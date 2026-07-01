ИНОСТРАНЦЫ

ИНОСТРАНЦЫ - ли­ца, не яв­ляю­щие­ся гра­ж­да­на­ми дан­но­го го­су­дар­ст­ва и имею­щие до­ка­за­тель­ст­ва сво­ей при­над­леж­ности к гра­ж­дан­ст­ву иностранного го­су­дар­ст­ва.

Пра­во­вое по­ло­же­ние иностранца оп­ре­де­ля­ет­ся национальным за­ко­но­да­тель­ст­вом го­су­дар­ст­ва ме­сто­на­хо­ж­де­ния, дей­ст­вую­щи­ми для не­го ме­ж­ду­народными до­го­во­ра­ми , а так­же об­щи­ми прин­ци­па­ми ме­ж­ду­народного пра­ва. Национальное за­ко­но­да­тель­ст­во обыч­но раз­ли­ча­ет несколько ка­те­го­рий иностранцев (иностранцы, по­сто­ян­но про­жи­ваю­щие на тер­ри­то­рии го­су­дар­ст­ва; вре­мен­но пре­бы­ваю­щие в го­су­дар­ст­ве; об­ла­даю­щие ди­пло­ма­тическим им­му­ни­те­том; бе­жен­цы), пра­во­вое по­ло­же­ние ка­ж­дой из ко­то­рых име­ет свои осо­бен­но­сти. Пра­во­вое по­ло­же­ние ино­стран­цев в РФ оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ (ста­тьи 62, 63), фе­де­раль­ны­ми за­ко­на­ми «О пра­во­вом по­ло­же­нии ино­стран­ных гра­ж­дан в РФ» (2002 год), «О ми­гра­ци­он­ном учё­те ино­ст­ран­ных граж­дан и лиц без граж­дан­ст­ва в РФ» (2006 год) и ме­ж­ду­народными до­го­во­ра­ми РФ. В со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей РФ на иностранцев рас­про­стра­ня­ет­ся национальный ре­жим. Это оз­на­ча­ет, что они поль­зу­ют­ся в РФ пра­ва­ми и не­сут обя­зан­но­сти на­рав­не с российскими гра­ж­да­на­ми, кро­ме слу­ча­ев, ус­та­нов­лен­ных фе­де­раль­ным за­ко­ном или ме­ж­ду­народным до­го­во­ром РФ. Иностранцы поль­зу­ют­ся в пол­ном объ­ё­ме лич­ны­ми и со­ци­аль­но-эко­но­мическими пра­ва­ми, но их по­ли­тические пра­ва и сво­бо­ды ог­ра­ни­че­ны.

Так, иностранцы, по­сто­ян­но про­жи­ваю­щие в РФ, мо­гут ра­бо­тать в ка­че­ст­ве ра­бо­чих и слу­жа­щих или за­ни­мать­ся пред­при­ни­ма­тель­ской и иной дея­тель­но­стью на об­щих ос­но­ва­ни­ях с гра­ж­да­на­ми РФ, иметь иму­ще­ст­во на пра­ве соб­ст­вен­но­сти, на­сле­до­вать и за­ве­щать иму­ще­ст­во . Они име­ют пра­во на от­дых, ох­ра­ну здо­ро­вья, на по­со­бия, пен­сии и другие фор­мы со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, на об­ра­зо­ва­ние, поль­зо­ва­ние дос­ти­же­ния­ми куль­ту­ры. Та­кие иностранцы мо­гут всту­пать в проф­сою­зы, на­учные, куль­тур­ные, спор­тив­ные и другие об­щественные объ­е­ди­не­ния, ес­ли это не про­ти­во­ре­чит их ус­та­вам, им га­ран­ти­ру­ет­ся сво­бо­да со­вес­ти, не­при­кос­но­вен­ность лич­но­сти и жи­ли­ща, они мо­гут за­клю­чать и рас­тор­гать бра­ки с гра­ж­да­на­ми РФ и другими ли­ца­ми.

Од­на­ко иностранцы не мо­гут из­би­рать и быть из­бран­ны­ми в вы­бор­ные государственные ор­га­ны, за­ни­мать государственные долж­но­сти, уча­ст­во­вать во все­на­род­ных го­ло­со­ва­ни­ях (ре­фе­рен­ду­мах), в от­прав­ле­нии пра­во­су­дия. На иностранцев не рас­про­стра­ня­ет­ся обя­зан­ность не­сти во­ененую служ­бу в Воо­ружённых Си­лах РФ. Иностранцы вре­мен­но пре­бы­ваю­щие на тер­ри­то­рии РФ, име­ют ог­ра­ни­чен­ный объ­ём прав: они не мо­гут по собственному ус­мот­ре­нию из­ме­нять ме­сто сво­его про­жи­ва­ния, из­би­рать вид тру­до­вой дея­тель­но­сти (обя­за­ны иметь раз­ре­ше­ние на ра­бо­ту в РФ) и тому подобное. Вре­мен­ное пре­бы­ва­ние иностранца на тер­ри­то­рии РФ до­пус­ка­ет­ся в пре­де­лах квот, ус­та­нов­лен­ных Пра­ви­тель­ст­вом РФ. Пе­ре­дви­же­ние иностранца по тер­ри­то­рии РФ и вы­бор мес­та жи­тель­ст­ва до­пус­ка­ют­ся в по­ряд­ке, ус­та­нов­лен­ном национальном за­ко­но­да­тель­ст­вом и ме­ж­ду­народными до­го­во­ра­ми РФ. Од­на­ко в ин­те­ре­сах обес­пе­че­ния государственной безо­пас­но­сти, ох­ра­ны об­щественного по­ряд­ка в этой сфе­ре мо­гут ус­та­нав­ли­вать­ся ог­ра­ни­че­ния. Иностранцы мо­гут въез­жать в РФ и вы­ез­жать из неё в со­от­вет­ст­вии с за­ко­но­да­тель­ст­вом РФ.

Иностранцы, со­вер­шив­шие пре­сту­п­ле­ния , административное или иные пра­во­на­ру­ше­ния на тер­ри­то­рии РФ, под­ле­жат от­вет­ст­вен­но­сти на об­щих ос­но­ва­ни­ях с гра­ж­да­на­ми РФ. Од­на­ко в от­ли­чие от гра­ж­дан РФ иностранцы мо­гут быть вы­да­ны иностранному го­су­дар­ст­ву (смотри вы­да­ча пре­ступ­ни­ков). Тем из них, ко­то­рые на­ру­ша­ют за­ко­но­да­тель­ст­во об иностранцах, мо­жет быть со­кра­щён срок пре­бы­ва­ния в РФ.

Ус­та­нов­лен­ные для иностранцев пра­ви­ла не за­тра­ги­ва­ют ди­пло­ма­ти­че­ских при­ви­ле­гий и им­му­ни­те­тов глав и со­труд­ни­ков иностранных ди­пло­ма­ти­че­ских и кон­суль­ских пред­ста­ви­тельств. Ста­тус бе­жен­цев в РФ оп­ре­де­ля­ет­ся специальным за­ко­но­да­тель­ст­вом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)