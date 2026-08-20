ИНОСТРАННАЯ ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ 1918-1922

Вооруженное вмешательство зарубежных государств в события революции и гражданской войны на территории бывшей Российской империи.

Предпосылки интервенции

Государства Антанты не признали Советскую власть и считали большевиков прогерманской силой. Британский военный кабинет обсуждал возможность военной интервенции в России уже 7 декабря 1917 года. 7-10 (20-23) декабря 1917 года было достигнуто англо-французское соглашение о разделе сфер влияния при вмешательстве в Российские дела. Франция должна была вступить во взаимодействие с антибольшевистскими силами на Украине, в Крыму и Бессарабии, Великобритания – на Кавказе. Несмотря на то, что формально союзники отказывались от вмешательства в российские внутренние дела, они считали себя «обязанными поддерживать связи с Украиной, казаками, Финляндией, Сибирью и Кавказом, потому что эти полуавтономные районы представляют значительную часть силы России».

Интервенция Центрального блока

Германия, Австро-Венгрия и Османская империя воспользовались Брестским миром 1918 года для того, чтобы оккупировать Украину, Прибалтику, Финляндию, часть Закавказья и Белоруссии. Вопреки условиям мира их войска продолжили движение также в пределы РСФСР. Стратегической задачей Германии стало установление контроля над восточным побережьем Черного моря. 18 апреля 1918 года немцы вступили в Крым, 1 мая взяли Таганрог, а 8 мая заняли Ростов. Под Батайском германские войска столкнулись с силами входившей в РСФСР Кубано-Черноморской республики. После нескольких дней боев 30 мая 1918 года Батайск был взят германо-казачьими войсками. За Батайском была установлена демаркационная линия, однако 10 июня Красная армия высадила десант в Таганроге. 12 июня немцы разгромили его и в качестве ответной меры 14 июня высадились на Таманском полуострове, однако под давлением красных были вынуждены отойти.

25 мая 1918 немцы высадились в Поти и с согласия властей Грузинской демократической республики заняли Грузию. Османская империя развернула наступление на Баку, контролировавшийся Бакинской коммуной и затем Центрокаспием. В обороне Баку принял участие британский отряд. 15 сентября 1918 года Баку был взят турками. 8 ноября 1918 они взяли также Порт-Петровский (Махачкалу). Германией была оказана поддержка антибольшевистским движениям в России, прежде всего Донской армии П. Краснова.

Интервенция Антанты

Постепенно развивалась интервенция Антанты. Первой против Советской России выступила Румыния. 24 декабря 1917 (6 января 1918) произошла перестрелка между двигавшимся из Киева румынским отрядом и российскими солдатами на ст. Кишинев. Румыны были разоружены. 26 декабря 1917 года (8 января 1918 года) румынские войска перешли Прут, но им был дан отпор. 8 (21) января 1918 румынские войска развернули наступление в Бессарабии. Румынское командование утверждало, что пришло по приглашению молдавского представительного органа власти Сфатул цэрий, который официально это отрицал. 13 (26) января 1918 румынские войска заняли Кишинев, и СНК РСФСР разорвал отношения с Румынией. Румынское командование формально восстановило власть Сфатул цэрий и развернуло репрессии против левых сил. Сторонники Советской власти и сохранения Молдавии в составе России отступили в Бендеры. Здесь был создан Революционный комитета спасения Молдавской республики. В дельте Дуная развернулись бои между румынскими и российскими кораблями вокруг Вилково. Взяв Бендеры 7 февраля 1918 года, румынские войска провели расстрелы захваченных защитников города. В феврале шли бои между советскими и румынскими войсками на Днестре. 5-9 марта 1918 года было подписано советско-румынское соглашение, в соответствии с которым Румыния обязалась вывести войска из Бессарабии в течение двух месяцев. Однако в условиях австро-германского наступления на Украине, которую оставили советские войска, Румыния не стала выполнять соглашение. Более того, румыны захватили Белгород-Днестровский. 9 апреля 1918 года Румыния аннексировала Бессарабию (Молдавию).

5 марта 1918 года небольшой британский отряд с согласия Л. Троцкого и Мурманского Совета высадился в Мурманске для охраны имущества Антанты от возможного нападения прогерманских сил. 24 мая 1918 года в Мурманск прибыл корабль ВМС США «Олимпия». 5 марта 1918 года в ответ на убийство японских подданных во Владивостоке был высажен японский десант в 500 солдат и британский в 50 солдат. Однако город не был ими захвачен, в нем сохранилась Советская власть.

Широкомасштабная гражданская война в России развернулась в мае 1918 года, в частности благодаря выступлению Чехословацкого корпуса. Поскольку корпус формально подчинялся французскому командованию, это выступление можно рассматривать как акт интервенции, хотя первоначально чехословацкие военнослужащие действовали по собственной инициативе. В июле 1918 года Верховный союзный совет оставил корпус в России, развернув его движение с восточного, направленного на эвакуацию во Францию, на западное – в направлении Москвы.

1-3 июня 1918 года Высший военный совет Антанты принял решение о занятии союзными силами Мурманска и Архангельска.

