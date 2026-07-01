ИНКОВ РЕЛИГИЯ

ИНКОВ РЕЛИГИЯ - традиционные верования индейской южноамериканской этнической группы кечуа, в европейской историографии названных инками.

История, культура и инков религия известны по данным археологии и письменным источникам колониального времени (прежде всего испано-перуанским хроникам Сьеса де Леона, Хуана де Бетансоса, Кристобаля де Молины, Бласа Валера, Пабло Хосе де Арриага, Франсиско де Авенданьо, Франсиско де Авилы, Пачакути Ямки, Фернандо де Монтесиноса, Гуамана Помы де Аялы, Гарсиласо де ла Веги и др.). Инки не знали письменности (согласно легенде, письмо было запрещено основателем империи инков) и передавали большую часть информации с помощью «кипу» - системы шнурков с узелками. Поскольку индейцы передавали исторические сведения устно, а испанцы стали записывать полученную через переводчиков информацию лишь с 50-х годов XVI века, многое в представлениях об инков религии является реконструкцией.

Империя инков включала территории современного Перу, Боливии, Эквадора, севера Чили и северо-запада Аргентины. Индейцы называли Инкой лишь императора (Сапа Инка - единственный, верховный Инка), конкистадоры обозначали этим словом все племя, которое именовало себя «капак-куна» (великие, прославленные). В книге «Культура инков» Х. Лара предположил, что инки происходят от племени кечуа-аймара, мигрировавших из долины озера Титикака. Оттуда переселенцы добрались до долины, где располагалось селение Паккари-Тамбо (Пакаритампу). Через несколько веков они начали завоевание района Куско и около 1438 года создали там государство Тауантинсуйу (на языке кечуа - 4 стороны света). Империя инков была теократической: император был не только верховным правителем и жрецом, но и наместником бога на земле. Демиург Виракоча был властителем всего сущего, императора считали сыном Солнца, а императрицу - дочерью Луны, сестрой-супругой Солнца. Почитание бога Солнца, ставшего символом инкской культуры, носило официальный характер. Инков религия включала также многочисленные децентрализованные культы богов, олицетворявших природные реалии. Кроме того, особо почитались священные объекты (уака): реки, озера, горы, храмы, камни. Мораль инков сводилась к принципам: «Не воруй, не лги, не ленись». Известны 13 имен правящей династии инков - от Манко Капака до Атауальпы, убитого испанцами в 1533 году

Археологические исследования показывают, что многие достижения были унаследованы инками от предшествующих цивилизаций, а также от подчиненных соседних народов. К моменту появления инков в Южной Америке существовали такие цивилизации, как Моче (культура Мочика известна цветной керамикой и ирригационными системами), Уари (это государство явилось прообразом империи инков, хотя население говорило, по-видимому, на языке аймара), Чиму (центр - город Чан-Чан, характерная керамика и архитектура), Наска (создали так называемую линии Наска, а также системы подземных водопроводов, изготовляли керамику), Пукина (город Тиауанако к востоку от озера Титикака, с населением около 40 тысяч человек), Чачапояс («воины туч», имевшие грозную крепость Куэлап, которую также называют Мачу-Пикчу севера).

В XI веке в районе долины Куско возникла раннеинкская культура Кильке и сложилась 4-уровневая иерархия поселений, характерная для ранних государств, были созданы общественные здания (дворцы, храмы). Население перемещалось с удобных для обороны вершин холмов в плодородные долины, где создавались сельскохозяйственные террасы, проводились оросительные каналы. С начала XIV века культура Кильке распространилась на соседние с Куско долины. В конце XIV - начале XV веков в долине Куско сложилось раннегосударственное образование с населением почти 30 тысяч человек. Около 1438 года сюда с запада вторглись чанка, по языку (кечуа) и культуре близкие к жителям Куско. Согласно легенде, старый правитель Куско Виракоча Инка и его законный наследник Инка Урко были готовы подчиниться чанка, но побочный сын правителя, принявший имя Пачакути, разгромил врага и захватил верховную власть. Затем Пачакути (Пачакутек; около 1438-1471 годов) покорил протогосударственное объединение аймара Колья к северо-западу от озера Титикака. Враждебное Колья объединение Лупака (к юго-западу от озера Титикака) присоединилось к Пачакути мирно. В бассейне озера Титикака Пачакути завладел сотнями тысяч лам и альпака, обеспечив армию транспортом, одеждой и продовольствием. Приблизительно с 1463 году вместе с Пачакути в завоеваниях участвовал его сын - Тупак Япанаки, ставший после отца единовластным правителем (около 1471-1493 годы). Завоеватели продвигались на север, чтобы овладеть Кахамаркой - наиболее крупной из межгорных котловин на севере современного Перу. Затем Тупак Япанаки направился на территорию современного Эквадора, где его войска установили контроль над местными племенами. На юге этой области был основан город Томмебамба (близ современного города Куэнка), ставший 2-м по значению в государстве инков (в конце XIV - начале XV веков отчасти уступил эту роль городу Киото, расположенному севернее, близ современной столицы Эквадора). В конце 60-х - начале 70-х годов XV века инки спустились на побережье и захватили государство Чимор (столица Чан-Чан). После подавления восстания в Чиморе его сокровищница была вывезена, опытных ремесленников переселили в Куско, город опустел, но гробницы правителей остались нетронутыми (позднее их опустошили испанцы). Весьма вероятно, что инки во многом заимствовали существовавшую в Чиморе бюрократическую систему управления.

