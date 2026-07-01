ИНОРОДЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИНОРОДЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ - официальное издание Миссионерского отделения Казанской духовной академии выходившее с декабря 1912 года по 1916 год год в качестве приложения к журналу «Православный собеседник».

В январе 1912 года ректор КазДА Чистопольский епископ Алексий (Дородницын) подал ходатайство о субсидии Министерства внутренних дел на издание «Инородческого обозрения». Заведующий редакцией в марте того же года был избран М.А. Машанов, в сентябре его заменил Н.Ф. Катанов, ставший бессменным редактором издания. Журнал выходил 4 раза в год, первые 12 книг за 1912-1915 года имели общую пагинацию и составили 1-й том (1024 страницы), из 2-го тома вышли только № 1 (декарь 1915 года), 2/3 (март/июнь 1916 года) и 4/5 (сентябрь/декабрь 1916 года; опубликован в 1917 году с объявлением, что прием подписки временно приостанавливается).

Как указывалось в заметке от редактора, «Инородческое обозрение» было посвящено «описанию современного быта и религии инородцев Европейской России и России Азиатской, по следующей программе: 1. Правительственные распоряжения. 2. Быт и нравы инородцев…: христиан, мусульман, ламаистов и шаманистов. 3. Религиозные верования, законоположения и установления означенных инородцев . 4. Обзор текущей инородческой литературы. 5. Критика и библиография». Журнал являлся не полемическим, а этнографическим и информационным изданием. Из официальных распоряжений в нем были опубликованы только положения об Издательском и Миссионерском советах при Святейшем Синоде (1913. Т. 1. Кн. 3. С. 163-168.

В издании публиковались общие религиеведческие и этнографические статьи: «Религиозно-нравственное состояние инородцев Поволжья» Н.В. Никольского (1912. Т. 1. Кн. 1. С. 3-5), «Культ умерших в язычестве и исламе» М.Г. Иванова (1914. Т. 1. Кн. 8. С. 515-536), «Религиозные верования инородцев Присаянья» Н.Ф. Неговского (1915. Т. 1. Кн. 12. С. 923-968) и другие. Печатались статьи, посвященные верованиям и обычаям, истории, памятникам искусства отдельных народов Поволжья, Урала, Сибири и Средней Азии и состоянию образования у них. Эти статьи вместе с краткими заметками, переводами, обзорами выходили под рубриками «Киргизы-мусульмане», «Черемисы крещеные и язычники», «Мордва-христиане», «Башкиры-мусульмане», «Вотяки-христиане», «Буряты-ламаиты» и тому подобные.

Наиболее обстоятельные статьи посвящены бурятам: «Краткие сведения о технике ламайской иконографии у бурят Агинского дацана Забайкальской области» (1912. Т. 1. Кн 1. С. 20-24), «Дацан в селе Агинском Забайкальской области» (1916. Т. 2. № 2/3. С. 131-151) и «Бурятский праздник «Обо»» (Там же. № 4/5. С. 273-276) В. Иванова; татарам: «Смерть и похороны» (1913. Т. 1. Кн. 2. С. 117-120) и «Праздник Сабан-Туйы» (1916. Т. 2. № 4/5. С. 277-291) Ш. Саттарова, «Конфессиональные школы казанских татар» Я.Д. Коблова (1915. Т. 2. № 1. С. 3-119), «К вопросу о магометанских и русско-татарских училищах» О.Г. Романова (1916. Т. 2. № 2/3. С. 152-176), «Обзор учебников, принятых к употреблению в татарских конфессиональных школах» (доклады Катанова, Коблова, И.И. Ашмарина и А.И. Емельянова) (Там же. С. 197-249); казахам: «Народное образование среди киргизского населения Петропавловского уезда Акмолинской области» М.Н. Греховодова (1913. Т. 1. Кн. 2. С. 83-112); марийцам: «Весенние праздники у черемис» (Там же. Кн. 4. С. 246-260) и «Черемисы-христиане: I. Черемисская масленица. II. Святки черемис. III. Умыкание (кража) невест у черемис» (1915. Т. 1. Кн. 11. С. 813-840) М.Г. Васильева, «Роль песен у черемис в их племенной языческой жизни» (1913. Т. 1. Кн. 4. С. 261-266) и «О преимущественной пользе церковного пения в деле просвещения черемис» (Там же. С. 269-273) священника Тихона Ефремова, «Материалы для изучения верований и обрядов черемис» В.М. Васильева (Там же. Кн. 5. С. 323-341; 1915. Кн. 10. С. 704-729; Кн. 12. С. 969-995); чувашам: «Чувашские поминки» (1913. Т. 1. Кн. 4. С. 274-286) и «Языческие представления чуваш о загробной жизни» (Там же. Кн. 5. С. 342-355) М.Г. Васильева; мордве: «Из жизни села Мордовские Каратаи и деревни Менситово Тетюшского уезда Казанской губернии» Г.А. Филиппова (Там же. С. 356-365). В «Инородческом обозрении» вышла заметка Чистопольского епископа Анастасия (Александрова) «Историко-этнографический миссионерский музей при Казанской духовной академии» (Там же. Кн. 2. С. 140-141).

