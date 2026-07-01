ИНСТАЛЛЯЦИЯ

ИНСТАЛЛЯЦИЯ (англ., франц. installation - ус­та­нов­ка, раз­ме­ще­ние, сбор­ка) - про­стран­ст­вен­ная ху­дожественная ком­по­зи­ция , соз­да­вае­мая из различных эле­мен­тов - бы­то­вых пред­ме­тов, промышленных из­де­лий и ма­те­риа­лов, при­род­ных объ­ек­тов, тек­стов и тому подобного

Инсталляция от­ли­ча­ет­ся от род­ст­вен­но­го ей ас­самб­ла­жа как бóльшим раз­но­об­ра­зи­ем вхо­дя­щих в её со­став объ­ек­тов, так и раз­ме­ром: Инсталляция ох­ва­ты­ва­ет об­шир­ные про­стран­ст­вен­ные зо­ны (зал га­ле­реи, ин­терь­ер об­щественные зда­ния, уча­сток ули­цы, пло­ща­ди, пар­ка или при­род­но­го ланд­шаф­та).

Ос­но­вы инсталляции бы­ли за­ло­же­ны в дея­тель­но­сти аван­гард­ных на­прав­ле­ний 1-й тре­ти XX века; её про­об­ра­зы - Мерц­бау, вы­стро­ен­ный в 1920-х годах да­даи­стом К. Швит­тер­сом в сво­ей мас­тер­ской, ре­ди-мейд М. Дю­ша­на , пла­сти­ко-ди­на­мические ком­плек­сы фу­ту­ри­ста Дж. Бал­лы; те­ат­ра­ли­зо­ван­ные, соз­дан­ные по еди­ной про­грам­ме вы­став­ки сюр­реа­ли­стов 1930-х годов; в СССР - вы­ста­воч­ные про­ек­ты Л.М. Ли­сиц­ко­го , С.Б. Ник­ри­ти­на и П.А. Ман­су­ро­ва. Инсталляция во­шла в оби­ход современного искусства с начала 1960-х годов, ко­гда к ней об­ра­ти­лись вид­ные ху­дож­ни­ки но­вой вол­ны аван­гар­диз­ма: Р. Мор­рис, Д. Дайн, Р. Смит­сон (США), Х. Хак­ке, Г. Юкер, Й. Бойс (Гер­ма­ния), М. Мерц (Ита­лия) и другие. На этом ран­нем эта­пе инсталляция ча­ще все­го пред­став­ля­ла со­бой об­шир­ную скульп­тур­ную ком­по­зи­цию, ок­ру­жаю­щую зри­те­ля (смотри Эн­вай­рон­мент).

Инсталляции раз­но­об­раз­ны по сти­ли­сти­ке, со­ста­ву объ­ек­тов, идей­но-ху­дожественным за­да­чам. Ра­бо­ты амер. ху­дож­ни­ков Э. Кин­холь­ца, Д. Си­ге­ла, К. Ол­ден­бур­га вы­страи­ва­лись из скульп­тур и объ­ём­ных пред­ме­тов, раз­ме­щён­ных в за­лах га­ле­реи. Инсталляции, со­став­лен­ные из тек­стов, бы­то­вых пред­ме­тов и промышленных из­де­лий, так­же рас­счи­та­ны на вы­ста­воч­ные про­стран­ст­ва (ра­бо­ты И.И. Ка­ба­ко­ва, французского художника К. Бол­тан­ски, пред­ста­ви­те­лей кон­цеп­ту­аль­но­го ис­кус­ст­ва и ми­ни­ма­лиз­ма ). Кри­сто, Д. Оп­пен­гейм, Р. Сер­ра, В. Ак­кон­чи (США), Д. Бю­рен (Фран­ция), Ф. Ин­фан­тэ-Ара­на (Рос­сия) ра­бо­та­ли in situ (на мес­те), то есть в при­род­ной или горной сре­де, оп­ре­де­ляю­щей кон­текст про­из­ве­де­ния.

Мно­гие инсталляции, осо­бен­но по­ли­тического ха­рак­те­ра, ин­те­рак­тив­ны: всту­пая в пря­мой кон­такт со зри­те­лем, они про­во­ци­ру­ют его на оп­ре­де­лён­ные дей­ст­вия и от­кли­ка­ют­ся на них. В со­став современных инсталляций час­то вхо­дят про­из­ве­де­ния ви­део-ар­та. Ху­дожественное со­дер­жа­ние инсталляций со­сто­ит в смы­сло­вых транс­фор­ма­ци­ях, иг­ре зна­че­ний, воз­ни­каю­щих в ре­зуль­та­те не­обыч­ных со­че­та­ний раз­но­род­ных объ­ек­тов, их взаи­мо­дей­ст­вия с ок­ру­жаю­щей сре­дой: вы­хва­чен­ные из ре­аль­ной жиз­ни, пред­ме­ты ос­во­бо­ж­да­ют­ся от сво­ей ути­ли­тар­ной функ­ции, од­но­вре­мен­но при­об­ре­тая сим­во­лическую или чис­то пла­сти­че­скую функ­цию. В СССР и Рос­сии инсталляции ста­ли важ­ной ча­стью твор­че­ст­ва ху­дож­ни­ков ан­дер­гра­ун­да (В.А. Ко­мар и А.Д. Ме­ла­мид, В.А. За­ха­ров и другие).

Иллюстрация:

Ин­стал­ля­ция. Дж. Си­гел.«Двое у от­кры­той две­ри». 1977. Рас­кра­шен­ный гипс, де­ре­во, ме­талл. Га­ле­рея С. Джа­нис (Нью-Йорк). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)