Далее Тупак Япанаки отправился на юг и завоевал мелкие государства центрального и южного побережья современного Перу. Общеандский храмовый центр Пачакамак поддержал инков. С упорным сопротивлением инки встретились лишь в небольшой долине Кнаете. В царствование Тупака Япанаки было завершено покорение территории Западной Боливии, где было подавлено восстание племен колья, и подчинена плодородная долина Кочабамба на восточных склонах боливийских Анд. В состав государства инков вошла также обширная территория на юго-западе современной Боливии, северо-западе Аргентины и севере Чили (примерно до современного города Мантьяго), где жили небольшие группы скотоводов, земледельцев и рыбаков, которые не оказали серьезного сопротивления.

Со времени правления Пачакути и до конца правления Уайны Капака (1493-1527 годы) инки пытались покорить чачапоя, жителей Восточных Кордильер (на севере современного Перу), а также Амазонию. По мнению многих исследователей, на пике могущества государство инков, население которого составляло около 9 миллионов человек, протянулось с севера на юг на 4 тысячи км. Уайна Капак умер на севере Тауантинсуйу от эпидемии, распространившейся в Южной Америке после первых контактов с европейцами. Выбранный им наследник также умер. Новым был назначен оставшийся в Куско 19-летний Уаскар (1527-1532 годы). Назначив на основные посты в государстве своих друзей, он спровоцировал конфликт с приближенными отца, находившимися на территории современного Эквадора. Те выдвинули в качестве нового Инки Атауальпу. Войска Уаскара были разгромлены полководцем Атауальпы Чальку Чимой. Находясь в Кахамарке, Атауальпа организовал убийство Уаскара и его приближенных, а также жен и детей. Этим воспользовался Ф. Писсаро, высадившийся с отрядом в Тумбесе (на границе совр. Перу и Эквадора). Захватив Атауальпу во время неожиданного нападения, он обвинил его в узурпации власти и начал поход на Куско якобы с целью возвести на трон законного наследника Уаскара - его сына Манко Капака II . Все это время столкновения враждующих групп инков продолжались. Часть провинциальной знати инков поддержала испанцев, послав им подкрепление. После формального воцарения в 1534 году Инка Манко Капак II вскоре возглавил восстание против испанцев, а в 1536 году отступил в горы и создал там Новоинкское царство в Вилькабамбе. В ходе войны между Уаскаром и Атауальпой и под ударом испанцев административная система Тауантинсуйу распалась, города опустели, за исключением Куско и части городов в бассейне озера Титикака, где обосновались завоеватели.

Поколение индейцев, выросшее в эпоху испанского господства, стало идеализировать былое государство инков, тем более что надежды провинциальной знати получить независимость не оправдались. Современная наука предполагает, что, по представлениям перуанских индейцев, на 1565 год приходилось начало большого временного цикла, который должен был принести местным божествам-первопредкам (уака) победу над богом белых пришельцев. Эти представления сложились в идеологию движения «танки онкой» (плясучий недуг; его последователи принимали участие в экстатических танцах), возникшего перед 1565 годом. Но уже в 1572 году оно было разгромлено, как и Новоинкское царство, последний правитель которого Тупак Амару был казнен, после чего открытое массовое сопротивление индейцев Перу надолго прекратилось. Принявшие христианство потомки столичной и провинциальной знати сохраняли часть своих привилегий и участвовали в формировании культуры, включавшей как индейские, так и европейские элементы.

В 1780 году Хосе Габриель Кондорканки, принявший имя Тупак Амару II, возглавил самое крупное восстание в вице-королевстве Перу, после поражения которого инкская культура пришла в упадок и перестала развиваться, представители знати были высланы в Испанию или убиты.

