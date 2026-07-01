ИНОСТРАННАЯ ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОССИИ
ИНОСТРАННАЯ ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОССИИ 1918-1922 годов - вооружённое вмешательство иностранных государств во внутренние дела России в ходе Гражданской войны 1917-1922 годов.
Цель - заставить Россию продолжить участие в Первой мировой войне на стороне Антанты, защитить свои интересы на территории России, оказать политическую, финансовую и военную помощь Белому движению и правительствам национальных государств, образовавшихся после Октябрьской революции 1917 года, не допустить проникновения идей мировой революции в страны Европы и Азии. Кроме войск стран Антанты (Великобритании, Греции, Италии, Китая, Румынии, США, Франции и Японии) в интервенции участвовали войска стран Четверного союза (Германии, Австро-Венгрии и Турции), а также - Дании, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Сербии, Финляндии, Чехословакии, Швеции, Эстонии.
Вопросы, связанные с интервенцией, обсуждались и решались на конференциях и совещаниях президентов, глав правительств, министров иностранных дел, военных министров стран Антанты, а также на её Верховном совете (Совет десяти, с марта 1919 года - Совет четырёх, с июля - Совет пяти, или Совет глав делегаций). Военные вопросы решал Высший военный совет Антанты (создан в ноябре 1917) и его исполнительный орган - образованный 2 февраля 1918 Межсоюзный (Исполнительный) комитет (4 постоянных военных представителя; председатель - Верховный главнокомандующий союзными армиями в Европе маршал Ф. Фош). Планирование операций осуществлял ГШ главного командования союзных армий. Непосредственно интервенциональными войсками командовали: на севере Европейской части России - британский генерал У.Э. Айронсайд, с сентября 1919 генерал Ф. Пуль; в Сибири - французский генерал М. Жанен; на Дальнем Востоке - японский генерал Отани; в Закавказье - британский генерал Л. Денстервиль; в Туркестане - британский генерал У. Маллесон; на Юге России - французский генерал А. Бертело.
Державы Антанты после Октябрьской революции 1917 года отказались признать Временное рабоче-крестьянское правительство России. Декрет о мире оценили 10(23) ноября 1917 года как нарушение условий договора России с державами Антанты от 23 августа (5 сентября) 1914 года. В ноябре 1917 года в г. Яссы военные представители стран Антанты и командование российских Румынского и Юго-Западного фронтов, не признавшие власть большевиков, определили план военных действий против Советской республики на Юге России с привлечением румынских войск в Бессарабии, Отдельного Чехословацкого корпуса и войск Центральной рады на Украине. 14(27) ноября главы правительств Великобритании и Франции Д. Ллойд Джордж и Ж. Клемансо приняли решение о поддержке Закавказского комиссариата. 9(22) декабря, после подписания перемирия между Советской Россией и Германией, представители стран Антанты на конференции в Париже договорились об установлении связи с правительствами Кавказа, Сибири, Украины и казачьих областей. Великобритания и Франция подписали «Условия конвенции, согласованной в Париже 23 декабря 1917 года», предусматривавшие разделение зон влияния и оказание военной помощи формируемой в Новочеркасске Добровольческой армии. В конце декабря румынские войска вступили на территорию Бессарабии, а в начале января 1918 года в порт Владивостока вошли японские военные корабли. Политика США в отношении России была определена в послании Т.В. Вильсона Конгрессу США от 8 января («14 пунктов Вильсона»). Этот план предусматривал: эвакуацию герм. войск с территории России, предоставление ей возможности принять независимое решение относительно своего политического развития, создание независимого польского государства и др.
Из-за срыва советской делегацией во главе с Л.Д. Троцким мирных переговоров с Германией 18 февраля германские, а затем и австро-венгерские войска, нарушив перемирие, начали наступление в полосе от Балтийского до Чёрного моря. За короткий срок они оккупировали Прибалтику, Украину, Крым, большую часть Белоруссии, часть западных и южных районов России. Чтобы остановить германско-австро-венгерскую интервенцию, СНК был вынужден 3 марта подписать Брестский мир 1918 года на крайне тяжёлых условиях.
