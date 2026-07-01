ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ - процесс превращения новых, эпизодических социальных практик, новаций, представлений в устойчивые, действующие на протяжении длительного времени структуры (подсистемы) общества; конечным результатом процесса является их оформление в виде социальных институтов (смотри статью Институт социальный).
Необходимыми условиями институционализации выступают возникновение потребности в новых видах социальной деятельности, организации и духовной жизни, её осознание, пусть и незначительной частью социума. Институционализация социальных новообразований зависит от многих объективных и субъективных факторов, и далеко не все из них становятся жизнеспособными, исторически устойчивыми системами.
В традиционных обществах, характеризующихся статичной, консервативной социальной организацией, новые материальные и духовные практики проходят чрезвычайно жёсткий отбор на выживание и потому институционализация большинства из них прекращается на начальных этапах. В обществах современного типа, которые открыты для инноваций и которым присущи динамичное развитие, стремление к разнообразию, толерантность, создаются благоприятные предпосылки для институционализации большинства новаций, даже если они не принимаются значительной частью общества.