ИНСБРУК

ИНСБРУК (Innsbruck) - го­род на за­па­де Ав­ст­рии, сто­ли­ца зем­ли Ти­роль.

Население 111,7 тысяч человек (2007 год; с при­го­ро­да­ми около 250 тысяч человек), пя­тый по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны. Рас­по­ло­жен в Аль­пах, в до­ли­не реки Инн, ок­ру­жён гор­ны­ми хреб­та­ми (высота до 2000 м и бо­лее). Круп­ный транс­порт­ный узел, за­пад­ные «во­ро­та» Ав­ст­рии; на­хо­дит­ся на пе­ре­се­че­нии важ­ней­ших пу­тей, иду­щих че­рез Аль­пы в Швей­ца­рию, Ита­лию и Гер­ма­нию. Ав­то­ба­ны и железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли свя­зы­ва­ют го­род с Мюн­хе­ном, Цю­ри­хом, Ве­ной (че­рез Зальц­бург - Линц), Ве­не­ци­ей (че­рез Боль­ца­но - Трен­то). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Кра­не­бит­тен.

Рим­ская ко­ло­ния Вель­ди­де­на (Vel­di­dena) ос­но­ва­на в 46-47 годах на бе­ре­гу реки Инн. В 1138 году пре­мон­ст­ран­та­ми был по­стро­ен монастырь Виль­тен. Ба­вар­ские гра­фы фон Ан­декс, ко­то­рым при­над­ле­жа­ли эти зем­ли, около 1165-1170 годов ос­но­ва­ли тор­го­вое по­се­ле­ние, по­строи­ли мост че­рез реку Инн. В 1180 году (по другим дан­ным, в 1167 году) впер­вые упо­ми­на­ет­ся название Инс­прук (Inspruk). В 1239 году по­лу­чил городское пра­во . На­хо­дясь на пе­ре­се­че­нии тор­го­вых пу­тей, го­род бы­ст­ро раз­ви­вал­ся и вско­ре пре­вра­тил­ся в зна­чительный тор­го­вый и ре­мес­лен­ный центр. С 1263 году в граф­ст­ве Ти­роль, ко­то­рое в 1363-1918 годах вхо­ди­ло в со­став им­пе­рии Габс­бур­гов . В 1420-1490 годах и 1564-1665 годах Инсбрук - ре­зи­ден­ция ти­роль­ской ли­нии Габс­бур­гов и административный центр Ти­ро­ля. В 1805 году в со­ста­ве Ти­ро­ля был пе­ре­дан На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том Ба­ва­рии, в 1809 году вос­став­шие ти­роль­ские кре­сть­я­не под руководством А. Го­фера раз­би­ли под Инсбруком фран­ко-ба­вар­ские вой­ска. По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов воз­вра­щён Австрийской им­пе­рии, сто­ли­ца зем­ли Ти­роль. В 1867-1918 годах сто­ли­ца ко­рон­ной зем­ли в Ав­ст­ро-Венг­рии, с 1920 года - фе­дераль­ной зем­ли Ав­ст­рий­ской рес­пуб­ли­ки. В 1944-1945 годах был силь­но раз­ру­шен. В 1960-1970-е годы гра­ни­цы Инсбрука рас­ши­ри­лись в свя­зи со строи­тель­ст­вом олим­пий­ских де­ре­вень.

В Ста­ром го­ро­де, на пра­вом бе­ре­гу реки Инн, сре­ди за­строй­ки с вы­со­ки­ми до­ма­ми с эр­ке­ра­ми и лод­жия­ми (XIV-XVIII века; лод­жия «Зо­ло­тая кры­ша», 1497-1500 годы), со­хра­ни­лись: Городская ра­ту­ша (около 1358 года, пе­ре­строе­на в 1543 году и 1691 году, ку­по­ла - 1560 год) с баш­ней (1442-1450 годы), дом От­то­бург (конец XV века), дво­рец Габс­бур­гов Хоф­бург (конец XIV - XVI века, пе­ре­стро­ен в 1754-1773 годах; «Зал ги­ган­тов», рос­пи­си Ф.А. Ма­уль­бер­ча), фран­ци­скан­ская церковь Хоф­кир­хе (1553-1563 годы, с ке­но­та­фом Мак­си­ми­лиа­на I, 1561-1584 годы), «Внеш­ний ар­се­нал» (1500-1505 годы), ста­рое зда­ние университета (бывшая иезу­ит­ская кол­ле­гия с ба­роч­ной цер­ко­вью, 1627-1646 годы), дво­рец Фуг­гер (1680 год, архитектор И.М. Гумпп), со­бор Святого апо­сто­ла Иа­ко­ва (1180-1266 годы, пе­ре­стро­ен в 1717-1724 годы, ар­хи­тек­то­ры И.Я. Хер­ком­мер, И.Г. Фи­шер), церковь Ио­ан­не­с­кир­хе (1729-1735 годы, архитектор Г.А. Гумпп; фре­ски Й. Шёп­фа), Ланд­ха­ус (1725-1728 годы, Гумпп), ко­лон­на Святой Ан­ны (1706 год) и три­ум­фаль­ная ар­ка (1765 год). На ле­вом бе­регу - ба­роч­ная церковь Ма­рия­хильф (1647-1649 годы). В районе Виль­тен - церковь Штифт­скир­хе (1665 год) мо­на­сты­ря ор­де­на пре­мон­ст­ран­тов (ос­но­ван в XII веке) и ба­зи­ли­ка (1751-1756 годы, архитектор Ф. де Пау­ла Пенц по пла­ну Й. Стап­фа) в сти­ле ба­рок­ко.

