ИНСБРУК
ИНСБРУК (Innsbruck) - город на западе Австрии, столица земли Тироль.
Население 111,7 тысяч человек (2007 год; с пригородами около 250 тысяч человек), пятый по числу жителей город страны. Расположен в Альпах, в долине реки Инн, окружён горными хребтами (высота до 2000 м и более). Крупный транспортный узел, западные «ворота» Австрии; находится на пересечении важнейших путей, идущих через Альпы в Швейцарию, Италию и Германию. Автобаны и железнодорожные магистрали связывают город с Мюнхеном, Цюрихом, Веной (через Зальцбург - Линц), Венецией (через Больцано - Тренто). Международный аэропорт Кранебиттен.
Римская колония Вельдидена (Veldidena) основана в 46-47 годах на берегу реки Инн. В 1138 году премонстрантами был построен монастырь Вильтен. Баварские графы фон Андекс, которым принадлежали эти земли, около 1165-1170 годов основали торговое поселение, построили мост через реку Инн. В 1180 году (по другим данным, в 1167 году) впервые упоминается название Инспрук (Inspruk). В 1239 году получил городское право. Находясь на пересечении торговых путей, город быстро развивался и вскоре превратился в значительный торговый и ремесленный центр. С 1263 году в графстве Тироль, которое в 1363-1918 годах входило в состав империи Габсбургов. В 1420-1490 годах и 1564-1665 годах Инсбрук - резиденция тирольской линии Габсбургов и административный центр Тироля. В 1805 году в составе Тироля был передан Наполеоном I Бонапартом Баварии, в 1809 году восставшие тирольские крестьяне под руководством А. Гофера разбили под Инсбруком франко-баварские войска. По решению Венского конгресса 1814-1815 годов возвращён Австрийской империи, столица земли Тироль. В 1867-1918 годах столица коронной земли в Австро-Венгрии, с 1920 года - федеральной земли Австрийской республики. В 1944-1945 годах был сильно разрушен. В 1960-1970-е годы границы Инсбрука расширились в связи со строительством олимпийских деревень.
В Старом городе, на правом берегу реки Инн, среди застройки с высокими домами с эркерами и лоджиями (XIV-XVIII века; лоджия «Золотая крыша», 1497-1500 годы), сохранились: Городская ратуша (около 1358 года, перестроена в 1543 году и 1691 году, купола - 1560 год) с башней (1442-1450 годы), дом Оттобург (конец XV века), дворец Габсбургов Хофбург (конец XIV - XVI века, перестроен в 1754-1773 годах; «Зал гигантов», росписи Ф.А. Маульберча), францисканская церковь Хофкирхе (1553-1563 годы, с кенотафом Максимилиана I, 1561-1584 годы), «Внешний арсенал» (1500-1505 годы), старое здание университета (бывшая иезуитская коллегия с барочной церковью, 1627-1646 годы), дворец Фуггер (1680 год, архитектор И.М. Гумпп), собор Святого апостола Иакова (1180-1266 годы, перестроен в 1717-1724 годы, архитекторы И.Я. Херкоммер, И.Г. Фишер), церковь Иоаннескирхе (1729-1735 годы, архитектор Г.А. Гумпп; фрески Й. Шёпфа), Ландхаус (1725-1728 годы, Гумпп), колонна Святой Анны (1706 год) и триумфальная арка (1765 год). На левом берегу - барочная церковь Марияхильф (1647-1649 годы). В районе Вильтен - церковь Штифтскирхе (1665 год) монастыря ордена премонстрантов (основан в XII веке) и базилика (1751-1756 годы, архитектор Ф. де Паула Пенц по плану Й. Стапфа) в стиле барокко.
Близ Инсбрука - замок Амбрас [1563-1567 годы; «Испанский зал», 1570-1572 годы; художестенно-историческое собрание (1580 год), включающее уникальную коллекцию оружия], цистерцианский монастырь Штамс (основан в XII веке, перестроен в XVII-XVIII веках).
Университет Леопольда - Франца (1669 год, возобновлён в 1792 году и 1826 году) включает крупнейшую библиотеку Австрии и ряд научно-институтов институтов, в том числе Астрономический институт (1904 год), Медицинскй университет (до 2004 года медицинкий факультет университета Леопольда - Франца), Консерватория (1817 год). Тирольский архив (основан в XIII веке; документы с XI века). Институт биомедицинских исследований в геронтологии. Музеи: Габсбургов «Максимилианеум», гробница и музей императора Максимилиана I, Тирольский краеведческий музей («Фердинандеум», 1823 год; Арсенал), народного искусства Тироля (1888 год), колоколов (в здании колокольного завода, действовавшего с 1599 года), панорама «Битва при Бергизеле 1809 года» (1996 год, художник М.Ц. Димер), Музей Альпийского союза (с 1973 года в Инсбруке), Музей Олимпийских игр, Музей Императорского полка. Ботанический сад. Единственный в мире альпийский зоопарк (1962 год) и др.
