ИНОСКАЗАНИЕ

ИНОСКАЗАНИЕ - в ли­те­ра­ту­ре кос­вен­ный спо­соб вы­ра­же­ния и обо­зна­че­ния.

Иносказание по­зво­ля­ет рас­ши­рить изо­бра­зительные воз­мож­но­сти про­из­ве­де­ния бла­го­да­ря ис­поль­зо­ва­нию тро­пов и фи­гур ре­чи, ас­со­циа­ций, ал­лю­зий.

По про­ис­хо­ж­де­нию тер­мин иносказание пред­став­ля­ет со­бой каль­ку греческого ἀλληγορία, по­это­му он час­то ис­поль­зу­ет­ся как си­но­ним тер­ми­на ал­ле­го­рия. В то же вре­мя иносказание - бо­лее ши­ро­кое по­ня­тие, вклю­чаю­щее та­кие яв­ле­ния, как эзо­пов язык, а в не­ко­то­рых слу­ча­ях и сим­во­лическое изо­бра­же­ние яв­ле­ний и лиц.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)