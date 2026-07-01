ИНОРОДНЫЕ УПРАВЫ

Инородные управы — в Российской империи в 1822—1901 хозяйственно-административные, финансовые, выполнявшие также ряд судебных функций учреждения — органы самоуправления кочевых народов Сибири (бурятов, якутов, эвенков, хакасов и др.), руководствовавшихся племенными обычаями.

И. у. были созданы 22 июля 1822 по «Уставу об управлении инородцев», составленному М. М. Сперанским с помощью Г. С. Батенькова. С 1892 деятельность И. у. регламентировалась «Положением об инородцах». Инородцы делились на оседлых, кочевых, бродячих. Кочевые инородцы содержали органы самоуправления за свой счет, несли определенные повинности, установленные в той или иной губернии. И. у. объединяла ряд улусов и стойбищ, подчинялась Степной думе. Состояла из выборного или наследственного головы, двух выборных, иногда письмоводителя. Выборы производились общим собранием рода (племени), избранные должностные лица утверждались губернским управлением. И. у. выполняли распоряжения окружного начальника, судебные приговоры. Основные функции И. у. — местное благоустройство, распределение и сбор податей (ясака, земских повинностей, сборов на содержание степного управления). С 1898 И. у. перешли в подчинение крестьянским начальникам, их компетенция сближалась с компетенцией волостного правления. В 1901 И. у. были заменены волостными правлениями.

Лит.: Конев А. Ю. Коренные народы Северо-Западной Сибири в административной системе Российской империи (XVIII — начало XX вв.). М., 1995; Положение об Инородцах // Свод Законов Российской Империи. Т. 2. Ч. 1. СПб., 1897. С. 303—338; Фадеичева М. А. Этническая политика в Российской империи XIX в. в «Положении об инородцах» // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. Екатеринбург, 2003. № 4. С. 369—382.