В пригороде Ваттенс – Музей хрусталя фирмы «Swarovski» (1995 год) с парком «Кристалльвельтен» (около 500 тысяч человек в год - по числу посетителей занимает 2-е место в Австрии после дворца Шёнбрунн в Вене).
Инсбрук - один из крупнейших мировых центров зимнего спорта, центр туризма и отдыха. Имеет развитую спортивную инфраструктуру (Олимпийский стадион, большой трамплин на склоне горы Изель, конькобежный каток и др.; в окрестностях Инсбрука - горноклиматические курорты и центры зимнего спорта - Игльс, Кицбюэль и др.). В 1964 году и 1976 году в Инсбруке проходили Олимпийские зимние игры, в 1933 году и 1936 году - чемпионаты мира по горнолыжному спорту, в 1933 году - чемпионат мира по лыжным гонкам, в 2005 году - зимняя Универсиада и матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой. Близ Инсбрука ежегодно проходит один из этапов «Турне четырёх трамплинов». В 2008 году планируется проведение матчей чемпионата Европы по футболу. Футбольный клуб «Ваккер Тироль» (выступает на стадионе «Тиволи-Ной», около 17 тысяч мест) - 10-кратный чемпион Австрии (в 1971-2002 годах).
Инсбрук - один из центров европейской музыкальной культуры. В XII-XIV веках здесь выступали миннезингеры, в том числе Вальтер фон дер Фогельвейде. В XV-XVI веках. в капелле эрцгерцога Сигизмунда Тирольского Габсбурга работали Х. Изак, Л. Зенфль, П. Хофхаймер. Орган Хофкирхе (мастер Йорг Эберт, 1561 год) - один из самых известных в мире. В 1629 году основан Придворный театр с оперной труппой (с 1805 году Национальный театр, с 1886 года Городской театр, с 1946 года Театр земли Тироль, с 2005 года Театр и оркестр земли Тироль). Тирольский симфонический оркестр (1893 год). Основная концертная сцена - Городской концертный дом (1890 год; в 1944 году разрушен, в 1955 году восстановлен, в 1973 году перестроен; работает под названием «Концерт- унд конгрессхаус»). Международная летняя академия старинной музыки (с 1972 года; с 1976 года также ежегодный фестиваль, художественный руководитель - Р. Якобс). Международные фестивали: Пасхальный (с 1989 года), современной музыки «Клангшпурен» (с 1994 года) и современной хореографии «Танцзоммер» (с 1995 года; оба проводятся также в других городах Австрии), многочисленные фестивали и смотры альпийской народной музыки. Международный конкурс органистов имени П. Хофхаймера (c 1969 года).
Основа экономики - сфера услуг (занято около 95% работающих). Инсбрук - главный в Тироле центр банковско-финансовых, деловых и профессиональных услуг, традиционое место проведения международных научно-технических и промышленных выставок и ярмарок. В городе расположены европейский штаб-квартира концерна «Westbeach» (производство одежды для занятий зимними видами спорта и активного отдыха), головные офисы крупных компаний «Swarovski» (близ Инсбрука - крупнейшая в Австрии фабрика по огранке и шлифовке хрусталя, основана в 1895 году), «Kuner Products GmbH» (светотехническое оборудование; входит в транснациональную корпорацию «Wendler International»), «Krannebitter» (строительный бизнес), «ILF Consulting Engineers» (австро-германский консалтинговое и проектное бюро) и др., а также научно-исследовательские центры корпораций «Orad Hi-Tech Systems» (разработка мультимедийных и компьютерных технологий; мировой лидер в произ-ве трёхмерных графических систем), «Geo Ville» (аэрокосмическая съёмка) и др. В промышленности преобладают мелкие и средние предприятия. Производство электронной и электротехнической продукции, фармацевтической, текстильных и швейных изделий. Художественные промыслы (изготовление мозаики, производство и роспись стекла, металлоизделий); ремесленное производство сувениров.
Дополнительная литература:
Hammer H. Kunstgeschichte der Stadt Innsbruck. Innsbruck u. a., 1952;
Berlanda E. Die Opernpflege im Innsbrucker Theater. Innsbruck, 1956.
Иллюстрации:
Инсбрук. Фрагмент городской башни. 1442–50. Архив БРЭ.