ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ - про­цесс пре­вра­ще­ния но­вых, эпи­зо­ди­че­ских со­ци­аль­ных прак­тик, но­ва­ций, пред­став­ле­ний в ус­той­чи­вые, дей­ст­вую­щие на про­тя­же­нии дли­тель­но­го вре­ме­ни струк­ту­ры (под­сис­те­мы) об­ще­ст­ва; ко­неч­ным ре­зуль­та­том про­цес­са яв­ля­ет­ся их оформ­ле­ние в ви­де со­ци­аль­ных ин­сти­ту­тов (смотри статью Ин­сти­тут со­ци­аль­ный ).

Не­об­хо­ди­мы­ми ус­ло­вия­ми институционализации вы­сту­па­ют воз­ник­но­ве­ние по­треб­но­сти в но­вых ви­дах со­ци­аль­ной дея­тель­но­сти, ор­га­ни­за­ции и ду­хов­ной жиз­ни, её осоз­на­ние, пусть и не­зна­чи­тель­ной ча­стью со­циу­ма. Институционализация со­ци­аль­ных но­во­об­ра­зо­ва­ний за­ви­сит от мно­гих объ­ек­тив­ных и субъ­ек­тив­ных фак­то­ров, и да­ле­ко не все из них ста­но­вят­ся жиз­не­спо­соб­ны­ми, ис­то­ри­че­ски ус­той­чи­вы­ми сис­те­ма­ми.

В тра­диционных об­ще­ст­вах, ха­рак­те­ри­зую­щих­ся ста­тич­ной, кон­сер­ва­тив­ной со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ци­ей, но­вые ма­те­ри­аль­ные и ду­хов­ные прак­ти­ки про­хо­дят чрез­вы­чай­но жё­ст­кий от­бор на вы­жи­ва­ние и по­то­му институционализация боль­шин­ст­ва из них пре­кра­ща­ет­ся на на­чаль­ных эта­пах. В об­ще­ст­вах со­вре­мен­но­го ти­па, ко­то­рые от­кры­ты для ин­но­ва­ций и ко­то­рым при­су­щи ди­на­мич­ное раз­ви­тие, стрем­ле­ние к раз­но­об­ра­зию, то­ле­рант­ность, соз­да­ют­ся бла­го­при­ят­ные пред­по­сыл­ки для институционализации боль­шин­ст­ва но­ва­ций, да­же ес­ли они не при­ни­ма­ют­ся зна­чительной ча­стью об­щест­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)