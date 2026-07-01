ИНОСТРАННАЯ ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОССИИ

ИНОСТРАННАЯ ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОССИИ 1918-1922 годов - воо­ру­жён­ное вме­ша­тель­ст­во иностранных го­су­дарств во внутренние де­ла Рос­сии в хо­де Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов .

Цель - за­ста­вить Рос­сию про­дол­жить уча­стие в Первой ми­ро­вой вой­не на сто­ро­не Ан­тан­ты, за­щи­тить свои ин­те­ре­сы на тер­ри­то­рии Рос­сии, ока­зать по­ли­тическую, фи­нан­со­вую и во­енную по­мощь Бе­ло­му дви­же­нию и пра­ви­тель­ст­вам национальных го­су­дарств, об­ра­зо­вав­ших­ся по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года , не до­пус­тить про­ник­но­ве­ния идей ми­ро­вой ре­во­лю­ции в стра­ны Ев­ро­пы и Азии. Кро­ме войск стран Ан­тан­ты (Ве­ли­ко­бри­та­нии, Гре­ции, Ита­лии, Ки­тая, Ру­мы­нии, США, Фран­ции и Япо­нии) в ин­тер­вен­ции уча­ст­во­ва­ли вой­ска стран Чет­вер­но­го сою­за (Гер­ма­нии, Ав­ст­ро-Венг­рии и Тур­ции), а так­же - Да­нии, Ка­на­ды, Лат­вии, Лит­вы, Поль­ши, Сер­бии, Фин­лян­дии, Че­хо­сло­ва­кии, Шве­ции, Эс­то­нии.

Во­про­сы, свя­зан­ные с ин­тер­вен­ци­ей, об­су­ж­да­лись и ре­ша­лись на кон­фе­рен­ци­ях и со­ве­ща­ни­ях пре­зи­ден­тов, глав пра­ви­тельств, ми­ни­ст­ров иностранных дел, во­енных ми­ни­ст­ров стран Ан­тан­ты, а так­же на её Вер­хов­ном со­ве­те (Со­вет де­ся­ти, с мар­та 1919 года - Со­вет че­ты­рёх, с ию­ля - Со­вет пя­ти, или Со­вет глав де­ле­га­ций). Во­енные во­про­сы ре­шал Выс­ший во­енный со­вет Ан­тан­ты (соз­дан в но­ябре 1917) и его ис­пол­нительный ор­ган - об­ра­зо­ван­ный 2 февраля 1918 Меж­со­юз­ный (Ис­пол­ни­тель­ный) комитет (4 по­сто­ян­ных во­енных пред­ста­ви­те­ля; председатель - Вер­хов­ный глав­но­ко­ман­дую­щий со­юз­ны­ми ар­мия­ми в Ев­ро­пе мар­шал Ф. Фош). Пла­ни­ро­ва­ние опе­ра­ций осу­ще­ст­в­лял ГШ главного ко­ман­до­ва­ния со­юз­ных ар­мий. Не­по­сред­ст­вен­но ин­тер­венциональными вой­ска­ми ко­ман­до­ва­ли: на се­ве­ре Ев­ропейской час­ти Рос­сии - британский генерал У.Э. Ай­рон­сайд, с сентября 1919 генерал Ф. Пуль; в Си­би­ри - французский генерал М. Жа­нен; на Даль­нем Вос­то­ке - японский генерал Ота­ни; в За­кав­казье - британский генерал Л. Ден­стер­виль; в Тур­ке­ста­не - британский генерал У. Мал­ле­сон; на Юге Рос­сии - французский генерал А. Бер­те­ло.

