ИНКВИЗИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
ИНКВИЗИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС (от лат. inquisitio - расследование, розыск) - розыскной процесс, историческая форма судебного процесса (наряду с состязательным и смешанным).
Основные особенности инквизиционного процесса: 1) смешение процессуальных функций обвинения, защиты и разрешения дела; 2) отсутствие сторон; 3) безличная воля закона как источник движения производства по делу; 4) положение обвиняемого как объекта исследования; 5) наличие формальной системы оценки доказательств.
Процесс разделялся на розыск, следствие и суд. Розыск включал 2 стадии: inquisitio generalis (в этой стадии выяснялось событие преступления и кем это преступление совершено) и inquisitio specialis (в этой стадии собирались доказательства виновности обвиняемого). Следствие велось специальными государственными чиновниками. Судья оценивал доводы pro и contra по собственному усмотрению, выступая одновременно и обвинителем, и защитником подсудимого от необоснованных обвинений.
В зачаточной форме инквизиционный процесс использовался в судопроизводстве древневосточных государств, судами Римской империи в последние века её существования. С рецепцией римского права его принципы были восприняты каноническим правом, а затем светским законодательством во Франции, Германии, Италии, России и некоторых других странах. Во Франции переход от частного состязательного процесса к инквизиционному процессу происходит в XII-XIII веках, в Германии инквизиционный процесс вырабатывается судебной практикой в XV - начале XVI веков.
Производство следствия и судебное разбирательство в инквизиционном процессе было негласным, тайным, письменным. Решающее значение для осуждения имело признание подсудимым своей вины. Чтобы заставить подсудимого сделать признание или раскрыть соучастников, в инквизиционном процессе применялась пытка. В XVII-XVIII веках процесс принимает законченный вид тайного, ничем не стеснённого розыска в отношении заподозренных в совершении преступления граждан, лишённых почти всех процессуальных прав, в том числе защиты. Наиболее изощрённые приёмы использовались инквизицией по делам о религиозных преступлениях - ереси, вероотступничестве, колдовстве и прочем.
Буржуазные революции XVIII века в странах Европы отменили инквизиционный процесс; постепенно он был заменён смешанным процессом.
В России розыскные принципы намечаются в Судебниках 1497 года и 1550 года, согласно которым розыск производился по делам о госсударственных преступниках и «ведомых лихих людях»; в Соборном уложении 1649 года инквизиционный процесс (сыск) уже детально регламентирован. Окончательное закрепление инквизиционный процесс получил в петровском законодательстве («Краткое изображение процессов или судебных тяжб» 1715 год), а позднее - в Своде законов Российской империи 1832 года и в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Применение инквизиционного процесса было в основном упразднено Уставом уголовного судопроизводства 1864 года.
Инквизиционный процесс разрушил частный характер судопроизводства и создал предпосылки для возникновения современного публично-состязательного (смешанного) типа процесса.