Близ Инсбрука - за­мок Ам­брас [1563-1567 годы; «Ис­пан­ский зал», 1570-1572 годы; ху­дожестенно-ис­то­рическое со­б­ра­ние (1580 год), вклю­чаю­щее уни­каль­ную кол­лек­цию ору­жия], цис­тер­ци­ан­ский монастырь Штамс (ос­но­ван в XII веке, пе­ре­стро­ен в XVII-XVIII веках).

Университет Ле­о­поль­да - Фран­ца (1669 год, во­зоб­нов­лён в 1792 году и 1826 году) вклю­ча­ет круп­ней­шую биб­лио­те­ку Ав­ст­рии и ряд научно-институтов ин­сти­ту­тов, в том числе Ас­тро­но­мический институт (1904 год), Медицинскй университет (до 2004 года медицинкий факультет университета Ле­о­поль­да - Фран­ца), Кон­сер­ва­то­рия (1817 год). Ти­роль­ский ар­хив (ос­но­ван в XIII веке; до­ку­мен­ты с XI века). Институт био­ме­ди­цин­ских ис­сле­до­ва­ний в ге­рон­то­ло­гии. Му­зеи: Габс­бур­гов «Мак­си­ми­лиа­не­ум», гроб­ни­ца и му­зей императора Мак­си­ми­лиа­на I, Ти­роль­ский крае­ведческий му­зей («Фер­ди­нан­де­ум», 1823 год; Ар­се­нал), народного искусства Ти­ро­ля (1888 год), ко­ло­ко­лов (в зда­нии ко­ло­коль­но­го за­во­да, дей­ст­во­вав­ше­го с 1599 года), па­но­ра­ма «Бит­ва при Бер­ги­зе­ле 1809 года» (1996 год, художник М.Ц. Ди­мер), Му­зей Аль­пий­ско­го сою­за (с 1973 года в Инсбруке), Му­зей Олим­пий­ских игр, Му­зей Императорского пол­ка. Бо­та­нический сад. Един­ст­вен­ный в ми­ре аль­пий­ский зоо­парк (1962 год) и др.

В при­го­ро­де Ват­тенс – Му­зей хру­ста­ля фир­мы «Swarovski» (1995 год) с пар­ком «Кри­сталль­вель­тен» (около 500 тысяч человек в год - по чис­лу по­се­ти­те­лей за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в Ав­ст­рии по­сле двор­ца Шён­брунн в Ве­не).

Инсбрук - один из круп­ней­ших ми­ро­вых цен­тров зим­не­го спор­та, центр ту­риз­ма и от­ды­ха. Име­ет раз­ви­тую спор­тив­ную ин­фра­струк­ту­ру (Олим­пий­ский ста­ди­он, боль­шой трам­плин на скло­не го­ры Изель, конь­ко­беж­ный ка­ток и др.; в ок­ре­ст­но­стях Инсбрука - гор­но­кли­ма­тические ку­рор­ты и цен­тры зим­не­го спор­та - Игльс, Киц­бю­эль и др.). В 1964 году и 1976 году в Инсбруке про­хо­ди­ли Олим­пий­ские зим­ние иг­ры, в 1933 году и 1936 году - чем­пио­на­ты ми­ра по гор­но­лыж­но­му спор­ту, в 1933 году - чем­пио­нат ми­ра по лыж­ным гон­кам, в 2005 году - зим­няя Уни­вер­сиа­да и мат­чи чем­пио­на­та ми­ра по хок­кею с шай­бой. Близ Инсбрука еже­год­но про­хо­дит один из эта­пов «Тур­не че­ты­рёх трам­пли­нов». В 2008 году пла­ни­ру­ет­ся про­ве­де­ние мат­чей чем­пио­на­та Ев­ро­пы по фут­бо­лу. Фут­боль­ный клуб «Вак­кер Ти­роль» (вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Ти­во­ли-Ной», около 17 тысяч мест) - 10-крат­ный чем­пи­он Ав­ст­рии (в 1971-2002 годах).

