ИНСТАЛЛЯЦИЯ
ИНСТАЛЛЯЦИЯ (англ., франц. installation - установка, размещение, сборка) - пространственная художественная композиция, создаваемая из различных элементов - бытовых предметов, промышленных изделий и материалов, природных объектов, текстов и тому подобного
Инсталляция отличается от родственного ей ассамблажа как бóльшим разнообразием входящих в её состав объектов, так и размером: Инсталляция охватывает обширные пространственные зоны (зал галереи, интерьер общественные здания, участок улицы, площади, парка или природного ландшафта).
Основы инсталляции были заложены в деятельности авангардных направлений 1-й трети XX века; её прообразы - Мерцбау, выстроенный в 1920-х годах дадаистом К. Швиттерсом в своей мастерской, реди-мейд М. Дюшана, пластико-динамические комплексы футуриста Дж. Баллы; театрализованные, созданные по единой программе выставки сюрреалистов 1930-х годов; в СССР - выставочные проекты Л.М. Лисицкого, С.Б. Никритина и П.А. Мансурова. Инсталляция вошла в обиход современного искусства с начала 1960-х годов, когда к ней обратились видные художники новой волны авангардизма: Р. Моррис, Д. Дайн, Р. Смитсон (США), Х. Хакке, Г. Юкер, Й. Бойс (Германия), М. Мерц (Италия) и другие. На этом раннем этапе инсталляция чаще всего представляла собой обширную скульптурную композицию, окружающую зрителя (смотри Энвайронмент).
Инсталляции разнообразны по стилистике, составу объектов, идейно-художественным задачам. Работы амер. художников Э. Кинхольца, Д. Сигела, К. Олденбурга выстраивались из скульптур и объёмных предметов, размещённых в залах галереи. Инсталляции, составленные из текстов, бытовых предметов и промышленных изделий, также рассчитаны на выставочные пространства (работы И.И. Кабакова, французского художника К. Болтански, представителей концептуального искусства и минимализма). Кристо, Д. Оппенгейм, Р. Серра, В. Аккончи (США), Д. Бюрен (Франция), Ф. Инфантэ-Арана (Россия) работали in situ (на месте), то есть в природной или горной среде, определяющей контекст произведения.
Многие инсталляции, особенно политического характера, интерактивны: вступая в прямой контакт со зрителем, они провоцируют его на определённые действия и откликаются на них. В состав современных инсталляций часто входят произведения видео-арта. Художественное содержание инсталляций состоит в смысловых трансформациях, игре значений, возникающих в результате необычных сочетаний разнородных объектов, их взаимодействия с окружающей средой: выхваченные из реальной жизни, предметы освобождаются от своей утилитарной функции, одновременно приобретая символическую или чисто пластическую функцию. В СССР и России инсталляции стали важной частью творчества художников андерграунда (В.А. Комар и А.Д. Меламид, В.А. Захаров и другие).
Иллюстрация:
Инсталляция. Дж. Сигел.«Двое у открытой двери». 1977. Раскрашенный гипс, дерево, металл. Галерея С. Джанис (Нью-Йорк). Архив БРЭ.