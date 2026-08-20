ИНКВИЗИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

ИНКВИЗИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС (от лат. inquisitio - рас­сле­до­ва­ние, ро­зыск) - ро­зыск­ной про­цесс, ис­то­рическая фор­ма су­деб­но­го про­цес­са (на­ря­ду с со­стя­за­тель­ным и сме­шан­ным).

Основные осо­бен­но­сти инквизиционного процесса: 1) сме­ше­ние про­цес­су­аль­ных функ­ций об­ви­не­ния, за­щи­ты и раз­ре­ше­ния де­ла; 2) от­сут­ст­вие сто­рон; 3) без­лич­ная во­ля за­ко­на как ис­точ­ник дви­же­ния про­из­вод­ст­ва по де­лу; 4) по­ло­же­ние об­ви­няе­мо­го как объ­ек­та ис­сле­до­ва­ния; 5) на­ли­чие фор­маль­ной сис­те­мы оцен­ки до­ка­за­тельств.

Про­цесс раз­де­лял­ся на ро­зыск, след­ст­вие и суд. Ро­зыск вклю­чал 2 ста­дии: inquisitio generalis (в этой ста­дии вы­яс­ня­лось со­бы­тие пре­сту­п­ле­ния и кем это пре­сту­п­ле­ние со­вер­ше­но) и in­quisitio specialis (в этой ста­дии со­би­рались до­ка­за­тель­ст­ва ви­нов­но­сти об­ви­няе­мо­го). След­ст­вие ве­лось специальными государственными чи­нов­ни­ка­ми. Су­дья оце­ни­вал до­во­ды pro и contra по собственному ус­мот­ре­нию, вы­сту­пая од­но­вре­мен­но и об­ви­ни­те­лем, и за­щит­ни­ком под­су­ди­мо­го от не­обос­но­ван­ных об­ви­не­ний.

В за­ча­точ­ной фор­ме инквизиционный процесс ис­поль­зо­вал­ся в су­до­про­из­вод­ст­ве древневосточных го­су­дарств, су­да­ми Римской им­пе­рии в по­след­ние ве­ка её су­ще­ст­во­ва­ния. С ре­цеп­ци­ей рим­ско­го пра­ва его прин­ци­пы бы­ли вос­при­ня­ты ка­но­ни­че­ским пра­вом, а за­тем свет­ским за­ко­но­да­тель­ст­вом во Фран­ции, Гер­ма­нии, Ита­лии, Рос­сии и не­ко­то­рых других стра­нах. Во Фран­ции пе­ре­ход от ча­ст­но­го со­стя­за­тель­но­го про­цес­са к инквизиционному процессу про­ис­хо­дит в XII-XIII веках, в Гер­ма­нии инквизиционный процесс вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся су­деб­ной прак­ти­кой в XV - начале XVI веков.

Про­из­вод­ст­во след­ст­вия и су­деб­ное раз­би­ра­тель­ст­во в инквизиционном процессе бы­ло не­глас­ным, тай­ным, пись­мен­ным. Ре­шаю­щее зна­че­ние для осу­ж­де­ния име­ло при­зна­ние под­су­ди­мым сво­ей ви­ны. Что­бы за­ста­вить под­су­ди­мо­го сде­лать при­зна­ние или рас­крыть со­уча­ст­ни­ков, в инквизиционном процессе при­ме­ня­лась пыт­ка. В XVII-XVIII веках про­цесс при­ни­ма­ет за­кон­чен­ный вид тай­но­го, ни­чем не стес­нён­но­го ро­зы­ска в от­но­ше­нии за­по­доз­рен­ных в со­вер­ше­нии пре­сту­п­ле­ния гра­ж­дан, ли­шён­ных поч­ти всех про­цес­су­аль­ных прав, в том числе за­щи­ты. Наи­бо­лее изо­щрён­ные приё­мы ис­поль­зо­ва­лись ин­кви­зи­ци­ей по де­лам о ре­лигиозных пре­сту­п­ле­ни­ях - ере­си, ве­ро­от­ступ­ни­че­ст­ве, кол­дов­ст­ве и прочем.

Бур­жу­аз­ные ре­во­лю­ции XVIII века в стра­нах Ев­ро­пы от­ме­ни­ли инквизиционный процесс; по­сте­пен­но он был за­ме­нён сме­шан­ным про­цес­сом.

В Рос­сии ро­зы­ск­ные прин­ци­пы на­ме­ча­ют­ся в Су­деб­ни­ках 1497 года и 1550 года, со­глас­но ко­то­рым ро­зыск про­из­во­дил­ся по де­лам о госсударственных пре­ступ­ни­ках и «ве­до­мых ли­хих лю­дях»; в Со­бор­ном уло­же­нии 1649 года инквизиционный процесс (сыск) уже де­таль­но рег­ла­мен­ти­ро­ван. Окон­ча­тель­ное за­кре­п­ле­ние инквизиционный процесс по­лу­чил в пет­ров­ском за­ко­но­да­тель­ст­ве («Крат­кое изо­бра­же­ние про­цес­сов или су­деб­ных тяжб» 1715 год), а позд­нее - в Сво­де за­ко­нов Российской им­пе­рии 1832 года и в Уло­же­нии о на­ка­за­ни­ях уго­лов­ных и ис­пра­ви­тель­ных 1845 года. При­ме­не­ние инквизиционного процесса бы­ло в основном уп­разд­не­но Ус­та­вом уго­лов­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва 1864 года.

Инквизиционный процесс раз­ру­шил ча­ст­ный ха­рак­тер су­до­про­из­вод­ст­ва и соз­дал пред­по­сыл­ки для воз­ник­но­ве­ния современного пуб­лич­но-со­стя­за­тель­но­го (сме­шан­но­го) ти­па про­цес­са.

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