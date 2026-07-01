ИНОСТРАННЫЕ ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ РАН

Иностранные ученые, получившие признание мирового научного сообщества и избранные общим собранием членов Академии в порядке и на условиях, которые установлены уставом РАН.

Иностранные члены:

а) с момента избрания имеют права и обязанности, установленные уставом, если иное не предусмотрено особенностями их правового статуса, определенными уставом и решениями органов управления Академии;

б) приглашаются в Российскую Федерацию Академией для получения диплома иностранного члена Академии. При вручении диплома им предоставляется право выступить на заседании президиума Академии с научным сообщением. В случае невозможности прибытия в Российскую Федерацию иностранного члена Академии диплом может вручаться ему через посольство Российской Федерации в соответствующем государстве или иные органы (организации, лица), представляющие интересы Российской Федерации за рубежом;

в) являются членами соответствующего отделения Академии, по которому они были избраны;

г) извещаются о созыве общего собрания членов Академии или приглашаются в Российскую Федерацию на научные мероприятия президиумом Академии;

д) вправе участвовать в общем собрании членов Академии с правом совещательного голоса (лицо, обладающее правом совещательного голоса, может участвовать в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания, но не вправе участвовать в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания);

е) имеют право выносить на рассмотрение президиума Академии вопросы, связанные с развитием соответствующих областей научных исследований и расширением международного научного сотрудничества, иные научные и научно-организационные вопросы;

ж) могут приглашаться президиумом Академии для участия в работе по прогнозу развития различных областей науки , в осуществлении научных и научно-технических экспертиз;

з) информируются отделением Академии о научных мероприятиях, проводимых этим отделением;

и) вправе получать за счет Академии ежегодную подписку на журнал "Вестник Российской академии наук".

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