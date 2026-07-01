ИНОСТРАНЦЫ
ИНОСТРАНЦЫ - лица, не являющиеся гражданами данного государства и имеющие доказательства своей принадлежности к гражданству иностранного государства.
Правовое положение иностранца определяется национальным законодательством государства местонахождения, действующими для него международными договорами, а также общими принципами международного права. Национальное законодательство обычно различает несколько категорий иностранцев (иностранцы, постоянно проживающие на территории государства; временно пребывающие в государстве; обладающие дипломатическим иммунитетом; беженцы), правовое положение каждой из которых имеет свои особенности. Правовое положение иностранцев в РФ определяется Конституцией РФ (статьи 62, 63), федеральными законами «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (2002 год), «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» (2006 год) и международными договорами РФ. В соответствии с Конституцией РФ на иностранцев распространяется национальный режим. Это означает, что они пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с российскими гражданами, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором РФ. Иностранцы пользуются в полном объёме личными и социально-экономическими правами, но их политические права и свободы ограничены.
Так, иностранцы, постоянно проживающие в РФ, могут работать в качестве рабочих и служащих или заниматься предпринимательской и иной деятельностью на общих основаниях с гражданами РФ, иметь имущество на праве собственности, наследовать и завещать имущество. Они имеют право на отдых, охрану здоровья, на пособия, пенсии и другие формы социального обеспечения, на образование, пользование достижениями культуры. Такие иностранцы могут вступать в профсоюзы, научные, культурные, спортивные и другие общественные объединения, если это не противоречит их уставам, им гарантируется свобода совести, неприкосновенность личности и жилища, они могут заключать и расторгать браки с гражданами РФ и другими лицами.
Однако иностранцы не могут избирать и быть избранными в выборные государственные органы, занимать государственные должности, участвовать во всенародных голосованиях (референдумах), в отправлении правосудия. На иностранцев не распространяется обязанность нести воененую службу в Вооружённых Силах РФ. Иностранцы временно пребывающие на территории РФ, имеют ограниченный объём прав: они не могут по собственному усмотрению изменять место своего проживания, избирать вид трудовой деятельности (обязаны иметь разрешение на работу в РФ) и тому подобное. Временное пребывание иностранца на территории РФ допускается в пределах квот, установленных Правительством РФ. Передвижение иностранца по территории РФ и выбор места жительства допускаются в порядке, установленном национальном законодательством и международными договорами РФ. Однако в интересах обеспечения государственной безопасности, охраны общественного порядка в этой сфере могут устанавливаться ограничения. Иностранцы могут въезжать в РФ и выезжать из неё в соответствии с законодательством РФ.
Иностранцы, совершившие преступления, административное или иные правонарушения на территории РФ, подлежат ответственности на общих основаниях с гражданами РФ. Однако в отличие от граждан РФ иностранцы могут быть выданы иностранному государству (смотри выдача преступников). Тем из них, которые нарушают законодательство об иностранцах, может быть сокращён срок пребывания в РФ.
Установленные для иностранцев правила не затрагивают дипломатических привилегий и иммунитетов глав и сотрудников иностранных дипломатических и консульских представительств. Статус беженцев в РФ определяется специальным законодательством.