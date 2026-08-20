ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОССИИ 1918‒1922

Иностранная интервенция в России 1918—1922 — вооруженное вмешательство ряда государств в события революции и гражданской войны на территории бывшей Российской империи.

7—10 (20—23) декабря 1917 было достигнуто британо-французское соглашение о разделе сфер влияния при вмешательстве в Российские дела. Франция должна была вступить во взаимодействие с антибольшевистскими силами на Украине, в Крыму и Бессарабии, Великобритания — на Кавказе.

Германия, Австро-Венгрия и Османская империя воспользовались Брестским миром 1918 , для того, чтобы оккупировать Украину, Прибалтику, Финляндию, часть Закавказья и Белоруссии. Их войска вторглись в РСФСР. 1 мая 1918 германские войска взяли Таганрог, 8 мая заняли Ростов. Под Батайском германские войска столкнулись с силами входившей в РСФСР Кубано-Черноморской республики . 30 мая 1918 Батайск был взят германо-казачьими войсками. 10 июня красные высадили десант в Таганроге. 12 июня немцы разгромили его и 14 июня высадились на Таманском п-ове, но вскоре отступили.

25 мая 1918 германские войска высадились в Поти и с согласия Грузинской демократической республики заняли Грузию. Османская империя развернула наступление на Баку, контролировавшийся Бакинской коммуной и затем Центрокаспием . В обороне Баку принял участие британский отряд. 15 сентября 1918 турки взяли Баку, 8 ноября 1918, уже после капитуляции Османской империи в Первой мировой войне 1914—1918, — также Порт-Петровский (Махачкалу). Германия поддерживала Донскую армию П. Н. Краснова .

8[21] января 1918 румынские войска развернули наступление в Бессарабии и 13[26] января 1918 заняли Кишинев. В дельте Дуная развернулись бои между румынскими и российскими кораблями вокруг Вилково. 7 февраля 1918 румынские войска захватили Бендеры. В феврале шли бои между советскими и румынскими войсками на Днестре. Румынское командование прибегало к террору. 9 апреля 1918 Румыния аннексировала Бессарабию (Молдавию).

5 марта 1918 небольшой британский отряд с согласия Л. Д. Троцкого и Мурманского Совета высадился в Мурманске для охраны имущества Антанты от возможного нападения прогерманских сил. 5 марта 1918 в ответ на убийство японских подданных во Владивостоке был высажен японский десант. Однако город не был захвачен интервентами.

25 мая 1918 восстал Чехословацкий корпус , формально подчинявшийся французскому командованию. В июле 1918 Верховный союзный совет оставил корпус в России, развернув его движение с восточного, направленного на эвакуацию во Францию, на западное — в направлении Москвы.

В августе во Владивосток были введены японский и американский контингенты. Японские войска, численность которых превысила 25 тыс.человек, заняли Транссибирскую магистраль до Верхнеудинска и Сев. Сахалин.

В июле союзники нарастили группировку в Мурманске до 12—15 тыс. солдат. 2 авгста 1918 войска Антанты высадились в Архангельске. При их поддержке было создано антибольшевистское правительство севера России во главе с Н. Чайковским . 23 августа 1918 на о. Мудьюг оккупантами был создан концентрационный лагерь.

После поражения Центрального блока в мировой войне Германии, Австро-Венгрии и Османской империи пришлось эвакуировать свои войска, уступив место Антанте. В черноморских портах в декабре 1918 высадились войска Франции и Греции. Небольшие контингенты послали Италия и Сербия. В Закавказье турок заменили британцы, которые вошли также в Туркестан. 14 октября 1918 произошел бой между красными и британскими войсками за станцию Душак. Поле боя осталось за красными.

В интервенции на Дальнем Востоке ключевую роль играли Япония и США, но участвовали и другие государства Антанты, включая Китай. Германские войска с санкции Антанты воевали в Латвии.

На Украине действовало около 80 тыс. интервентов, на Дальнем Востоке — более 100 тыс., на севере — около 40 тыс. В самих государствах Антанты И. и. была непопулярна, солдаты и население устали от войны. В марте 1919 под ударами дивизии Рабоче-крестьянской Красной армии под командованием Н. Григорьева французы, греки и белогвардейцы оставили Херсон и Никополь, потерпели поражение у Березовки. 8 апреля 1919 красные вошли в оставленную интервентами Одессу.

Японские войска активно участвовали в боях на Дальнем Востоке. 5 апреля 1920, в разгар переговоров о выводе японских войск с Дальнего Востока, японцы нанесли удар по советским отрядам и с помощью казачьих формирований развернули террор. 6 апреля 1920 для предотвращения столкновения Японии и РСФСР была создана «буферная» Дальневосточная республика .

В марте 1919 было принято решение о начале эвакуации британский войск из Туркестана. В августе британцы и их союзники оставили Закавказье и Среднюю Азию, а к 12 октября 1919 — Север России. После вывода войск интервентов из европейской части России продолжалась поддержка государствами Антанты белого движения . США оставили Дальний Восток в 1920. В 1922 под давлением США Япония была вынуждена эвакуировать свои войска с российского Дальнего Востока. Однако Сев. Сахалин Япония возвратила России только в 1925.

Лит.: Вацетис И. И., Какурин Н. Е. Гражданская война 1918—1921. СПб., 2002; Директивы командования фронтов Красной армии (1917—1922). М., 1971—1978; Дэвис Д., Трани Ю. Первая холодная война. М., 2002; Литвин А. Красный и белый террор в России. М., 2004; Какурин Н. Е. Как сражалась революция. М., 1991; Левидов М. К истории союзной интервенции в России. Л., 1925; Левит И. Э. Молдавская республика (ноябрь 1917 — ноябрь 1918). Кишинев, 2000; Черчилль У. Мировой кризис. 1918—1925. М., 2009; Чубарьян А. О. ХХ век: взгляд историка. М., 2009; Шубин А. В. Старт Страны Советов. Революция. Октябрь 1917 — март 1918. СПб., 2017.