Государство инков

Государство инков де­ли­лось на 4 чет­вер­ти (суйу) - по две в двух по­ло­ви­нах (ха­нан - верх и ху­рин - низ). Ка­ж­дый суйу со­сто­ял из не­сколь­ких ай­лью - об­щин, чле­ны ко­то­рых счи­та­ли се­бя по­том­ка­ми оп­ре­де­лён­ных ми­фических пер­во­пред­ков. Каж­до­му ай­лью со­от­вет­ст­во­вал свой се­ке - ази­мут, на­прав­ле­ние, ис­хо­дя­щее из Ко­ри­кан­чи («зо­ло­той дом» или «усадь­ба»), глав­но­го хра­ма Кус­ко. Вдоль се­ке рас­по­ла­га­лись свя­ти­ли­ща дан­но­го айлью. На прак­ти­ке се­ке не пред­став­ля­ли со­бой гео­мет­рических пря­мых, по­сколь­ку бы­ли свя­за­ны с оп­ре­де­лён­ны­ми оро­сительным ка­на­ла­ми, ко­то­ры­ми вла­де­ли ай­лью, но об­щее на­прав­ле­ние се­ке со­хра­ня­ли, что ока­за­лось су­ще­ст­вен­ным в про­цес­се рас­ши­ре­ния государства. Чин­ча-суйу и Ко­лья-суйу ох­ва­ты­ва­ли большую часть тер­ри­то­рии государства инков (к се­ве­ро-за­па­ду и к юго-вос­то­ку от Кус­ко); Кун­ти-суйу (юго-за­пад) и Ан­ти-суйу (се­ве­ро-вос­ток) бы­ли зна­чи­тель­но мень­ше.

В государстве инков труд был обязательным для всех жителей империи. Привилегии праздности не существовало ни для аристократии высших рангов, ни для Сапа Инки. В этой связи перуанский археолог Л.Э. Валькарсель писал: «Все сельскохозяйственные работы начинались с личного примера Инки в Куско и его представителей во всех концах империи. Инка подавал его, распахивая целину или прокладывая первую борозду своим золотым плугом. Очевидно, что такой обычай был призван символизировать всеобщее равенство в отношении физического труда». Каждый вносил свой вклад в общее дело по мере своих возможностей. Известна система инкской статистики, в соответствии с которой все население классифицировалось по возрастным категориям. Это обеспечивало равенство в распределении обязанностей. Основная нагрузка приходилась на долю мужчин в возрасте от 25 до 50 лет. На женщин, детей и стариков возлагались трудовые повинности, соответствовавшие их возможностям. В течение года в ходе полевых работ делались перерывы по официальные праздникам или в зависимости от сельскохозяйственных циклов, обусловленных естественными факторами. Поэтому обработка земли, являвшаяся основным занятием жителей империи, сменялась другими видами трудовой деятельности, в частности ремесленной или строительной. Продолжительность тех или иных работ регулировалась в зависимости от их вида, были и повинности, которые надо было выполнять в обязательном порядке. Такой тип принудительных работ назывался «мита», к их числу относились работы в шахтах, посадка коки, общественное строительство и воинская служба.

Как правило, мита ограничивался 3 месяцами в году. Его должны были выполнять мужчины в возрасте от 25 до 50 лет. Поскольку определяющим стимулом деятельности человека в инкском обществе было удовлетворение его насущных потребностей, каждый получал участок земли (тупу), необходимый для пропитания его самого и его семьи. Выделялся он на каждого мужчину, а женщинам полагался половинный надел. В соответствии с подсчетами инков этого было достаточно для жизнеобеспечения семьи в течение года. Размеры тупу колебались в зависимости от степени плодородия земель и тех сельскохозяйственных культур, которые на них выращивались. В среднем, по подсчетам Валькарселя, площадь такого надела составляла около 2,7 тысяч кв. м. Характерным для перуанцев общественным институтом, отражавшим существовавший между ними дух солидарности, была айни - взаимопомощь между семьями при коллективной обработке их участков. Аграрная политика инков была направлена на расширение площадей обрабатываемых земель. Поскольку речь шла о посевах тех, над кем они одерживали верх и кого себе подчиняли, завоевания инков не носили разрушительного характера. Наоборот, все земли инки делали пригодными для земледелия. Из этих земель они выделяли те, что предназначались Инке и Солнцу, то есть государству и церкви. Эти земли обрабатывались жителями в свободное время, после того как были возделаны семейные наделы. Такая дополнительная трудовая повинность называлась «минка», занятые на этих работах люди получали еду и питье и трудились под звуки музыки. Это был праздник и вместе с тем вклад каждого в «расходы на общественные нужды», которые становились возможными благодаря полученному таким способом прибавочному продукту.

