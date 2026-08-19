ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ ВЧК-ОГПУ СССР
ИНОСТРА́ННЫЙ ОТДЕ́Л ВЧК–ОГПУ СССР - подразделение внешней разведки советских органов государственной безопасности.
Первоначально был создан в структуре Особого отдела ВЧК (1919 год). 20 декабря 1920 года председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии Ф.Э. Дзержинский подписал приказ № 169 о создании самостоятельного Иностранного отдела (ИНО) ВЧК (с 1922 года Государственное политическое управление, с 1923 года Объединённое государственное политическое управление).
Перед ИНО были поставлены следующие задачи: создание резидентур за границей; развёртывание агентурной работы среди иностранных граждан на территории РСФСР; обеспечение паспортно-визового режима. В 1921 году ИНО вошёл в состав Секретно-оперативного управления ВЧК, в 1927 году передан в непосредственное подчинение Коллегии ОГПУ СССР. Задачи внешней разведки были сформулированы в постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года: освещение деятельности и проникновение в зарубежные центры эмиграции; выявление террористических организаций и интервенционных планов, подготовляемых государствами - потенциальными противниками СССР; освещение и выявление планов финансово-экономической блокады; добывание документов секретных соглашений и договоров, а также промышленных изобретений, технико-производственных чертежей и секретов; борьба с иностранным шпионажем в советских организациях и наблюдение за деятельностью советских учреждений за границей. Наряду с этим выделялась задача по ликвидации предателей, перебежчиков и руководителей эмигрантских организаций.
До середины 1920-х годов действовали совместные резидентуры ИНО и Разведывательного управления РККА (смотри Главное разведывательное управление). В ходе создания агентурной сети существовало тесное взаимодействие между ИНО и коммунистическими партиями, входившими в Коммунистический интернационал. В 1920-х годах - начале 1930-х годов огромное внимание в работе ИНО уделялось борьбе с белоэмиграцией. Были проведены операции «Трест» и «Синдикат», «Д-7», «С-4», «Заморское», «Академия», позволившие парализовать и разложить эмигрантские организации.
С 1930 года 8-е отделение ИНО стало заниматься научно-технической разведкой. Данные научно-технической разведки способствовали выполнению планов индустриализации СССР. На основе добытых ИНО материалов достигалась значительная экономия средств при строительстве крупнейших предприятий тяжёлой, химической и оборонных отраслей промышленности. В начале 1930-х годов важнейшим из приоритетов внешней разведки стало внедрение агентуры в правительственные учреждения стран - вероятных противников в будущей войне, прежде всего Германии и Японии. В ноябре 1932 издано распоряжение об усилении нелегальной работы и о готовности легальных резидентур к переходу на нелегальные условия работы.
В июле 1934 года в связи с ликвидацией ОГПУ СССР и образованием НКВД СССР функции внешней разведки были возложены на 7-й отдел Главного управления государственной безопасности.
Руководители ИНО: Я.Х. Давыдов (Давтян) (1920-1921 годы), С.Г. Могилевский (1921-1922 годы), М.А. Трилиссер (1922-1929 годы), С.А. Мессинг (1929-1931 годы), А.Х. Артузов (1931-1934 годы).
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