Значительная часть журнала отводилась под переводы с татарского языка газетных и журнальных статей и заметок, посвященных различным сторонам жизни мусульманских народов Российской империи и приграничных районов Китая, участию российских мусульман в первой мировой войне и политической жизни, их отношению к внутренним и мировым политическим событиям, положению мусульман в странах Азии и Европы. Под рубрикой «Обзор текущей инородческой литературы» помещались подробные помесячные аналитические обзоры периодических изданий на татарском языке: «Казанско-татарские газеты» за 1912-1914 годы М.Н. Пинегина (1912. Т. 1. Кн. 1. С. 25-50; 1913. Кн. 2. С. 142-146; Кн. 3. С. 176-218; Кн. 4. С. 292-316; Кн. 5. С. 369-400; 1914. Кн. 6. С. 401-461; Кн. 8. С. 576-596), «Казанско-татарские журналы…» Катанова (1914. Т. 1. Кн. 9. С. 665-695). В разделе «Критика и библиография» печатались составленные Емельяновым ежегодные обзоры мусульманских книг и брошюр: «Мухаммеданская неповременная печать на татарском языке в Приволжском и Оренбургском крае за 1912 год» (1913. Т. 1. Кн. 3. С. 219-240), «Обзор содержания татарско-мусульманской неповременной печати за 1913 г.» (1914. Т. 1. Кн. 7. С. 483-509), «Краткий обзор татарско-мухаммеданской неповременной печати за 1914 г.» (1915. Т. 1. Кн. 12. С. 996-1017), то же, за 1915 г. (1916. Т. 2. № 2/3. С. 177-196); тематические указатели новых книг и статей по татарской истории и мусульманской юриспруденции (составитель Катанов) (1912. Т. 1. Кн. 1. С. 73-77), заметки о деятельности Алтайской миссии за 1882-1912 годы (Там же. С. 77-79), «Издания Переводческой комиссии Православного Миссионерского общества за 1881-1912 гг. на крещено-татарском языке» (рекламные объявления) (1913. Т. 1. Кн. 2. С. 155-159), «Обзор текущей киргизской литературы» (1915. Т. 1. Кн. 10. С. 798-804); рецензии на отдельные книги, например «Мекка в описаниях европейцев: Сочинение Августа Ралли» М.Г. Иванова (1913. Т. 1. Кн. 6. С. 468-471), и другие

Отдельными приложениями к «Инородческому обозрению» были изданы книги «Крещеные татары: Статистические сведения за 1911 г.» Никольского (1914 год) и нотные записи крещено-татарских и чувашских хороводных песен Филиппова (к его статье «Татарско-чувашские девичьи хороводы в Тетюшском и Цивильском уездах Казанской губернии» (1915. Т. 1. Кн. 10. С. 753-760)).

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