Дер­жа­вы Ан­тан­ты по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года от­ка­за­лись при­знать Временное ра­бо­че-кре­сть­ян­ское пра­ви­тель­ст­во Рос­сии. Дек­рет о ми­ре оце­ни­ли 10(23) ноября 1917 года как на­ру­ше­ние ус­ло­вий до­го­во­ра Рос­сии с дер­жа­ва­ми Ан­тан­ты от 23 августа (5 сентября) 1914 года. В но­ябре 1917 года в г. Яс­сы во­енные пред­ста­ви­те­ли стран Ан­тан­ты и ко­ман­до­ва­ние российских Ру­мын­ско­го и Юго-Западного фрон­тов, не при­знав­шие власть боль­ше­ви­ков, оп­ре­де­ли­ли план во­енных дей­ст­вий про­тив Советской рес­пуб­ли­ки на Юге Рос­сии с при­вле­че­ни­ем румынских войск в Бес­са­ра­бии, Отдельного Че­хословацкого кор­пу­са и войск Цен­траль­ной ра­ды на Ук­раи­не. 14(27) но­ября гла­вы пра­ви­тельств Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции Д. Ллойд Джордж и Ж. Кле­ман­со при­ня­ли ре­ше­ние о под­держ­ке За­кав­каз­ско­го ко­мис­са­риа­та. 9(22) декабря, по­сле под­пи­са­ния пе­ре­ми­рия ме­ж­ду Советской Рос­си­ей и Гер­ма­ни­ей, пред­ста­ви­те­ли стран Ан­тан­ты на кон­фе­рен­ции в Па­ри­же до­го­во­ри­лись об ус­та­нов­ле­нии свя­зи с пра­ви­тель­ст­ва­ми Кав­ка­за, Си­би­ри, Ук­раи­ны и ка­зачь­их об­лас­тей. Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция под­пи­са­ли «Ус­ло­вия кон­вен­ции, со­гла­со­ван­ной в Па­ри­же 23 де­каб­ря 1917 го­да», пре­ду­смат­ри­вав­шие раз­де­ле­ние зон влия­ния и ока­за­ние во­енной по­мо­щи фор­ми­руе­мой в Но­во­чер­кас­ске Доб­ро­воль­че­ской ар­мии . В кон­це де­каб­ря румынские вой­ска всту­пи­ли на тер­ри­то­рию Бес­са­ра­бии, а в на­ча­ле января 1918 года в порт Вла­ди­во­сто­ка во­шли японские во­енные ко­раб­ли. По­ли­ти­ка США в от­но­ше­нии Рос­сии бы­ла оп­ре­де­ле­на в по­сла­нии Т.В. Виль­со­на Кон­грес­су США от 8 января («14 пунк­тов Виль­со­на»). Этот план пре­ду­смат­ри­вал: эва­куа­цию герм. войск с тер­ри­то­рии Рос­сии, пре­дос­тав­ле­ние ей воз­мож­но­сти при­нять не­за­ви­си­мое ре­ше­ние от­но­си­тель­но сво­его по­ли­тического раз­ви­тия, соз­да­ние не­за­ви­си­мо­го польского государства и др.

Из-за сры­ва советской де­ле­га­ци­ей во гла­ве с Л.Д. Троц­ким мир­ных пе­ре­го­во­ров с Гер­ма­ни­ей 18 февраля гер­ман­ские, а за­тем и ав­ст­ро-венгерские вой­ска, на­ру­шив пе­ре­ми­рие, на­ча­ли на­сту­п­ле­ние в по­ло­се от Бал­тий­ско­го до Чёр­но­го мо­ря. За ко­рот­кий срок они ок­ку­пи­ро­ва­ли При­бал­ти­ку, Ук­раи­ну, Крым, большую часть Бе­ло­рус­сии, часть западных и южных рай­онов Рос­сии. Что­бы ос­та­но­вить германско-ав­ст­ро-венгерскую ин­тер­вен­цию, СНК был вы­ну­ж­ден 3 мар­та под­пи­сать Бре­ст­ский мир 1918 года на край­не тя­жё­лых ус­ло­ви­ях.

С це­лью не до­пус­тить уси­ле­ния по­зи­ций Япо­нии на Даль­нем Вос­то­ке пра­ви­тель­ст­во США при­ня­ло ре­ше­ние об уси­ле­нии сво­его во­енного при­сут­ст­вия в этом ре­гио­не, и 1 мар­та во Вла­ди­во­сток­ский порт во­шёл американский крей­сер. 2 мар­та Мур­ман­ский со­вет ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов с со­гла­сия СНК РСФСР за­клю­чил со­гла­ше­ние с бри­та­но-французским ко­ман­до­ва­ни­ем, по ко­то­ро­му ко­ман­до­ва­ние вой­ска­ми в Мур­ман­ске пе­ре­хо­ди­ло к объ­е­ди­нён­но­му Во­енному со­ве­ту, об­ра­зо­ван­но­му из пред­ста­ви­те­лей городских вла­стей и со­юз­ни­ков. В мар­те в Мур­ман­ске вы­са­ди­лась британская морская пе­хо­та. Шведские час­ти за­ня­ли Аланд­ские острова, ко­то­рые по Бре­ст­ско­му ми­ру вой­ска РСФСР долж­ны бы­ли ос­та­вить. Пра­ви­тель­ст­во Ве­ли­ко­бри­та­нии 7 мар­та за­яви­ло о сво­ей под­держ­ке ата­ма­на За­бай­каль­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска Г.М. Се­мё­но­ва.

