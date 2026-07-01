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ИНОСКАЗАНИЕ
ИНОСКАЗАНИЕ - в литературе косвенный способ выражения и обозначения.
Иносказание позволяет расширить изобразительные возможности произведения благодаря использованию тропов и фигур речи, ассоциаций, аллюзий.
По происхождению термин иносказание представляет собой кальку греческого ἀλληγορία, поэтому он часто используется как синоним термина аллегория. В то же время иносказание - более широкое понятие, включающее такие явления, как эзопов язык, а в некоторых случаях и символическое изображение явлений и лиц.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
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