ИНОЗЕМСКИЙ ПРИКАЗ

ИНОЗЕМСКИЙ ПРИКАЗ - Центральное государственное учреждение в Русском государстве в XVII веке.

Упо­ми­на­ет­ся с 1624 года. Ве­дал вер­ста­ни­ем (за­чис­ле­ни­ем на служ­бу) при­ез­жих или на­ня­тых на русскую служ­бу за гра­ни­цей во­ен­ных, их рас­пре­де­ле­ни­ем по пол­кам и ро­там, вы­да­чей им жа­ло­ва­нья, от­пус­ком со служ­бы, со­блю­де­ни­ем ука­зов, свя­зан­ных с их ве­ро­ис­по­вед­ным и иму­ще­ст­вен­ным по­ло­же­ни­ем, их су­деб­ны­ми де­ла­ми и другими во­про­са­ми, свя­зан­ны­ми со служ­бой и про­жи­ва­ни­ем в Русском государстве (за ис­клю­че­ни­ем вы­да­чи раз­ре­ше­ний на въезд и вы­езд из стра­ны, за­клю­че­ния до­го­во­ров, что вхо­ди­ло в ком­пе­тен­цию По­соль­ско­го при­ка­за ).

Пред­ше­ст­вен­ни­ком Иноземского приказа яв­лял­ся Пан­ский при­каз (упо­ми­на­ет­ся в 1614-1623 годах), ве­дав­ший вер­ста­ни­ем, рас­пре­де­ле­ни­ем по пол­кам, вы­да­чей жа­ло­ва­нья и су­дом шлях­ти­чей, пе­ре­ехав­ших в Русское государство из Ре­чи По­спо­ли­той . В штат Иноземского приказа вхо­ди­ли дья­ки и по­дья­чие, обыч­но с опы­том ди­пло­ма­тической ра­бо­ты, а так­же пе­ре­во­дчи­ки. С 1630-х годов в Иноземском приказе осу­ще­ст­в­ля­лась за­пись русских слу­жи­лых лю­дей в пол­ки но­во­го строя, ко­то­ры­ми пер­во­на­чаль­но ко­ман­до­ва­ли иностранные офи­це­ры.

До 1649 года Иноземский приказ ве­дал все­ми пол­ка­ми но­во­го строя, а с об­ра­зо­ва­ни­ем Рей­тар­ско­го при­ка­за из его ве­де­ния изъя­ты де­ла по рей­та­рам, ко­пей­щи­кам и гу­са­рам. Од­на­ко до конца XVII века оба при­ка­за поч­ти по­сто­ян­но уп­рав­ля­лись од­ним и тем же судь­ёй. В 1652-1666 годах в ве­де­нии Иноземского приказа на­хо­ди­лась Не­мец­кая сло­бо­да в Мо­ск­ве.

Иноземскому приказу при­да­ва­лось боль­шое зна­че­ние в де­ле пе­ре­строй­ки ар­мии, по­это­му его обыч­но воз­глав­ля­ли ли­ца, иг­рав­шие ве­ду­щую роль в пра­ви­тель­ст­ве (в том числе боя­ре князь И.Б. Чер­кас­ский, Б.И. Мо­ро­зов , князь Н.И. Одо­ев­ский). В 1680 году Иноземский приказ слит с Рей­тар­ским при­ка­зом, од­на­ко со­хра­нил са­мо­сто­ятельное де­ло­про­из­вод­ст­во до 1701 года, ко­гда был соз­дан Во­ен­ных дел при­каз. В декабре 1680 - 1682 годах в ве­де­нии Иноземского приказа на­хо­ди­лись по­таш­ные и смоль­чуж­ные за­во­ды.

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