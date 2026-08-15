ИНКРУСТАЦИЯ

ИНКРУСТАЦИЯ (позд­не­лат. incrustatio, от лат. incrusto - по­кры­вать сло­ем, ко­рой, вы­кла­ды­вать мра­мо­ром) - вид де­ко­ри­ров­ки из­де­лий и зда­ний (их фа­са­да, ин­терь­е­ра) узо­ра­ми и изо­бра­же­ния­ми из ку­соч­ков мра­мо­ра, ке­ра­ми­ки , ме­тал­ла, де­ре­ва, пер­ла­мут­ра и тому подобного, ко­то­рые вре­за­ны в по­верх­ность и от­ли­ча­ют­ся от неё по цве­ту и/или ма­те­риа­лу.

Из­вест­на инкрустация де­ре­вом по де­ре­ву ( ин­тар­сия ), ме­тал­лом по ме­тал­лу (на­сеч­ка), кам­нем по кам­ню; но ча­ще инкрустация вы­пол­ня­ет­ся иным ма­те­риа­лом, чем ма­те­ри­ал ук­ра­шае­мо­го объ­ек­та.

Для скульп­ту­ры Древ­не­го Вос­то­ка и эпо­хи ан­тич­но­сти ха­рак­тер­но ин­кру­сти­ро­ва­ние глаз ста­туй.

Иллюстрации:

Порт­рет муж­чи­ны с ост­ро­ва Де­лос. Брон­за. Ок. 100 до н. э. На­цио­наль­ный ар­хео­ло­ги­чес­кий му­зей (Афи­ны). Архив БРЭ;

Инкрустация. Фраг­мент по­ла со­бо­ра Свя­то­го Мар­ка в Ве­не­ции. Архив БРЭ.

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