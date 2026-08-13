ИНШУШИНАК
ИНШУШИНАК - один из главных богов эламской религии и мифологии.
Имя Иншушинака в переводе с шумерского языка означает «владыка Суз» (столицы Элама) и восходит к древнейшему периоду, когда Элам находился в орбите влияния Шумера. Иншушинак упоминается в эламских, шумерских и ассирийских текстах начиная со 2-й половины III тысячелетия до VII века до нашей эры.
Древнейшее упоминание о нём сохранилось в договоре, написанном на эламском языке около 2230 года до нашей эры, аккадского царя Нарам-Суэна с подвластным ему правителем Суз. Текст начинается с перечня имён 37 божеств эламского пантеона, в котором Иншушинак занимает седьмое место (после верховного бога Хумбана, бога Солнца Наххунте и др.).
Основными центрами почитания Иншушинака были храм на акрополе Суз (около 2240 года до нашей эры) и храм в 40 км от этого города (ныне Чога-Занбиль, Иран). При раскопках Суз найдены декоративные панели с его изображением в виде чудовищной фигуры полумужчины-полуженщины под пальмовым деревом. В Сузах также найден рельеф конца III тысячелетия с изображением Иншушинака, стоящего перед львом, с бронзовым колышком. Когда Сузы из провинциального города превратились в столицу государства, Иншушинак постепенно стал одним из важнейших богов страны и личным божеством его правителей. Наряду с Хумбаном и Наххунте он вошёл в триаду эламского пантеона и, как и Наххунте, считался защитником правосудия. Тексты из Суз, составленные в период между 1800-1500 годами, содержат клятвы его именем и предостережение о том, что нарушитель того или иного контракта подвергнется наказанию магической силой, которая называлась «китен Иншушинака», и что ему отрежут язык и кисть руки, а также заставят уплатить большой штраф.
Иншушинак почитался также как владыка царства мёртвых, бог клятвы и супруг богини клятвы Ишмикараб. В ассирийских текстах он назван «божественным владыкой Суз» и отождествлён с месопотамскими богами Нинуртой и Ададом. В надписи об ограблении Суз в 640 году до нашей эры ассирийский царь Ашшурбанапал заявляет, что он увёз статую Иншушинака в свою страну.