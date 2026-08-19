ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ ВЧК-ОГПУ СССР

ИНОСТРА́ННЫЙ ОТДЕ́Л ВЧК–ОГПУ СССР - под­раз­де­ле­ние внеш­ней раз­вед­ки советских ор­га­нов государственной безо­пас­но­сти.

Пер­во­на­чаль­но был соз­дан в струк­ту­ре Осо­бо­го от­де­ла ВЧК (1919 год). 20 декабря 1920 года председатель Все­рос­сий­ской чрез­вы­чай­ной ко­мис­сии Ф.Э. Дзер­жин­ский под­пи­сал при­каз № 169 о соз­да­нии са­мо­сто­ятельного Иностранного от­де­ла (ИНО) ВЧК (с 1922 года Го­су­дар­ст­вен­ное по­ли­ти­че­ское управ­ле­ние , с 1923 года Объ­е­ди­нён­ное го­су­дар­ст­вен­ное по­ли­ти­че­ское управ­ле­ние).

Пе­ред ИНО бы­ли по­став­ле­ны сле­дую­щие за­да­чи: соз­да­ние ре­зи­ден­тур за гра­ни­цей; раз­вёр­ты­ва­ние аген­тур­ной ра­бо­ты сре­ди иностранных гра­ж­дан на тер­ри­то­рии РСФСР; обес­пе­че­ние пас­порт­но-ви­зо­во­го ре­жи­ма. В 1921 году ИНО во­шёл в со­став Сек­рет­но-опе­ра­тив­но­го управ­ле­ния ВЧК, в 1927 году пе­ре­дан в не­по­средственное под­чи­не­ние Кол­ле­гии ОГПУ СССР. За­да­чи внеш­ней раз­вед­ки бы­ли сфор­му­ли­ро­ва­ны в по­ста­нов­ле­нии По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года: ос­ве­ще­ние дея­тель­но­сти и про­ник­но­ве­ние в за­ру­беж­ные цен­тры эмиг­ра­ции; вы­яв­ле­ние тер­ро­ри­стических ор­га­ни­за­ций и ин­тер­вен­ци­он­ных пла­нов, под­го­тов­ляе­мых го­су­дар­ст­ва­ми - по­тен­ци­аль­ны­ми про­тив­ни­ка­ми СССР; ос­ве­ще­ние и вы­яв­ле­ние пла­нов фи­нан­со­во-эко­но­мической бло­ка­ды; до­бы­ва­ние до­ку­мен­тов сек­рет­ных со­гла­ше­ний и до­го­во­ров, а так­же промышленных изо­бре­те­ний, тех­ни­ко-про­из­водственных чер­те­жей и сек­ре­тов; борь­ба с иностранным шпио­на­жем в советских ор­га­ни­за­ци­ях и на­блю­де­ние за дея­тель­но­стью советских уч­ре­ж­де­ний за гра­ни­цей. На­ря­ду с этим вы­де­ля­лась за­да­ча по ли­к­ви­да­ции пре­да­те­лей, пе­ре­беж­чи­ков и ру­ко­во­ди­те­лей эмиг­рант­ских ор­га­ни­за­ций.

До середины 1920-х годов дей­ст­во­ва­ли со­вме­ст­ные ре­зи­ден­ту­ры ИНО и Раз­ве­ды­вательного управ­ле­ния РККА (смотри Глав­ное раз­ве­ды­ва­тель­ное управ­ле­ние). В хо­де соз­да­ния аген­тур­ной се­ти су­ще­ст­во­ва­ло тес­ное взаи­мо­дей­ст­вие ме­ж­ду ИНО и ком­му­ни­стическими пар­тия­ми, вхо­див­ши­ми в Ком­му­ни­сти­че­ский ин­тер­на­цио­нал . В 1920-х годах - начале 1930-х годов ог­ром­ное вни­ма­ние в ра­бо­те ИНО уде­ля­лось борь­бе с бе­ло­эмиг­ра­ци­ей. Бы­ли про­ве­де­ны опе­ра­ции «Трест» и «Син­ди­кат», «Д-7», «С-4», «За­мор­ское», «Ака­де­мия», по­зво­лив­шие па­ра­ли­зо­вать и раз­ло­жить эмиг­рант­ские ор­га­ни­за­ции.

С 1930 года 8-е от­де­ле­ние ИНО ста­ло за­ни­мать­ся на­учно-тех­нической раз­вед­кой. Дан­ные на­учно-тех­нической раз­вед­ки спо­соб­ст­во­ва­ли вы­пол­не­нию пла­нов ин­ду­ст­риа­ли­за­ции СССР. На ос­но­ве до­бы­тых ИНО ма­териа­лов дос­ти­га­лась зна­чительная эко­но­мия средств при строи­тель­ст­ве круп­ней­ших пред­при­ятий тя­жё­лой, хи­мической и обо­рон­ных от­рас­лей промышленности. В начале 1930-х годов важ­ней­шим из при­ори­те­тов внеш­ней раз­вед­ки ста­ло вне­дре­ние аген­ту­ры в пра­ви­тельственные уч­ре­ж­де­ния стран - ве­ро­ят­ных про­тив­ни­ков в бу­ду­щей вой­не, пре­ж­де все­го Гер­ма­нии и Япо­нии. В но­ябре 1932 из­да­но рас­по­ря­же­ние об уси­ле­нии не­ле­галь­ной ра­бо­ты и о го­тов­но­сти ле­галь­ных ре­зи­ден­тур к пе­ре­хо­ду на не­ле­галь­ные ус­ло­вия ра­бо­ты.

В ию­ле 1934 года в свя­зи с ли­к­ви­да­ци­ей ОГПУ СССР и об­ра­зо­ва­ни­ем НКВД СССР функ­ции внеш­ней раз­вед­ки бы­ли воз­ло­же­ны на 7-й от­дел Глав­но­го управ­ле­ния го­су­дар­ст­вен­ной безо­пас­но­сти.

Ру­ко­во­ди­те­ли ИНО: Я.Х. Да­вы­дов (Дав­тян) (1920-1921 годы), С.Г. Мо­ги­лев­ский (1921-1922 годы), М.А. Три­лис­сер (1922-1929 годы), С.А. Мес­синг (1929-1931 годы), А.Х. Ар­ту­зов (1931-1934 годы).

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