То, что производилось на землях Инки, предназначалось на нужды государственного аппарата, самого Инки, его семьи и свиты, на содержание армии и создание запасов для будущих посевов на случай стихийных бедствий, таких как засуха, нехватка продовольствия и др. Так действовала своеобразная система «страховки». Хранилища этих запасов помещались в каменных зданиях, расположенных во всех суйу империи. Когда испанцы грабили эти хранилища, нередко они находили там запасы маиса на 10 лет вперед, другие продукты питания, одежду, орудия труда, оружие и предметы первой необходимости. Существование такой системы накопления было возможным главным образом при отсутствии внешней торговли. Запасы, которые образовывались благодаря минке, шли также на общественную благотворительность: часть их использовалась на помощь тем, кто не были способны прокормиться собственным трудом - вдовам, сиротам, престарелым, калекам; другая часть в виде подарков раздавалась после одержанных побед представителям знати покоренных племен, вождям (куракам) и имперской аристократии (орехонам). Продукты, получаемые с земель Солнца, предназначались прежде всего на содержание жрецов, использовались также в качестве приношений божествам, духам, мумиям инков и праху выдающихся деятелей государства. Кроме того, они жертвовались храмам, святилищам, уака (пристанищам) и гробницам. Расходы на религиозные празднества, гулянья по случаю минки или общенародные трапезы (киракуй) несли государство и жречество. Частным лицам разрешалось устраивать приемы с угощением лишь в тех случаях, когда заканчивалась совместная обработка земли. Расходы государства на всенародные празднества возмещались проводимым накануне всеобщим постом религиозного характера, который продолжался от 3 до 5 дней. Таким образом, культовые ритуалы отражали экономические потребности общества. Инки верили, что духи-покровители общины обитают в неких естественных уака, в тех местах, где община зародилась, или там, где покоятся останки их предков. Испанский иезуитский миссионер отец Бернабе Кобо отмечал, что термин «уака» инки «применяли по отношению ко всем святым местам, предназначенным для молитв и жертвоприношений, как и ко всем богам и идолам, которым поклонялись в таких местах». Он составил список 350 уака (в районе Куско) - от гор, скал, источников до древних гробниц и полей сражений, на которых побеждал Сапа Инка.

Миф о происхождении инков

повествует о том, что Манко Капак и его сестра-супруга Мама Окльо, выполняя волю отца Солнца - Инти, вышли из вод озера Титикака, чтобы обратить на путь цивилизации дикарей, населявших окрестные земли, и создать великую империю. От отца они получили волшебный золотой жезл, который должен был указать им, где будет центр государства. Неподалеку от селения Пакари-Тамбо, лежащего у подножия холма Уанакаури, Манко Капак воткнул этот жезл в землю, и по воле божественного провидения он с легкостью ушел в нее - знак того, что именно здесь должна быть основана столица будущей империи. Древний миф приписывает происхождение инков 4 парам братьев и сестер Айар, которые были героями или полубогами. Манко Капак и Мама Окльо были главной из этих 4 пар прародителей инков. В соответствии с 3-й легендой Манко Капак происходил из Эквадора, откуда, выполняя все то же божественное предначертание, он направился в Куско, где должен был основать империю. Таким образом, Манко Капак, полубог и великий вождь, вывел подданных на путь цивилизации.

Творение и устройство мира

Демиург Виракоча создал Вселенную (пача), используя воду, землю и огонь, затем из камня сотворил человека, а также солнце, луну и звезды. Для продолжения работы он разделился на 3 части (2 его ипостаси - Токапу Виракоча и Имаймана Виракоча). Этот творец разрушил все созданное им ранее, уничтожив первое порочное человечество огненным дождем, и создал род людской заново. Он основал Куско и заложил основы инкской цивилизации. После этого он пересек Тауантинсуйу и дошел до Эквадора, исчез на западе в водах Тихого океана.

