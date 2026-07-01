ИНОЗЕМНЫЕ СЛОБОДЫ

Иноземные слободы — места компактного проживания иностранцев в русских городах (Москва, Воронеж, Саратов, Архангельск и др.) в XVI—XVIII вв.

По свидетельству С. Герберштейна , в Москве первая Немецкая слобода (всех иностранцев разных национальностей, не знавших русского языка, то есть «немых», называли на Руси «немцами») появилась при великом князе Василии III (1505—1533), который для поселения своей почетной стражи из наемных иноземцев отвел слободу Наливки в Замоскворечье, между Полянкой и Якиманкой. Впоследствии среди жителей этой слободы были военные, купцы, переводчики, священнослужители; обнаруженные в этой местности надгробия имеют надписи на латыни, немецком, голландском, английском и итальянском языках. Эта слобода была сожжена при нашествии на Москву в 1571 крымского хана Девлет I Гирея. При царе Иване IV Грозном Немецкая слобода в Москве существовала на Болвановке. В 1560—1570-е Немецкая слобода возникла на правом берегу р. Яуза, она называлась Кокуй (от названия местного ручья Кукуй). Была населена пленными, захваченными во время Ливонской войны и служившими царю, а также другими иностранцами. Борис Годунов при вступлении на престол пожаловал иноземцам право совершать богослужения на дому, предоставил право купцам Кокуя вести торговлю в других российских городах, получать большие ссуды из казны. В Смутное время, в 1611, при штурме Москвы Кокуй был сожжен.

В XVII в. количество И. с. постоянно возрастало. Их жителями были европейцы, поступавшие на службу русским царям в качестве военных, медиков, мастеровых, а также иностранные купцы, освобождавшиеся от уплаты торговых пошлин. Присутствие иноземцев в Москве оказывало влияние на быт москвичей, что послужило поводом для указа царя Алексея Михайловича от 4 октября 1652, согласно которому иностранцы, не принявшие православия, должны были образовать иноверческое поселение за пределами Москвы. Так возникла Новая немецкая слобода на Яузе за Покровскими воротами Земляного города. На 1665 в ней числилось 206 дворов, большую часть населения составляли офицеры-наемники, а также ремесленники, медики, инженеры, купцы и их приказчики. В слободе были построены три протестантские кирхи. В конце XVII в. обитатели Новой немецкой слободы Ф. Лефорт, П. Гордон снискали расположение молодого царя Петра I. При нем Немецкая слобода потеряла автономию и была подчинена Бурмистерской палате. В Москве также существовали: Мещанская слобода, заселенная выходцами из Белоруссии и польско-литовских городов; Греческая слобода (до 1671); Толмацкая слобода, в которой жили переводчики и толмачи; населенные выходцами из Польши Старопанская и Панская слободы, которые утратили национальную обособленность во 2-й половине XVII в.; Татарская слобода; Грузинская слобода.

Иноземцы сохраняли свое вероисповедание, вступали в браки между собой независимо от национальности и религиозной принадлежности. С начала XVIII в. слободской уклад жизни иностранцев в России стал исчезать.

Лит.: История Москвы с древнейших времен до наших дней. Т. 1. М., 1997; Снегирев В. Л. Московские слободы. Очерки по истории Московского посада XIV—XVIII вв. М., 1956.