Инсбрук - один из цен­тров ев­ропейской музыкальной куль­ту­ры. В XII-XIV веках здесь вы­сту­па­ли мин­не­зин­ге­ры, в том числе Валь­тер фон дер Фо­гель­вей­де. В XV-XVI веках. в ка­пел­ле эрц­гер­цо­га Си­гиз­мун­да Ти­роль­ско­го Габс­бур­га ра­бо­та­ли Х. Изак, Л. Зенфль, П. Хоф­хай­мер. Ор­ган Хоф­кир­хе (мас­тер Йорг Эберт, 1561 год) - один из са­мых из­вест­ных в ми­ре. В 1629 году ос­но­ван При­двор­ный те­атр с опер­ной труп­пой (с 1805 году Национальный те­атр, с 1886 года Городской те­атр, с 1946 года Театр зем­ли Ти­роль, с 2005 года Те­атр и ор­кестр земли Ти­роль). Ти­роль­ский сим­фо­нический ор­кестр (1893 год). Основная кон­церт­ная сце­на - Городской кон­церт­ный дом (1890 год; в 1944 году раз­ру­шен, в 1955 году вос­ста­нов­лен, в 1973 году пе­ре­стро­ен; ра­бо­та­ет под названием «Кон­церт- унд кон­гресс­ха­ус»). Ме­ж­ду­народная лет­няя ака­де­мия ста­рин­ной му­зы­ки (с 1972 года; с 1976 года так­же еже­год­ный фес­ти­валь, художественный руководитель - Р. Якобс). Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: Пас­халь­ный (с 1989 года), современной му­зы­ки «Кланг­шпу­рен» (с 1994 года) и современной хо­рео­гра­фии «Танц­зом­мер» (с 1995 года; оба про­во­дят­ся так­же в других го­ро­дах Ав­ст­рии), мно­го­численные фес­ти­ва­ли и смот­ры аль­пий­ской народной му­зы­ки. Ме­ж­ду­народный кон­курс ор­га­ни­стов имени П. Хоф­хай­ме­ра (c 1969 года).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (за­ня­то около 95% ра­бо­таю­щих). Инсбрук - глав­ный в Ти­ро­ле центр бан­ков­ско-фи­нан­со­вых, де­ло­вых и профессиональных ус­луг, тра­диционое ме­сто про­ве­де­ния ме­ж­ду­народных на­учно-тех­нических и промышленных вы­ста­вок и яр­ма­рок. В го­ро­де рас­по­ло­же­ны ев­ропейский штаб-квар­ти­ра кон­цер­на «Westbeach» (про­изводство оде­ж­ды для за­ня­тий зим­ни­ми ви­да­ми спор­та и ак­тив­но­го от­ды­ха), го­лов­ные офи­сы круп­ных ком­па­ний «Swarovski» (близ Инсбрука - круп­ней­шая в Ав­ст­рии фаб­ри­ка по ог­ран­ке и шли­фов­ке хру­ста­ля, ос­но­ва­на в 1895 году), «Kuner Products GmbH» (све­то­тех­ническое обо­ру­до­ва­ние; вхо­дит в транс­на­цио­наль­ную кор­по­ра­цию «Wendler In­ternational»), «Krannebitter» (стро­ительный биз­нес), «ILF Consulting Engineers» (ав­ст­ро-германский кон­сал­тин­го­вое и про­ект­ное бю­ро) и др., а так­же научно-исследовательские цен­тры кор­по­ра­ций «Orad Hi-Tech Systems» (раз­ра­бот­ка муль­ти­ме­дий­ных и ком­пь­ю­тер­ных тех­но­ло­гий; ми­ро­вой ли­дер в про­из-ве трёх­мер­ных гра­фических сис­тем), «Geo Ville» (аэ­ро­кос­мическая съём­ка) и др. В промышленности пре­об­ла­да­ют мел­кие и сред­ние пред­при­ятия. Про­изводство элек­трон­ной и элек­тро­тех­нической про­дук­ции, фар­ма­цев­тической, тек­стиль­ных и швей­ных из­де­лий. Ху­дожественные про­мыс­лы (из­го­тов­ле­ние мо­заи­ки, про­изводство и рос­пись стек­ла, ме­тал­ло­из­де­лий); ре­мес­лен­ное про­изводство су­ве­ни­ров.

Дополнительная литература:

Hammer H. Kunstgeschichte der Stadt Innsbruck. Innsbruck u. a., 1952;

Berlanda E. Die Opernpflege im Innsbrucker Theater. Inns­bruck, 1956.

Иллюстрации:

Ин­сб­рук. Фраг­мент го­род­ской баш­ни. 1442–50. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)