15 мар­та ру­ко­во­ди­те­ли Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ита­лии при­зна­ли не­об­хо­ди­мость во­енной ин­тер­вен­ции в Рос­сии. В Си­би­ри эту за­да­чу пред­ла­га­лось воз­ло­жить на Япо­нию, но при ус­ло­вии ак­тив­ной её под­держ­ки со сто­ро­ны США. 5 апреля во Вла­ди­во­сто­ке был вы­са­жен де­сант с японской эс­кад­ры, а за­тем по прось­бе британского кон­су­ла в го­род при­бы­ло под­раз­де­ле­ние британской морской пе­хо­ты. На Се­ве­ро-За­па­де финские вой­ска вторг­лись в Ка­ре­лию. В кон­це ап­ре­ля - на­ча­ле мая во­енные мис­сии дер­жав Ан­тан­ты в Рос­сии раз­ра­бо­та­ли «План объ­е­ди­нён­ной ин­тер­вен­ции на Се­ве­ре и в Си­би­ри», ут­вер­ждён­ный в ию­не - ию­ле Выс­шим во­енным со­ве­том Ан­тан­ты. В кон­це мая на­ча­лось Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ние 1918 года , вско­ре ох­ва­тив­шее всю Транс­си­бир­скую ма­ги­ст­раль.

В на­ча­ле ию­ня на со­ве­ща­нии во­енных пред­ста­ви­те­лей Ан­тан­ты в Па­ри­же бы­ло ре­ше­но за­нять Мур­манск и Ар­хан­гельск си­ла­ми со­юз­ных войск. На Се­ве­ре на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние Сла­вя­но-британского ле­гио­на (командующий - полковник К. Ген­дер­сон). 2 ию­ля Вер­хов­ный со­вет Ан­тан­ты ре­шил рас­ши­рить дей­ст­вия со­юз­ни­ков на Се­ве­ре. США 6 ию­ля при­ня­ли ре­ше­ние, при ус­ло­вии со­гла­сия Япо­нии, со­сре­до­то­чить во Вла­ди­во­сто­ке до 7 тысяч американских и 7 тысяч японских во­ен­но­слу­жа­щих для ох­ра­ны ком­му­ни­ка­ций Отдельного Че­хословацкого кор­пу­са и со­вме­ст­ных, в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти, с ним дей­ст­вий. Од­но­вре­мен­но пред­ста­ви­те­ли США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции за­клю­чи­ли с Мур­ман­ским со­ве­том ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов со­гла­ше­ние об обо­ро­не от воз­мож­но­го втор­же­ния войск Чет­вер­но­го сою­за. 2 августа бри­та­но-фран­ко-американский от­ряд (около 1 тысячи человк) по­сле ан­ти­боль­ше­ви­ст­ско­го пе­ре­во­ро­та за­нял Ар­хан­гельск.

4 августа по со­гла­ше­нию с пра­ви­тель­ст­вом Дик­та­ту­ры Цен­тро­кас­пия для за­щи­ты Ба­ку от туруцких и германских войск в го­род во­шёл британский от­ряд (до 1 тысячи человек) (см. Ино­стран­ная во­ен­ная ин­тер­вен­ция в За­кав­ка­зье). В За­кас­пий­скую об­ласть с це­лью под­держ­ки За­кас­пий­ско­го временного пра­ви­тель­ст­ва из Пер­сии при­бы­ли анг­ло-индийские под­раз­де­ле­ния (до 1 тысячи человек). В сен­тяб­ре анг­ли­ча­не под уг­ро­зой за­хва­та Ба­ку турецкими вой­ска­ми ос­та­ви­ли го­род, но уже в но­яб­ре сно­ва за­ня­ли его. В том же ме­ся­це в Чёр­ное море во­шёл со­юз­ный флот (свыше 30 во­енных ко­раб­лей; ко­мандующий - французский ви­це-адмирал Амет). В те­че­ние 2 месяцев ин­тер­вен­ты за­ня­ли Но­во­рос­сийск, Се­ва­сто­поль, Одес­су и другие пор­ты.

