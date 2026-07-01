ИНОСТРАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ИНОСТРАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ - в пра­ве, фор­ма свя­зей ме­ж­ду эле­мен­та­ми пра­во­от­но­ше­ния , ха­рак­те­ри­зую­щая­ся на­прав­лен­но­стью во­вне од­ной кон­крет­ной на­цио­наль­ной пра­во­вой сис­те­мы.

Иностранный элемент мо­жет поя­вить­ся в сфе­рах как пуб­лич­но­го, так и ча­ст­но­пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния. Пуб­лич­ное пра­во­от­но­ше­ние с иностранным элементом ре­гу­ли­ру­ет­ся пра­вом стра­ны, где это от­но­ше­ние воз­ник­ло, ис­хо­дя из об­ще­при­знан­но­го прин­ци­па ме­ж­ду­народного пра­ва о су­ве­рен­ном ра­вен­ст­ве го­су­дарств . Так, та­мо­жен­ное пра­во­от­но­ше­ние, ка­саю­щее­ся та­мо­жен­но­го оформ­ле­ния и кон­тро­ля, ре­гу­ли­ру­ет­ся нор­ма­ми та­мо­жен­но­го пра­ва го­су­дар­ст­ва, в ко­то­ром осу­ще­ст­в­ля­ют­ся оформ­ле­ние и кон­троль, да­же ес­ли его субъ­ек­том яв­ля­ет­ся иностранное ли­цо.

По­яв­ле­ние иностранного элемента в ча­ст­ном пра­во­от­но­ше­нии при­во­дит к не­об­хо­ди­мо­сти вы­бора при­ме­ни­мо­го пра­ва в со­от­вет­ст­вии с кол­ли­зи­он­ны­ми нор­ма­ми кон­крет­ной национальной пра­во­вой сис­те­мы ли­бо к ре­гу­ли­ро­ва­нию это­го от­но­ше­ния уни­фи­ци­ро­ван­ны­ми нор­ма­ми ме­ж­ду­народных до­го­во­ров . В ме­ж­ду­народном ча­ст­ном пра­ве вы­де­ля­ют­ся 3 основных ви­да иностранных элементов: субъ­ект пра­во­от­но­ше­ния - иностранное ли­цо; объ­ект ча­ст­ных прав на­хо­дит­ся за гра­ни­цей; юри­дический факт, яв­ляю­щий­ся ос­но­ва­ни­ем воз­ник­но­ве­ния, из­ме­не­ния и пре­кра­ще­ния ча­ст­но­го пра­во­от­но­ше­ния, ло­ка­ли­зо­ван за гра­ни­цей. При­ме­ром пра­во­от­но­ше­ния, вклю­чаю­ще­го все ви­ды иностранных элементов, мо­жет быть пра­во­от­но­ше­ние на­сле­до­ва­ния, ко­гда на­сле­до­да­тель (субъ­ект пра­во­от­но­ше­ния) - гра­ж­да­нин од­но­го го­су­дар­ст­ва, за­ве­ща­ние на­пи­сал в другом го­су­дар­ст­ве (юри­дический факт), а иму­ще­ст­во по за­ве­ща­нию (объ­ект пра­во­от­но­ше­ния) на­хо­дит­ся в треть­ем го­су­дар­ст­ве.

На­ли­чие иностранного элемента ука­зы­ва­ет на кон­крет­ную спе­ци­фическую ха­рак­те­ри­сти­ку пра­во­во­го от­но­ше­ния, связь пра­во­от­но­ше­ния с иностранным го­су­дар­ст­вом. Фор­мы и ви­ды этой свя­зи весь­ма раз­но­об­раз­ны и не име­ют ис­чер­пы­ваю­ще­го за­ко­но­дательного за­кре­п­ле­ния. Во мно­гом они за­ви­сят от во­ли сто­рон ли­бо фак­ти­че­ски скла­ды­ваю­щих­ся об­стоя­тельств, а так­же от об­щих под­хо­дов к при­ме­не­нию иностранного пра­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)