В августе во Владивосток были введены японский и американский контингенты по 7 тысяч солдат. Японские войска, численность которых увеличилась до более 25 тысяч, заняли Транссиб до Верхнеудинска и Северный Сахалин.

17 июля представители Мурманского Совета вопреки позиции центральной Советской власти, подписали соглашение с союзниками о приглашении их войск в Мурманск. Союзники нарастили здесь свою группировку до 12-15 тысяч солдат.

2 августа 1918 войска Антанты высадились в Архангельске. При их поддержке было создано антибольшевистское правительство севера России во главе с Н. Чайковским. 23 августа 1918 на озере Мудьюг оккупантами был создан концентрационный лагерь.

29 июля 1918 года, выступая на расширенном заседании ВЦИК, Ленин заявил: «война гражданская у нас теперь… слилась с войной внешней в одно неразрывное целое… Мы теперь воюем с англо-французским империализмом и со всем, что есть в России буржуазного, капиталистического, что делает усилие, чтобы сорвать все дело социалистической революции и втянуть нас в войну». Интервенция стала фактором углубления гражданской войны в России, не поспособствовав при этом успеху Антанты в борьбе с Германией и ее союзниками, что было официальным мотивом интервенции. В действительности интервенция была направлена на ликвидации Советской власти.

После поражения Центрального блока в мировой войне Германии, Австро-Венгрии и Османской империи пришлось эвакуировать свои войска, уступив место Антанте.

После ухода австро-германских войск в черноморских портах в декабре 1918 года высадились войска Франции и Греции. Небольшие контингенты послали Италия и Сербия. В Закавказье турок заменили британцы, которые вошли также в Туркестан. 14 ноября 1918 года произошел бой между красными и британскими войсками за станцию Душак. Поле боя осталось за красными.

Продолжалась интервенция на Дальнем Востоке, где ключевую роль играли Япония и США, но участвовали и другие государства Антанты, включая Китай. В 1918-1920 годах шла война Советской России с новыми государствами, образовавшимися на территории бывшей Российской империи – с Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. Эти события связаны с интервенцией и в то же время являются составной частью гражданской войны на территории бывшей Российской империи. Эстония, Латвия и Литва оборонялись от красных войск, в составе которых сражались латыши, литовцы и эстонцы. Германские войска с санкции Антанты воевали в Латвии. Таким образом, в интервенции участвовало девять держав Антанты (Великобритания и её доминионы, Франция, США, Япония, Греция, Италия, Сербия, Китай, Румыния), германские войска и солдаты пяти новых государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша).

На Украине действовало около 80 тысяч интервентов, на Дальнем Востоке - более 100 тысяч. На севере – около 40 тысяч. Однако, эти силы не вели активного наступления на Москву и Петроград.

Каждый из участников интервенции преследовал свои цели. Ведущие державы Антанты надеялись, что в России возникнет зависимое либеральное правительство, сопредельные государства от Румынии до Японии рассчитывали получить часть территории распадающейся Российской империи, новые государства отодвигали границу как можно дальше на восток, вступая в конфликт с другими претендентами на эти земли и с белым движением, которому помогала Антанта.

В самих государствах Антанты интервенция была непопулярна, солдаты и население устали от войны. В марте 1919 года под ударами дивизии РККА под командованием Н. Григорьева французы, греки и белогвардейцы оставили Херсон и Никополь, потерпели поражение у Березовки. 8 апреля 1919 красные вошли в оставленную интервентами Одессу.

Японские войска активно участвовали в боях на Дальнем Востоке. 5 апреля 1920 года, в разгар переговоров о выводе японских войск с Дальнего Востока, японцы нанесли удар по советским отрядам и с помощью казачьих формирований провели террор. Погибло более 7 тысяч человек, в том числе лидер приморских партизан С. Лазо. 6 апреля 1920 года для предотвращения столкновения Японии и РСФСР была создана «буферная» Дальневосточная республика.

В апреле 1919 года Франция и её союзники ушли с северного побережья Черного моря. В марте 1919 года было принято решение о начале эвакуации британский войск из Туркестана. В августе британцы и их союзники оставили Закавказье и Среднюю Азию, а к 12 октября 1919 года - Север. После вывода войск интервентов из европейской части России продолжалась поддержка государствами Антанты Белого движения. В октябре 1918 года – октябре 1919 года белым было только Великобританией поставлено около 100 тысяч тонн оружия, снаряжения и обмундирования. Деникин во второй половине 1919 года получил более 250 тысяч ружей, 200 орудий, 30 танков и др. США оставили Дальний восток только в 1920 году. Япония пыталась удержать за собой контроль над российским Дальним Востоком дольше, но это противоречило политике США. К 15 июля 1920 года было достигнуто соглашение об эвакуации японских войск с российского Дальнего Востока, однако его выполнение затягивалось японской стороной. В 1922 году под давлением США Япония была вынуждена все же эвакуировать свои войска с российского Дальнего востока. Однако Северный Сахалин Япония возвратила России только в 1925 году.