У инков существовало представление о цикличности истории человечества, которое было связано с мифами о «4 поколениях». Первыми были «древние люди - виракочи». Они носили одежду из листьев, жили в пещерах и знали единого бога - Виракочу. Эти люди очистили землю от змей, хищников, карликов, дикарей и начали ее возделывать. Следующее поколение - «древние люди» - обрабатывали поля, в том числе террасы, проводили каналы, строили дома, носили одежду из шкур, поклонялись единому богу - Грому-Молнии в 3 лицах (отец, старший сын и младший сын). Третьим поколением были «дикие люди», их количество увеличивалось, как морской песок. Они умели ткать, жили в каменных домах с соломенными крышами; общественной жизнью управляли вожди, «дикие люди» строили дороги, добывали золото, серебро, медь, свинец, олово. У них были развиты ремесла, имелось постоянное войско, так как случались войны из-за пастбищ, полей, вод. Поклонялись они Пачакамаку. Это поколение было уничтожено потопом. Последнее поколение - «воины» - оставило земли предков и расселилось в труднодоступных местах на вершинах гор, построив там крепости. Это были отважные воины и охотники. Умерших хоронили в склепах с едой и одеждой. Вожди имели несколько жен, были окружены почитанием. Своего бога они называли «Творец людей».

По представлениям инков, существует 3 уровня Вселенной: верхний (ханан пача), под которым в среднем (кай пача) живут люди, животные и есть растения, и нижний (уку пача), где находятся умершие и те, кто должны родиться. В верхнем мире находятся Солнце - Инти и его сестра-супруга Луна - Килья, а также созвездия. Некоторые из них в инкской космографии объединялись по принципу сходства с очертаниями животных, от которых они произошли, например созвездие Чоке-чинчай, по форме напоминающее ягуара. Средний и нижний миры сообщаются через пещеры, родники, шахты и озера. Связь между средним миром и небом устанавливается при посредстве Инки, который в данном случае выступает в ипостаси сына Солнца. В нижнем мире некогда возникли 2 большие змеи - Яку Мама и Сача Мама. Первая выползла на землю и превратилась в большую реку. Когда же она поднялась в высший мир, то превратилась в радугу Коичи - оплодотворяющее божество, которое дает жизнь растениям и животным. Вторая змея передвигалась в вертикальном положении и, поднявшись в небо, превратилась в молнию Ильяпу - божество дождя, бури, грома. В нижнем мире хранятся семена новых растений, мертвые возвращаются туда, чтобы потом вновь возродиться в человеческих существах. Над всеми уровнями Вселенной, над Солнцем, Луной и звездами возвышался Виракоча - творец всего сущего (его полное имя Апу-Кон-Тики-Виракоча - верховный господин огня, земли и воды; по другой версии, великолепное (сияющее) основание и бездна - хранилище всех вещей). Культ этого верховного божества был введен Пачакути после того, как он одержал победу над чанками. Валькарсель отмечал, что это божество появилось в религиозной системе инков сравнительно поздно, когда у них уже складывалась общая картина мира. Тогда в главном святилище храма Куско Инти Уаси на самом видном месте уже находились образы Солнца и Луны, а ниже, на некоем подобии небесной карты, которая отражала структуру религиозных верований инков, располагались другие небесные светила - образы инкских божеств. На самом высоком месте был помещен новый символ, соответствовавший богу Виракоче - эллипсоидная фигура из золота.

Существует 4 точки зрения относительно природы культа Виракочи и его места в пантеоне инков. Согласно 1-й версии, Виракоча и Пачакамак (демиург побережья Центральных Анд) тождественны друг другу. Виракоча-Пачакамак - создатель Вселенной и человека, невидимый и неосязаемый дух, заимствованный инками у других индейцев, при этом Виракоча исключительно божество инков. Виракоча-Пачакамак - хозяин окружающего пространства-времени (Кузьмищев. 1982. С. 92-97; Юрьевич. 2004. С. 71-72). Согласно другой версии, Виракоча и Инти тождественны друг другу. Слияние демиурга и солярного божества явилось результатом ухода от «лунного календаря и обращения к более прогрессивному - солнечному» (Ершова. 2007. С. 23-240). Виракоча - солнечное божество и человек Солнца, который, выполнив свою миссию, удалился в дом отца (Спенс. 2005. С. 320). Другие исследователи рассматривают Виракочу как составную часть трехчленного панперуанского пантеона (Солнце/Виракоча/Пачакамак), при этом подчеркивают слияние функций главных божеств империи, и таким образом в инков религии появляются черты монотеизма. «На побережье и в прилегающих горных областях Пачакамак считался верховным главой уака и занимал такое же положение, какое отводилось Солнцу/Виракоче в Куско» (Березкин. 1991. С. 148-155). Взаимопроникновение культов Виракочи, Инти и Пачакамака в период империи инков отмечает и Г. Уртон (2005. С. 84-87). «Видимый образ Виракочи - Солнце, место его поклонения - храмовый комплекс Пачакамак» (Кенделл. 2005. С. 213), хотя Э. Кенделл, ссылаясь на М. де Муруа и Т. Зуидему, писал о более высоком статусе Виракочи по сравнению со статусом Инти (Там же. С. 213-215). Виракоча абсолютно автономный бог по отношению как к Инти, так и к Пачакамаку (Стингл. 1986. С. 182; Салливан. 2000).