С целью не допустить усиления позиций Японии на Дальнем Востоке правительство США приняло решение об усилении своего военного присутствия в этом регионе, и 1 марта во Владивостокский порт вошёл американский крейсер. 2 марта Мурманский совет рабочих и солдатских депутатов с согласия СНК РСФСР заключил соглашение с британо-французским командованием, по которому командование войсками в Мурманске переходило к объединённому Военному совету, образованному из представителей городских властей и союзников. В марте в Мурманске высадилась британская морская пехота. Шведские части заняли Аландские острова, которые по Брестскому миру войска РСФСР должны были оставить. Правительство Великобритании 7 марта заявило о своей поддержке атамана Забайкальского казачьего войска Г.М. Семёнова.
15 марта руководители Франции, Великобритании и Италии признали необходимость военной интервенции в России. В Сибири эту задачу предлагалось возложить на Японию, но при условии активной её поддержки со стороны США. 5 апреля во Владивостоке был высажен десант с японской эскадры, а затем по просьбе британского консула в город прибыло подразделение британской морской пехоты. На Северо-Западе финские войска вторглись в Карелию. В конце апреля - начале мая военные миссии держав Антанты в России разработали «План объединённой интервенции на Севере и в Сибири», утверждённый в июне - июле Высшим военным советом Антанты. В конце мая началось Чехословацкого корпуса выступление 1918 года, вскоре охватившее всю Транссибирскую магистраль.
В начале июня на совещании военных представителей Антанты в Париже было решено занять Мурманск и Архангельск силами союзных войск. На Севере началось формирование Славяно-британского легиона (командующий - полковник К. Гендерсон). 2 июля Верховный совет Антанты решил расширить действия союзников на Севере. США 6 июля приняли решение, при условии согласия Японии, сосредоточить во Владивостоке до 7 тысяч американских и 7 тысяч японских военнослужащих для охраны коммуникаций Отдельного Чехословацкого корпуса и совместных, в случае необходимости, с ним действий. Одновременно представители США, Великобритании и Франции заключили с Мурманским советом рабочих и солдатских депутатов соглашение об обороне от возможного вторжения войск Четверного союза. 2 августа британо-франко-американский отряд (около 1 тысячи человк) после антибольшевистского переворота занял Архангельск.
4 августа по соглашению с правительством Диктатуры Центрокаспия для защиты Баку от туруцких и германских войск в город вошёл британский отряд (до 1 тысячи человек) (см. Иностранная военная интервенция в Закавказье). В Закаспийскую область с целью поддержки Закаспийского временного правительства из Персии прибыли англо-индийские подразделения (до 1 тысячи человек). В сентябре англичане под угрозой захвата Баку турецкими войсками оставили город, но уже в ноябре снова заняли его. В том же месяце в Чёрное море вошёл союзный флот (свыше 30 военных кораблей; командующий - французский вице-адмирал Амет). В течение 2 месяцев интервенты заняли Новороссийск, Севастополь, Одессу и другие порты.
После поражения Германии и её союзников в Первой мировой войне и начала Ноябрьской революции 1918 года советское правительство аннулировало Брестский мир (германско-австро-венгерские войска были выведены с оккупированных территорий к середине февраля 1919 года). В декабре в Батуме и Тифлисе появились британские части, а в Ревельском порту- британская эскадра контр-адмирала А. Синклера. Адмирал А.В. Колчак 16 января 1919 года подписал с представителями союзников соглашение, по которому обязался впредь согласовывать свои действия с генералом М. Жаненом.
