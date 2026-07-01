ИНОУЭ КАОРУ

Иноуэ Каору (16.01.1836, с. Юда уезда Ёсики провинции Суо — 01.09.1915, г. Сидзуока) — японский государственный деятель периода правления императора Мэйдзи (1868—1912).

Выходец из княжества Тёсю, одного из сильнейших центров оппозиции военному правительству бакуфу . В начале 1860-х активно участвовал в движении за выдворение иностранцев. В 1863 в числе пятерых вассалов княжества Тёсю нелегально покинул Японию для учебы в Англии. В 1864, узнав о вооруженном столкновении своего княжества с иностранными державами, вместе с Ито Хиробуми вернулся в Японию и способствовал дипломатическому урегулированию конфликта. В дальнейшем являлся одним из лидеров умеренного крыла княжества Тёсю, выступавшего за модернизацию Японии, а также способствовал формированию коалиции против бакуфу. После Мэйдзи революции 1867—1868 занимал ряд высших должностей в составе нового правительства. Участвовал в подписании Канхваского договора с Кореей (1876). В 1879—1887 — министр иностранных дел, в 1888—1889 — министр сельского хозяйства и торговли, в 1892—1894 — министр внутренних дел, в 1898 — министр финансов. В 1904 вошел в число ближайших советников императора (гэнро).