Пантеон инков

составляла триада небесных богов: Солнце, Гром и Луна. Дополняющим, 4-м элементом служило созвездие Плеяды. Солнце и Гром в свою очередь были триипостасны. Бог Солнце появлялся в виде солнечного диска Инти, тройственного в едином лике (господин Солнце, сын Солнце и брат Солнце). Бог Гром, тесно связанный с солнечным светом, также имел 3 ипостаси: молнию (копье Света), гром и молнию (луч Солнца) и Млечный Путь (или созвездие Южный Крест). По представлениям инков, бог Гром, разбивая камнем небесный сосуд с водой, посылал дождь. Луна была преимущественно жен. божеством, и ей отводилась роль сестры и жены Солнца.

Храмы

Главное святилище инков первоначально располагалось в местности Уанакаури, где, по преданию, по пути в долину Куско вознесся к Солнцу, вернулся и окаменел старший брат мифического первопредка инкской династии Манко Капака. Святилище Уанакаури располагалось к югу от Куско. Разрешение на воцарение каждого нового Инки давал Интип Апун (соправитель, Верховный жрец). Происходило это после видения, во время которого с Интипом Апуном разговаривало божество (Солнце, или Виракоча). Стремясь получить власть, минуя традиционную процедуру, отстранить уже назначенного наследника и избежать ограничивавшей его полномочия санкции Верховного жреца, Пачакути объявил, что он имел видение, причем не в Уанакаури, а в Куско, где с ним разговаривал Инти. Ранее Интип Апун наследовал функции Верховного жреца, Пачакути же стал назначать высшее духовное лицо сам. Новая процедура интронизации не была определена в деталях: впоследствии санкция Верховного жреца на нее все же требовалась, при смене правителей наследник стремился опереться на жречество крупнейших храмовых центров. Окончательное подтверждение своих прав Инка получал, одержав победы на поле боя.

Церковную иерархию возглавлял Великий жрец, близкий родственник императора; при нем состоял «совет девяти», члены к-рого были «инками по привилегии» (людьми низшего сословия, получившими право называться инками за особые заслуги). Жрецы регулярно совершали инспекционные поездки в провинции, где издавна культ отправляли хранители уака - добровольные жрецы, не получавшие за свою деятельность вознаграждения из государственной казны. Храмы не являлись местом для собраний. Коллективные ритуалы, нередко сопровождавшиеся жертвоприношениями животных, происходили на центральных площадях; церемонии носили как искупительный, так и пророческий характер.

Официальные ритуалы проводились в специально возведенных храмах и святилищах. Прежде всего это были центры паломничества, такие как святилище Пачакамака, существовавшее еще в доинкские времена, но и при инках не утратившее своего значения, а также храм Пакатнаму в Ламбайеке. По всему побережью - от Пиуры на севере до Чинчи, где находилась уака Сентинела, на юге - существовали многочисленные храмы и пирамиды. Некоторые из них и в настоящее время можно встретить в долине Лимы. В горных районах также были расположены крупные святилища, нередко достигавшие огромных размеров, например, развалины Уари и Тиауанако. Они относятся к доинкским временам, но сохранили свое значение и в период существования Тауантинсуйу.

Самым большим среди храмов был храм в Куско, в квартале Кориканча. Назывался он Инти Уаси и был посвящен Солнцу. По описанию археолога Л.Г. Лумбрераса, «храм состоял из шести святилищ, каждое из которых было посвящено одному из небесных божеств. Поэтому он и включал 6 частей, в которых ныне расположены христианская церковь и монастырь ордена доминиканцев. Длина его внешних стен составляет примерно 68 на 59 м. Со стороны его юго-восточного крыла на 34 м отходила закругленная апсида. Внешняя сторона стены в ее центральной части была украшена фризом, состоявшим из золотой пластины почти метровой ширины. Пространство перед входом в храм также было покрыто золотом. В просторном центральном дворе, если верить преданиям, находился сад, наполовину естественный, наполовину искусственный. Вода в него поступала по желобам, выложенным золотом, в центре сада находился каменный фонтан восьмиугольной формы, полностью покрытый этим же драгоценным металлом». Руины храма сохранились до настоящего времени в городе Куско (Перу).