По­сле по­ра­же­ния Гер­ма­нии и её со­юз­ни­ков в Первой ми­ро­вой вой­не и на­ча­ла Ноябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года советское пра­ви­тель­ст­во ан­ну­ли­ро­ва­ло Бре­ст­ский мир (германско-ав­ст­ро-венгерские вой­ска бы­ли вы­ве­де­ны с ок­ку­пи­ро­ван­ных тер­ри­то­рий к се­ре­ди­не февраля 1919 года). В де­каб­ре в Ба­ту­ме и Тиф­ли­се поя­ви­лись британские час­ти, а в Ре­вель­ском пор­ту- британская эс­кад­ра контр-адмирала А. Синк­ле­ра. Адмирал А.В. Кол­чак 16 января 1919 года под­пи­сал с пред­ста­ви­те­ля­ми со­юз­ни­ков со­гла­ше­ние, по ко­то­ро­му обя­зал­ся впредь со­гла­со­вы­вать свои дей­ст­вия с генералом М. Жа­не­ном.

К февралю 1919 года в ин­тер­вен­ции уча­ст­во­ва­ло все­го 202,4 тысячи человек, из них: 44,6 тысяч британских во­ен­но­слу­жа­щих, 13,6 тысяч - фран­цуз­ских, 13,7 тысяч - аме­ри­кан­ских, 80 тысяч - япон­ских (позд­нее чис­лен­ность японских войск в Си­би­ри воз­рос­ла до 150 тысяч), 42 тысячи - че­хо­сло­вац­ких, 3 тысячи - италь­ян­ских и столь­ко же гре­че­ских, 2,5 тысячи - серб­ских. Кро­ме то­го, на тер­ри­то­рии бывшей Российской им­перии име­лись польские, румынские, китайские и другие иностранные час­ти и под­раз­де­ле­ния. На Бал­тий­ском, Чёр­ном и Бе­лом мо­рях на­счи­ты­ва­лось 117 ко­раб­лей ин­тер­вен­тов. Вой­ска ин­тер­вен­тов в основном не­сли ка­ра­уль­ную служ­бу, уча­ст­во­ва­ли в бо­ях про­тив пов­стан­цев, ока­зы­ва­ли ма­те­ри­аль­ную и мо­раль­ную по­мощь Бе­ло­му дви­же­нию, вы­пол­ня­ли ка­ра­тель­ные функ­ции (например, за год ок­ку­па­ции че­рез ар­хан­гель­скую тюрь­му про­шло 38 тысяч человек, из ко­то­рых 8 тысяч - рас­стре­ля­ны, свыше 1 тысячи - умер­ли от го­ло­да, бо­лез­ней и по­бо­ев; в При­аму­рье от рук ин­тер­вен­тов по­гиб­ло 7 тысяч человек). Круп­но­мас­штаб­ные во­енные дей­ст­вия про­тив РККА ве­ли толь­ко час­ти Отдельного Че­хословацкого кор­пу­са в По­вол­жье и на Ура­ле (в 1918 году). Ан­тан­та так­же ус­та­но­ви­ла эко­но­мическую бло­ка­ду РСФСР, за­хва­тив важ­ней­шие эко­но­мические рай­оны, ока­зы­вая по­ли­тическое дав­ле­ние на ней­траль­ные го­су­дар­ст­ва, за­ин­те­ре­со­ван­ные в тор­гов­ле с РСФСР, и вве­дя морскую бло­ка­ду.

