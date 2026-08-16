ИНОЗЕМСКИЙ ПРИКАЗ
ИНОЗЕМСКИЙ ПРИКАЗ - Центральное государственное учреждение в Русском государстве в XVII веке.
Упоминается с 1624 года. Ведал верстанием (зачислением на службу) приезжих или нанятых на русскую службу за границей военных, их распределением по полкам и ротам, выдачей им жалованья, отпуском со службы, соблюдением указов, связанных с их вероисповедным и имущественным положением, их судебными делами и другими вопросами, связанными со службой и проживанием в Русском государстве (за исключением выдачи разрешений на въезд и выезд из страны, заключения договоров, что входило в компетенцию Посольского приказа).
Предшественником Иноземского приказа являлся Панский приказ (упоминается в 1614-1623 годах), ведавший верстанием, распределением по полкам, выдачей жалованья и судом шляхтичей, переехавших в Русское государство из Речи Посполитой. В штат Иноземского приказа входили дьяки и подьячие, обычно с опытом дипломатической работы, а также переводчики. С 1630-х годов в Иноземском приказе осуществлялась запись русских служилых людей в полки нового строя, которыми первоначально командовали иностранные офицеры.
До 1649 года Иноземский приказ ведал всеми полками нового строя, а с образованием Рейтарского приказа из его ведения изъяты дела по рейтарам, копейщикам и гусарам. Однако до конца XVII века оба приказа почти постоянно управлялись одним и тем же судьёй. В 1652-1666 годах в ведении Иноземского приказа находилась Немецкая слобода в Москве.
Иноземскому приказу придавалось большое значение в деле перестройки армии, поэтому его обычно возглавляли лица, игравшие ведущую роль в правительстве (в том числе бояре князь И.Б. Черкасский, Б.И. Морозов, князь Н.И. Одоевский). В 1680 году Иноземский приказ слит с Рейтарским приказом, однако сохранил самостоятельное делопроизводство до 1701 года, когда был создан Военных дел приказ. В декабре 1680 - 1682 годах в ведении Иноземского приказа находились поташные и смольчужные заводы.