Ритуал Великого жертвоприношения

Идеологическое единство империи инков, бывшее следствием и одновременно условием сохранения политической целостности страны, нашло выражение в ритуале Великого жертвоприношения (капак хуча). Раз в 4 года, а также во время бедствий (например, по случаю междоусобной войны сторонников Атауальпы с приверженцами Уаскара) по всей стране собирали детей 10-летнего возраста без физических недостатков. Их могли посылать в Куско из всех 4 районов империи либо из той местности, чьи жители нуждались в поддержке божественных сил. Выбор кандидата зависел также от положения родителей и родственников ребенка, поскольку участие в Великом жертвоприношении обеспечивало последним уважение окружающих на многие годы. Детей приносили в жертву в Кориканче или в загородном святилище Уанакаури; если Инка стремился вознаградить жертвователя, он возвращал ее домой, где и устраивалась церемония. Исследователям известен случай, когда курака (старейшина) селения Окрос близ Аякучо отправил в Куско 10-летнюю дочь, посвященную Солнцу. В награду за то, что ее отец организовал постройку важного оросительного канала, девочка была не только принята в Куско со всевозможными почестями, но и отослана назад. Близ ее родного селения на вершине горы устроили шахтовую гробницу, в которой избранницу Солнца замуровали вместе с сосудами и украшениями. В могилу вела медная трубочка (усну), через нее погребенную символически поили водой. Принесенную в жертву девочку стали почитать как местное божество, в честь которого проводили особые церемонии в начале и в конце сельскохозяйственного сезона. Ее младшие братья и их потомки стали жрецами нового оракула. Отец девочки получил повышение и был главой всех соседних областей.

Инициация

Когда ребенок достигал определенного возраста (от 5 до 12 лет в зависимости от региона), вся семья собиралась вместе и один из старейших мужчин проводил 1-е обрезание ногтей и волос, затем кремневый нож передавался другим членам семьи, продолжавшим обряд. Волосы и ногти прятали, чтобы никто не мог оказать влияние на ребенка, воспользовавшись ими. После этого ребенку подносили подарки и выбиралось окончательное имя, которое состояло из 2 частей: 1-я означала принадлежность к определенной социальной группе (коммуне), 2-я указывала на индивидуальные особенности или напоминала о конкретной ситуации. В качестве примера испаннский миссионер Пабло Хосе де Арриага (1564-1622 годы) называет имя Паукар Либьяк. Первая часть ассоциируется с уака, 2-я напоминает о грозе, потому что однажды ребенка нашли возле места, где ударила молния, однако он не пострадал. В некоторых районах срезанные волосы приносили в уака и подвешивали там. По обычаю, празднество заканчивалось танцами, песнями. Второй обряд посвящения совершался по достижении возраста 12-14 лет - молодой человек становился полноправным членом племени. Старики хлестали юношу по ногам, напоминая ему об обязанностях перед родителями и начальством, затем дарили ему набедренную повязку (уара).

Погребальный обряд

Для прощания с усопшим собирались друзья и родственники. Женщины обрезали себе волосы, бросали их через голову и, рыдая, восхваляли усопшего. Присутствовавшим предлагали еду и напитки, после чего исполнялись танцы и грустные песнопения. Затем среди пришедших по жребию, наподобие игры в кости, распределялись личные вещи умершего. Ритуал приобретал магическое значение: сам усопший определял, кто будет владельцем той или иной вещи. Тело укладывали в позе эмбриона, словно он находился в утробе матери, что символизировало завершение цикла жизни и возвращение к ее началу. Захоронения инков отличаются друг от друга в зависимости от региона. На побережье тело помещали в гробницу. В Хаухе тело заворачивали в шкуру ламы, а на внешней стороне рисовали лицо. На плато делали углубления в скалах и помещали туда несколько тел; в Коллао строили мавзолеи, вход в которые ориентировали на восход солнца; в Паракасе, на побережье, гробница имела форму бутыли с широким горлышком, ее засыпали землей, а входное отверстие огораживали небольшой круглой стеной. В могилу клали любимые вещи умершего, талисманы, орудия труда, маис и др. По завершении погребения присутствовавшие собирались за трапезой, затем все участники церемонии совершали омовение.

