприятия, владельцы которого движимы потребительскими мотивами.
Дж. Коммонс понимал под институтами акционерные общества, союзы предпринимателей, профсоюзы, государство, семью и т.д. В своей теории он уделял особое внимание правовым аспектам экономической деятельности, главной категорией для него была сделка (трансакция).
Труды У. Митчелла лежали в другой плоскости - его институционализм можно назвать статистическим. Изучая экономические циклы в США, Митчелл проанализировал огромное количество статистических показателей и выявил, какие из них испытывают циклические колебания, какие начинают изменяться первыми, какие - последними. В книге «Что происходит во время экономического цикла» он сформулировал систему, позволяющую предсказывать экономические подъёмы и спады (эта работа используется Национальным бюро экономических исследований США и поныне).
Взгляды институционалистов оказались востребованы во время мирового экономического кризиса 1929-1933 годов, когда некоторые из них участвовали в разработке антикризисной политики «Нового курса» президента США Ф.Д. Рузвельта. Но в дальнейшем их влияние уменьшилось. Продолжатели вебленовской линии институционализма - Дж.К. Гэлбрейт, Р. Хейлбронер (США) и другие - получили известность как публицисты, критики современной капиталистической системы, которые выступали против гонки вооружений, воздействия рекламы на потребности людей, за укрепление государственного контроля над большим бизнесом.
В последней четверти XX века большое развитие получил так называемый новый институционализм, отличающийся от старого тем, что не отвергает, а, наоборот, использует методы неоклассической теории. Его важнейшие представители - американские экономисты Р. Коуз, А. Алчиан, О. Уильямсон, Д. Норт и др. - создают не институциональную теорию экономики, как Т. Веблен, Дж. Коммонс и У. Митчелл, а экономическую, то есть неоклассическую, теорию институтов. Например, они исследуют, какие формы собственности или контрактов являются экономически выгодными в разных ситуациях, какая система институтов благоприятствует экономическому развитию, в каких случаях лучше покупать товар на рынке, а в каких - наладить его производство на своей фирме. Сочетание неоклассических методов и новых институциональных объектов исследования вызвало интерес среди экономистов и привело к тому, что новый институционализм в их среде стал гораздо популярнее, чем старый. Ныне новый институционализм принадлежит к основному течению экономической теории.
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