ИННОКЕНТИЙ III (лат. Innocentius PP. III)

Папа римский в 1198–1216 гг.

Иннокентий III (в миру — Лотарио ди Сеньи) родился в Ананьи в семье графов Сеньи. Иннокентий III получил образование в Риме и занимал различные церковные должности в понтификате. В 1190 г. он стал кардиналом . В 1198 г. после смерти папы Целестина III Иннокентий III был избран новым папой.

Его понтификат считается апогеем могущества папского престола. Иннокентий III был категорическим противником вмешательства светских властителей в дела церкви и хотел добиться независимости папского престола от империи. Иннокентий стал опекуном Фридриха II Гогенштауфена, короля Сициилии, и смог таким образом вернуть Сицилию в орбиту папского влияния. Иннокентий вмешался в борьбу, разгоревшуюся за германский престол между Оттоном IV Вельфом и Филиппом Швабским. Все свое влияние Иннокентий направил на то, чтобы ослабить в Империи центральную власть. Иннокентий был беспощаден к сторонникам республиканского устройства Рима. При Иннокентии автономия города была ликвидирована.

Стремясь к воплощению своего идеала — всемирной теократии папы — Иннокентий вступал в противоборства со многими монархами. Угрозой интердикта Иннокентий III заставил Филиппа II Августа не вступать во второй брак. При Иннокентии III Англия была превращена в папский лен. Иоанн Безземельный попытался назначить епископа Кентербери, за что был подвергнут отлучению, вызвавшему восстание его вассалов. Моля пощады, Иоанн вынужден был признать себя вассалом папы.

При участии Иннокентия III был организован Четвертый Крестовый поход, окончившийся захватом Константинополя, ликвидацией Византийский империи и образованием на ее месте католической Латинской империи. Значительного успеха Иннокентий добился в борьбе с еретиками-альбигойцами, против которых также был организован крестовый поход. В 1215 г. Иннокентий созвал Четвертый Латеранский собор , ставший одним из самых представительных за всю историю Католической церкви.

Иннокентий III умер 16 июля 1216 г.

Иллюстрации:

Папа римский Инокентий III.