После смерти Инки ему воздавались божественные почести, тела умерших Сапа Инков бальзамировали и сохраняли в особых склепах в Куско, причем к каждому приставлялся особый штат жрецов; кроме того, изготавливались их каменные статуи, которым воздавались те же почести, что и правящему Инке. Эти статуи часто сопровождали войско во время походов, также они участвовали в торжественных процессиях. Первым европейцем, обнаружившим мумии царей, был испанский колониальный чиновник - хронист Поло де Ондегардо.

Культ предков

По представлениям инков, души мертвых уходили в «землю немых». Путь туда лежал через пропасть по волосяному мосту, по которому душу проводили черные собаки. Считалось, что мертвые прорастали и выходили из земли в виде живых людей. Культ предков требовал постоянных жертвоприношений (главным образом это был маис, морские свинки, ламы).

Календарь

В империи инков было распространено простое лунное исчисление времени. 4 главные точки траектории движения солнца определялись с помощью приспособления, состоявшего из большого камня, увенчанного конусом (интикуатана); его тень, падающая на определенные зарубки нижнего камня, показывала дату великих праздников Солнца. В столице Куско солнцестояние определялось с помощью столбов, которые назывались «пакчакто умачак» (указатели времени). Они располагались 4 группами (по 2 столба в каждой) на выступах: 2 находились в направлении восхода солнца, а 2 - в направлении захода - для отметки крайних точек восхода и захода солнца. Это давало возможность определять наступление и окончание солнцестояний, во время которых солнце никогда не проходило выше средней пары столбов. По вычислениям инкских астрономов, приблизительная длительность года составляла 360 дней, поделенных на 12 лун по 30 дней в каждой. Эти луны не были календарными месяцами, а представляли собой последовательность лунных месяцев, к-рые начинались с зимнего солнцестояния.

Праздники

Особые религиозные церемонии проводились во время 4 главных праздников года - райми: Инти райми - праздник Солнца, отмечался после сбора урожая; Капак райми - праздник Инки, в конце декабря - начале января; Ума райми - праздник воды, без которой невозможны сельскохозяйственные работы; Койа райми - праздник правительницы, посвященный Луне - богине плодородия.

Во время праздника Солнца в столицу со всех частей империи съезжались чиновники с докладами о положении дел в административных районах. Церемонии начинались со строгого 3-дневного воздержания от пищи, также запрещалось разжигать огонь и вступать в супружеские отношения. В указанный астрономами день Сапа Инка перед рассветом выходил на центральную площадь. В полной тишине собравшиеся снимали сандалии и поворачивались на восток, неподвижно наблюдая за горизонтом. В момент появления первых лучей солнца над вершинами Кордильер люди бросались на землю и целовали первый луч солнца. Самодержец брал в каждую руку по чаше, наполненной священным напитком, и, стоя перед солнцем, поднимал правую руку над головой, предлагая напиток своему отцу - Солнцу. Затем император выливал содержимое чаши в канал, по которому жидкость текла в храм. Сам же он выпивал глоток из чаши в левой руке и выливал остатки содержимого в чаши придворных. Придворные продолжали эту церемонию и, следуя примеру Инки, угощали стоящих рангом ниже. Чаши, из которых пил или к которым прикасался Инка, сохранялись как священные предметы.

Дополнительная литература:

Alden Mason J. The Ancient Civilisations of Peru. Harmondsworth, 1968;

Башилов В. А. Древние цивилизации Перу и Боливии. М., 1972;

Гарсиласо де ла Вега. История государства Инков. Л., 1974;

Зубрицкий Ю. А. Инки-кечуа. М., 1975;

Этнические процессы в странах Юж. Америки. М., 1981;

Demarest A. Viracocha. Camb., 1981;

Кузьмищев В. А. Царство сынов солнца. М., 1982;

Стингл М. Государство инков: слава и смерть сыновей солнца. М., 1986;

Sullivan L. E. Icanchu's Drum: An Orientation to Meaning in South American Religions. N. Y., 1988 (рус. пер.: Салливан У. Тайны инков: мифология, астрономия и война со временем. М., 2000;

Галич М. История доколумбовых цивилизаций. М., 1990;

Березкин Ю. Е. Инки: Ист. опыт империи. Л., 1991; он же. Сакрализация власти в доиспанском Перу // Сакрализация власти в истории цивилизаций. М., 2005. Ч. 1. С. 161-196;

El culto estatal del imperio inca / Ed. M. S. Ziólkowski. Warsz., 1991;

Farrington I. S. Ritual Geography, Settlement Patterns and the Characterization of the Provinces of the Inca Heartland // World Archaeology. 1992. Vol. 23. N 3. Р. 368-385.

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