ИНСПЕКЦИЯ ВОЕННАЯ

ИНСПЕКЦИЯ ВОЕННАЯ (от лат. inspectio - осмотр):

1) Центральный ор­ган уп­рав­ле­ния Министерства обо­ро­ны РФ , пред­наз­на­чен­ный для ин­спек­ти­ро­ва­ния со­стоя­ния Во­оружённых Сил, вы­пол­не­ния ими ме­ро­прия­тий пла­на стро­и­тель­ст­ва Во­оружённых Сил, иных воп­ро­сов, оп­ре­де­ляе­мых министерством обо­ро­ны Российской Федерации, кол­ле­ги­ей Министерства обороны, в це­лях ана­ли­за и ко­ор­ди­на­ции дея­тель­но­сти центральных ор­га­нов во­енного уп­рав­ле­ния и иных под­раз­де­ле­ний Министерства обороны; под­чи­ня­ет­ся пер­во­му заместителю министра обо­ро­ны Российской Федерации.

Соз­да­на в ию­ле 2002 года, ког­да при­ка­зом министра обо­ро­ны Российской Федерации ут­верж­де­но По­ло­же­ние о Во­енной ин­спек­ции и её штат.

За­да­чи ин­спек­ти­ро­ва­ния войск в российской ар­мии ре­ша­лись на­чи­ная с первой половины XVI века, но вплоть до 1918 года не су­ще­ст­во­ва­ло еди­но­го центрального ор­га­на во­енного уп­рав­ле­ния, осу­ще­ст­в­ляв­ше­го комп­лекс­ный кон­т­роль за под­дер­жа­ни­ем во­оруженных сил в долж­ной бое­вой го­тов­но­сти. Впер­вые фор­ми­ро­ва­ние еди­но­го ор­га­на ин­спек­ти­ро­ва­ния войск на­ча­то в 1918 году. Рев­во­ен­со­вет Рес­пуб­ли­ки 16 сентября 1918 года ут­вер­дил По­ло­же­ние о Выс­шей во­енной ин­спек­ции РККА и её штат. В сентябре 1919 года об­ра­зо­ва­на Во­енная и морская ин­спек­ция при РВСР, пе­ре­име­но­ван­ная в январе 1922 года в Ин­спе­к­цию Крас­ной Ар­мии и Крас­но­го Фло­та, за­тем в Ин­спек­цию при РВСР. В апреле 1924 года Ин­спек­ция рас­фор­ми­ро­ва­на, а на её ба­зе соз­дан Ин­спек­то­рат РККА, пре­об­ра­зо­ван­ный пе­ред Великой Отечественной вой­ной в Ин­спек­цию РККА. В 1945 году для про­ве­дения про­ве­рок под­го­тов­ки войск и со­стоя­ния их бое­вой го­тов­но­сти соз­да­ны главные ин­спек­ции в Су­хо­пут­ных вой­сках, ВВС и ВМФ. В 1947 году в Воо­руженных Си­лах СССР об­ра­зо­ва­на Главная ин­спек­ция Министерства обороны во гла­ве с заместителем министра обо­ро­ны СССР - главным ин­спек­то­ром. Ор­га­ни­зационная струк­ту­ра Главной ин­спек­ции Министерства обороны ви­до­из­ме­ня­лась в за­ви­си­мо­сти от по­треб­но­стей в осу­ще­ст­в­ле­нии кон­троль­ных функ­ций. С конца 1980-х годов она со­стоя­ла из ин­спек­ций: под­го­тов­ки шта­бов, Су­хо­пут­ных войск, РВСН, Ра­кет­ных войск и ар­тил­ле­рии Су­хо­пут­ных войск, Войск ПВО, ВВС, ВМФ, воо­ру­же­ния, Ты­ла. Её воз­глав­ля­ли Мар­ша­лы Советского Сою­за Л.А. Го­во­ров, И.С. Ко­нев, И.Х. Баг­ра­мян, К.К. Ро­кос­сов­ский, К.С. Мос­ка­лен­ко, ге­не­ра­лы ар­мии М.В. За­ха­ров, И.Е. Пет­ров и др.

2) Ор­ган во­енного управ­ле­ния не­ко­то­рых го­су­дарств, осу­ще­ст­в­ляю­щий ру­ко­во­д­ст­во ро­дом войск, служ­бой и т.п.

В Рос­сии Военные инспекции уч­ре­ж­де­ны в 1796 году и до 1862 года вы­пол­ня­ли функ­ции управ­ле­ний во­енных ок­ру­гов. Они рас­по­ла­га­лись в 12 рай­онах и вско­ре бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в шта­бы ди­ви­зий. В 1806 году из 14 военных инспекций ос­тав­лены Кав­каз­ская (в 1807 году пре­об­ра­зо­ва­на в 19-ю и 20-ю пехотные ди­ви­зии), Орен­бург­ская и Си­бир­ская (пре­об­ра­зо­ва­ны в 23-ю и 24-ю пехотные ди­ви­зии). С 1862 году в шта­бах во­енных ок­ру­гов соз­да­ны ин­спек­тор­ские от­де­ле­ния. В 1812-1865 годах ком­плек­то­ва­ни­ем ар­мии лич­ным со­ста­вом за­ни­мал­ся Ин­спек­тор­ский департамент Во­ен­но­го ми­ни­стер­ст­ва, ко­то­рый в январе 1865 года вклю­чён в со­став Главного шта­ба. В Морском министерстве в 1827 году об­ра­зо­ван свой Ин­спек­тор­ский департамент для за­ве­до­ва­ния лич­ным со­ста­вом, пор­та­ми и за­ве­де­ния­ми фло­та (в 1884 году пе­ре­име­но­ван в Главный морской штаб). В 1721 году в центральном ап­па­ра­те российской ар­мии уч­ре­ж­де­ны долж­но­сти генерал-ин­спек­то­ров, про­су­ще­ст­во­вав­шие до 1917 года (с 1909 года под­чи­ня­лись не­по­сред­ст­вен­но во­енному ми­ни­ст­ру).

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