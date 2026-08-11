ИННОКЕНТИЙ (БОРИСОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ)
ИННОКЕНТИЙ (БОРИСОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ) - русский церковный историк, православный проповедник, писатель и экзегет, архиепископ Херсонский и Таврический, академик Петербургской АН (1841 год).
Святой Русской православной церкви. Из семьи священника. Окончил Воронежское духовное училище (1812 год), Орловскую духовную семинарию (1819 год), Киевскую духовную академию (КДА; 1823 год). С августа 1823 года инспектор Санкт-Петербургской духовной семинарии, профессор церковной истории и греческого языка, с ноября ректор Санкт-Петербургского Александро-Невского училища с сохранением прежних должностей. В декабре 1823 года принял монашеский постриг. Бакалавр богословских наук Санкт-Петербургской духовной академии (с 1824 года), инспектор (с 1825 года), экстраординарный профессор (с 1826 год). Возведён в сан архимандрита (1826 год), доктор богословия (1829 год); ректор (1830-1839 годы) и профессор богословских наук (1830-1837 годы) КДА. В ноябре 1836 года в Санкт-Петербурге митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым) хиротонисан в епископы Чигиринского, викария Киевской епархии с управлением Михайловским Златоверхим монастыря. В марте 1841 году назначен на Вологодскую кафедру, в январе 1842 года - на Харьковскую, в апреле 1845 года возведён в сан архиепископа, в марте 1848 года назначен в Одессу архиепископом Херсонским и Таврическим, с августа 1855 года член Синода.
Иннокентий реформировал постановку и метод преподавания, сообщив новое - историческое - направление изучению догматов и отменив преподавание на латинском языке. Восстанавливал в Крыму памятники христианской древности, открыл монашеские скиты, намереваясь создать здесь «русский Афон». Во время Крымской войны 1853-1856 годов в период обороны Севастополя и Одессы совершал богослужения в походных храмах, воодушевлял солдат проповедями (апрель 1854 года), за что был награждён алмазным крестом для ношения на клобуке. Образцы его духовной патриотической публицистики составили «Собрание слов и речей по случаю нашествия неприятельского» (тома 1-2, 1855-1856 годы). Проповеди Иннокентия, давшие ему имя «русского Златоуста», перепечатывались не только в духовных, но и в светских газетах и журналах. В одной из первых и наиболее известных своих работ «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа» Иннокентий иллюстрировал подробности евангельской истории данными из области всеобщей истории, археологии и других наук.
Многие сочинения Иннокентия были переведены на французский, немецкий, польский, сербский, новогреческий и армянский языки. Неизданными остались: два тома огромного труда, над составлением которого Иннокентий трудился всю жизнь, - «Памятник веры», или «Догматический сборник», - переводы всех важнейших исповеданий православной веры, принятых вселенской Церковью; «Вертоград духовного красноречия» - хронологический сборник лучших образцов христианской проповеди всех времён, «Церковный архив» – библиотека древних и новых исторических сочинений о православной церкви; «История соборов в актах или деяниях их»; «История церкви Российской в связи с историей церкви других единоверных нам племён славянских»; «Богословский словарь», перевод на русский язык Кормчей книги; «История христианской церкви в Польше». Иннокентий имел обширную переписку с духовными и светскими лицами, учёными и литераторами (свыше тысячи писем). Почётный член всех русских духовных академий и университетов, Археологического, Географического, Вольного экономического и других обществ. Основал в Киеве журнал «Воскресное чтение» (1837 год). Награждён орденом Святого Александра Невского (1853 год).
Канонизирован РПЦ в 1997 году. 7 июня 2007 года в Одессе состоялось перенесение мощей святого Иннокентия из Свято-Успенского кафедрального собора в Спасо-Преображенский кафедральный собор. День памяти – 25 мая (7 июня).
Сочинения:
Сочинения. М., 1843. Т. 1–3. 2-е изд. СПб.; М., 1901. Т. 1–12;
О путях промысла Божия в жизни человеческой. М., 1996;
Никто да не теряет надежды: Проповеди. М., 1996;
О грехе и смерти. М., 1996.
Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Од., 1857. Ч. 1–5. М., 2003.