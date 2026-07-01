ИНОСТРАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ИНОСТРАННЫЙ ЭЛЕМЕНТ - в праве, форма связей между элементами правоотношения, характеризующаяся направленностью вовне одной конкретной национальной правовой системы.
Иностранный элемент может появиться в сферах как публичного, так и частноправового регулирования. Публичное правоотношение с иностранным элементом регулируется правом страны, где это отношение возникло, исходя из общепризнанного принципа международного права о суверенном равенстве государств. Так, таможенное правоотношение, касающееся таможенного оформления и контроля, регулируется нормами таможенного права государства, в котором осуществляются оформление и контроль, даже если его субъектом является иностранное лицо.
Появление иностранного элемента в частном правоотношении приводит к необходимости выбора применимого права в соответствии с коллизионными нормами конкретной национальной правовой системы либо к регулированию этого отношения унифицированными нормами международных договоров. В международном частном праве выделяются 3 основных вида иностранных элементов: субъект правоотношения - иностранное лицо; объект частных прав находится за границей; юридический факт, являющийся основанием возникновения, изменения и прекращения частного правоотношения, локализован за границей. Примером правоотношения, включающего все виды иностранных элементов, может быть правоотношение наследования, когда наследодатель (субъект правоотношения) - гражданин одного государства, завещание написал в другом государстве (юридический факт), а имущество по завещанию (объект правоотношения) находится в третьем государстве.
Наличие иностранного элемента указывает на конкретную специфическую характеристику правового отношения, связь правоотношения с иностранным государством. Формы и виды этой связи весьма разнообразны и не имеют исчерпывающего законодательного закрепления. Во многом они зависят от воли сторон либо фактически складывающихся обстоятельств, а также от общих подходов к применению иностранного права.