Вол­не­ния сре­ди сол­дат и мат­ро­сов, дви­же­ние под ло­зун­гом «Ру­ки прочь от Рос­сии» вы­ну­ди­ли пра­ви­тель­ст­во Ве­ли­ко­бри­та­нии в на­ча­ле января 1919 года от­ка­зать­ся от от­прав­ки сво­их войск в Рос­сию. 21 января Ка­на­да при­ня­ла ре­ше­ние о вы­во­де сво­их войск из Рос­сии. В ап­ре­ле ин­тер­вен­ты эва­куи­ро­ва­лись с Юга Рос­сии, в ию­не с Се­ве­ра бы­ли вы­ве­де­ны американские вой­ска, в ав­гу­сте - британские вой­ска из За­кав­ка­зья (за ис­клю­че­ни­ем гар­ни­зо­на в Ба­ту­ме, ос­та­вав­ше­го­ся там до ию­ля 1920 года), в на­ча­ле февраля 1920 года - вой­ска ин­тер­вен­тов с Се­ве­ра, в ян­ва­ре - ап­ре­ле - с Даль­не­го Вос­то­ка (кро­ме японских войск, на­хо­див­ших­ся в При­мо­рье до октябр 1922 года и на Северном Са­ха­ли­не до 1925 года). 16 января 1920 года Вер­хов­ный со­вет Ан­тан­ты при­нял ре­ше­ние о пре­кра­ще­нии эко­но­мической бло­ка­ды РСФСР. Об­щая сум­ма ущер­ба от во­енной ин­тер­вен­ции, по оцен­кам советского пра­ви­тель­ст­ва, со­ста­ви­ла 39 миллиардов зо­ло­тых рублей. Адмирал А.В. Кол­чак в счёт по­га­ше­ния дол­га пе­ред свои­ми со­юз­ни­ка­ми за по­став­ки во­еного сна­ря­же­ния и ору­жия пе­ре­дал США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции и Япо­нии из зо­ло­то­го за­па­са Рос­сии около 184,2 тонн зо­ло­та. Ин­тер­вен­ция не дос­тиг­ла це­ли из-за не­со­гла­со­ван­но­сти дей­ст­вий со­юз­ных войск, их не­мно­го­чис­лен­но­сти, не­же­ла­ния боль­шин­ст­ва сол­дат и офи­церов вме­ши­вать­ся во внутренние де­ла Рос­сии, а так­же бла­го­да­ря ус­пеш­ным дей­ст­ви­ям РККА.

Дополнительная литература:

Уорд Д. Со­юз­ная ин­тер­вен­ция в Си­бири. М.; П., 1923;

Ин­тер­вен­ция на Се­ве­ре в до­ку­мен­тах. М., 1933;

Из ис­то­рии гра­ж­дан­ской вой­ны в СССР: Сб. до­ку­мен­тов и ма­териа­лов. М., 1960–1961. Т. 1–3;

Ино­стран­ная во­ен­ная ин­тер­вен­ция и гра­ж­дан­ская вой­на в Сред­ней Азии и Ка­зах­ста­не: До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы. А.-А., 1963–1964. Т. 1–2;

Ди­рек­ти­вы ко­ман­до­ва­ния фрон­тов Крас­ной Ар­мии (1917–1922 гг.). Сб. до­ку­мен­тов. М., 1978. Т. 4;

Гра­ж­дан­ская вой­на в СССР. М., 1980–1986. Т. 1–2;

Quartered in hell: The sto­ry оf the American North Russia expeditionary force, 1918–1919 / Ed. D. Gordon. Missoula, 1982;

Dobson Сh., Miller J. The day they ­almost bombed Moscow: the allied war in Rus­sia, 1918–1920. N. Y., 1986

Иллюстрации:

Во­ен­но­слу­жа­щие ин­тер­вен­ци­о­ни­ст­ских сил: 1 – ан­глий­ский кап­рал (пе­хо­та); 2 – фран­цуз­ский мат­рос 2-го клас­са в фор­ме для дей­ст­вий на су­ше; 3 – фран­цуз­ский сол­дат (пе­хо­та); 4 – япон­ский сол­дат 1-го раз­ря­да. Архив БРЭ;

Япон­ские ин­тер­вен­ты у тру­пов уби­тых ими же­ле­зно­до­рож­ни­ков. 1918. Архив БРЭ;

Ко­ман­дую­щий со­юз­ны­ми вой­ска­ми фран­цуз­ский ге­не­рал Д’Ан­сельм (в центре) в Одес­се. 1918. Архив БРЭ;

Ге­не­рал Д.Л. Хор­ват (в це­нт­ре) и чле­ны Меж­ду­на­род­но­го со­ве­та, соз­дан­но­го ин­тер­вен­та­ми. Вла­ди­во­сток. Май 1918. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)