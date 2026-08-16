ИНКОНФИДЕНТОВ ЗАГОВОР 1789 ГОДА
ИНКОНФИДЕНТОВ ЗАГОВОР 1789 ГОДА (от португ. inconfidência - неверность) - попытка освобождения Бразилии от португальского колониального господства, предпринятая группой креолов в капитании Минас-Жерайс.
«Инконфидентов заговор» был вызван усилившимся экономическим и фискальным гнётом со стороны метрополии, прежде всего решением португальской короны взыскать с капитании, главным занятием населения которой была добыча алмазов и драгоценных металлов, чрезвычайный налог и недоимки за много лет. В заговор были вовлечены богатые и влиятельные жители столицы капитании - город Вила-Рика (ныне Ору-Прету), офицеры, духовные лица, представители интеллигенции (поэты кружка «Аркадия»). «Инконфидентов заговор» фактически возглавил драгунский прапорщик Ж.Ж. да Силва Шавьер, более известный по прозвищу Тирадентис.
Первоначально заговорщики намеревались освободить только Минас-Жерайс, но вскоре пришли к пониманию необходимости завоевания независимости всей колонией. Стремясь заручиться поддержкой жителей бразильской столицы, Тирадентис отправился в Рио-де-Жанейро, но в результате предательства в мае 1789 года был схвачен колониальными властями. Разбирательство, длившееся до 1792 года, завершилось казнью Тирадентиса и вынесением суровых приговоров другим участникам заговора. Несмотря на поражение, «Инконфидентов заговор» способствовал развитию национально-освободительного движения в Бразилии, увенчавшегося провозглашением её независимости в 1822 года.