ИНКРУСТАЦИЯ
ИНКРУСТАЦИЯ (позднелат. incrustatio, от лат. incrusto - покрывать слоем, корой, выкладывать мрамором) - вид декорировки изделий и зданий (их фасада, интерьера) узорами и изображениями из кусочков мрамора, керамики, металла, дерева, перламутра и тому подобного, которые врезаны в поверхность и отличаются от неё по цвету и/или материалу.
Известна инкрустация деревом по дереву (интарсия), металлом по металлу (насечка), камнем по камню; но чаще инкрустация выполняется иным материалом, чем материал украшаемого объекта.
Для скульптуры Древнего Востока и эпохи античности характерно инкрустирование глаз статуй.
Иллюстрации:
Портрет мужчины с острова Делос. Бронза. Ок. 100 до н. э. Национальный археологический музей (Афины). Архив БРЭ;
Инкрустация. Фрагмент пола собора Святого Марка в Венеции. Архив БРЭ.