К февралю 1919 года в интервенции участвовало всего 202,4 тысячи человек, из них: 44,6 тысяч британских военнослужащих, 13,6 тысяч - французских, 13,7 тысяч - американских, 80 тысяч - японских (позднее численность японских войск в Сибири возросла до 150 тысяч), 42 тысячи - чехословацких, 3 тысячи - итальянских и столько же греческих, 2,5 тысячи - сербских. Кроме того, на территории бывшей Российской империи имелись польские, румынские, китайские и другие иностранные части и подразделения. На Балтийском, Чёрном и Белом морях насчитывалось 117 кораблей интервентов. Войска интервентов в основном несли караульную службу, участвовали в боях против повстанцев, оказывали материальную и моральную помощь Белому движению, выполняли карательные функции (например, за год оккупации через архангельскую тюрьму прошло 38 тысяч человек, из которых 8 тысяч - расстреляны, свыше 1 тысячи - умерли от голода, болезней и побоев; в Приамурье от рук интервентов погибло 7 тысяч человек). Крупномасштабные военные действия против РККА вели только части Отдельного Чехословацкого корпуса в Поволжье и на Урале (в 1918 году). Антанта также установила экономическую блокаду РСФСР, захватив важнейшие экономические районы, оказывая политическое давление на нейтральные государства, заинтересованные в торговле с РСФСР, и введя морскую блокаду.
Волнения среди солдат и матросов, движение под лозунгом «Руки прочь от России» вынудили правительство Великобритании в начале января 1919 года отказаться от отправки своих войск в Россию. 21 января Канада приняла решение о выводе своих войск из России. В апреле интервенты эвакуировались с Юга России, в июне с Севера были выведены американские войска, в августе - британские войска из Закавказья (за исключением гарнизона в Батуме, остававшегося там до июля 1920 года), в начале февраля 1920 года - войска интервентов с Севера, в январе - апреле - с Дальнего Востока (кроме японских войск, находившихся в Приморье до октябр 1922 года и на Северном Сахалине до 1925 года). 16 января 1920 года Верховный совет Антанты принял решение о прекращении экономической блокады РСФСР. Общая сумма ущерба от военной интервенции, по оценкам советского правительства, составила 39 миллиардов золотых рублей. Адмирал А.В. Колчак в счёт погашения долга перед своими союзниками за поставки военого снаряжения и оружия передал США, Великобритании, Франции и Японии из золотого запаса России около 184,2 тонн золота. Интервенция не достигла цели из-за несогласованности действий союзных войск, их немногочисленности, нежелания большинства солдат и офицеров вмешиваться во внутренние дела России, а также благодаря успешным действиям РККА.
Дополнительная литература:
Уорд Д. Союзная интервенция в Сибири. М.; П., 1923;
Интервенция на Севере в документах. М., 1933;
Из истории гражданской войны в СССР: Сб. документов и материалов. М., 1960–1961. Т. 1–3;
Иностранная военная интервенция и гражданская война в Средней Азии и Казахстане: Документы и материалы. А.-А., 1963–1964. Т. 1–2;
Директивы командования фронтов Красной Армии (1917–1922 гг.). Сб. документов. М., 1978. Т. 4;
Гражданская война в СССР. М., 1980–1986. Т. 1–2;
Quartered in hell: The story оf the American North Russia expeditionary force, 1918–1919 / Ed. D. Gordon. Missoula, 1982;
Dobson Сh., Miller J. The day they almost bombed Moscow: the allied war in Russia, 1918–1920. N. Y., 1986
Иллюстрации:
Военнослужащие интервенционистских сил: 1 – английский капрал (пехота); 2 – французский матрос 2-го класса в форме для действий на суше; 3 – французский солдат (пехота); 4 – японский солдат 1-го разряда. Архив БРЭ;
Японские интервенты у трупов убитых ими железнодорожников. 1918. Архив БРЭ;
Командующий союзными войсками французский генерал Д’Ансельм (в центре) в Одессе. 1918. Архив БРЭ;
Генерал Д.Л. Хорват (в центре) и члены Международного совета, созданного интервентами. Владивосток. Май 1918. Архив БРЭ.