ИНКВИЗИЦИЯ
Инквизиция (от лат. inquisitio - расследование, следствие) - в XIII-XIX веках в практике католической церкви система судебного преследования тяжких преступлений против веры, в первую очередь ереси и ведовства (смотри также Ведовские процессы).
Предпосылкой появления инквизиции стало активное распространение манихейских ересей в Западной Европе в X-XII веках. В основе инквизиции лежит судебный инквизиционный процесс, воспринятый каноническим правом на рубеже XII-XIII веков. В период Альбигойских войн инквизиционный процесс начал применяться для преследования еретиков папскими делегированными судьями, которые назначались в помощь местным церковным властям.
Во 2-й четверти XIII – XIV веках в церковном и светском праве была создана законодательная база для преследования ереси и сформирована судебная система преследования еретиков. Ересь, а в XIV веке. и ведовство были приравнены к государственной измене. Судьи-инквизиторы (ими были преимущественно доминиканцы и францисканцы) назначались папой Римским в церковные провинции и не подчинялись в своей деятельности местным церковным и светским властям, но должны были сотрудничать с ними. Дела о ереси и других тяжких преступлениях против веры и Церкви перешли из епископских судов в их ведение.
Практика инквизиции подробно описана в трактатах инквизиторов классического и позднего Средневековья: Бернара Ги (1314-1316 года), Николая Эймерика (1376 год) и других Дознание начиналось на основе слухов или доноса, часто носило тайный характер. Целью было раскаяние обвиняемого и спасение его души, то есть признание им своих преступлений, для получения признания использовались пытки, возможности защиты для обвиняемого были очень ограниченны. После вынесения приговора подсудимый передавался светским властям и подвергался наказанию в соответствии со светскими законами страны проживания (сожжение, повешение, четвертование, пожизненное заключение и другие), его имущество конфисковывалось. Казни еретиков и обвинённых в ведовстве носили публичный характер, часто сопровождались пышными церемониями (смотри Аутодафе).
Расцвет деятельности инквизиции в Западной Европе приходится на XIII-XVI века; особенное развитие этот институт приобрёл на Пиренейском полуострове в конце XV-XVIII веках (окончательно упразднён лишь в 1834 году), где стал инструментом государственной политики. Протестантскими полемистами позднего Средневековья был создан негативный образ инквизиции., широко распространившийся в историографии, общественном сознании и в художественной литературе; выражение «испанская инквизиция» стало нарицательным.
В период Контрреформации при Римской курии была учреждена Римская инквизиция - «Святая конгрегация» (или «Святой трибунал»), регламентировавшая деятельность инквизиции католической церкви (в 1542-1908 годах - Sacra Congregatio Romanae et universalis Inquisitionis seu sancti officii). Заменившая её Конгрегация святого оффиция (Священная канцелярия) в 1965 году была преобразована в Конгрегацию вероучения. В 2000 году папа Римский Иоанн Павел II (1978-2005 годы) и префект Конгрегации вероучения принесли покаяние за грехи, совершённые во время деятельности инквизицией в средние века и в Новое время.