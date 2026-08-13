ИНШУШИНАК

ИНШУШИНАК - один из главных богов эламской религии и мифологии .

Имя Иншушинака в пе­ре­во­де с шу­мер­ско­го языка оз­на­ча­ет «вла­ды­ка Суз» (сто­ли­цы Эла­ма) и вос­хо­дит к древ­ней­ше­му пе­рио­ду, ко­гда Элам на­хо­дил­ся в ор­би­те влия­ния Шу­ме­ра. Иншушинак упо­ми­на­ет­ся в элам­ских, шу­мер­ских и ас­си­рий­ских тек­стах на­чи­ная со 2-й половины III тысячелетия до VII века до нашей эры.

Древ­ней­шее упо­ми­на­ние о нём со­хра­ни­лось в до­го­во­ре, на­пи­сан­ном на элам­ском языке около 2230 года до нашей эры, ак­кад­ско­го ца­ря На­рам-Су­эна с под­вла­ст­ным ему пра­ви­телем Суз. Текст на­чи­на­ет­ся с пе­реч­ня имён 37 бо­жеств элам­ско­го пан­те­о­на, в ко­то­ром Иншушинак за­ни­ма­ет седь­мое ме­сто (по­сле вер­хов­но­го бо­га Хум­ба­на, бо­га Солн­ца Нах­хун­те и др.).

Основными цен­тра­ми по­чи­та­ния Иншушинака бы­ли храм на ак­ро­по­ле Суз (около 2240 года до нашей эры) и храм в 40 км от это­го го­ро­да (ны­не Чо­га-Зан­биль, Иран). При рас­коп­ках Суз най­де­ны де­ко­ра­тив­ные па­не­ли с его изо­бра­же­ни­ем в ви­де чу­до­вищ­ной фи­гу­ры по­лу­муж­чи­ны-по­лу­жен­щи­ны под паль­мо­вым де­ре­вом. В Су­зах так­же най­ден рель­еф конца III тысячелетия с изо­бра­же­ни­ем Иншушинака, стоя­ще­го пе­ред львом, с брон­зо­вым ко­лыш­ком. Ко­гда Су­зы из про­вин­ци­аль­но­го го­ро­да пре­вра­ти­лись в сто­ли­цу го­су­дар­ст­ва, Иншушинак по­сте­пен­но стал од­ним из важ­ней­ших бо­гов стра­ны и лич­ным бо­же­ст­вом его пра­ви­те­лей. На­ря­ду с Хум­ба­ном и Нах­хун­те он во­шёл в триа­ду элам­ско­го пан­те­о­на и, как и Нах­хунте, счи­тал­ся за­щит­ни­ком пра­во­су­дия. Тек­сты из Суз, со­став­лен­ные в пе­ри­од ме­ж­ду 1800-1500 годами, со­дер­жат клят­вы его име­нем и пре­дос­те­ре­же­ние о том, что на­ру­ши­тель то­го или ино­го кон­трак­та под­верг­нет­ся на­ка­за­нию ма­ги­че­ской си­лой, ко­то­рая на­зы­ва­лась «ки­тен Ин­шу­ши­на­ка», и что ему от­ре­жут язык и кисть ру­ки, а так­же за­ста­вят уп­ла­тить боль­шой штраф.

Иншушинак по­чи­тал­ся так­же как вла­ды­ка цар­ст­ва мёрт­вых, бог клят­вы и суп­руг бо­ги­ни клят­вы Иш­ми­ка­раб. В ас­сирийских тек­стах он на­зван «бо­же­ст­вен­ным вла­ды­кой Суз» и ото­жде­ст­в­лён с ме­со­по­там­ски­ми бо­га­ми Ни­нур­той и Ада­дом. В над­пи­си об ог­раб­ле­нии Суз в 640 году до нашей эры ассирийский царь Аш­шур­ба­на­пал за­яв­ля­ет, что он увёз ста­тую Иншушинака в свою стра­ну.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)