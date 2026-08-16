ИНКОНФИДЕНТОВ ЗАГОВОР 1789 ГОДА

ИНКОНФИДЕНТОВ ЗАГОВОР 1789 ГОДА (от пор­туг. inconfidência - не­вер­ность) - по­пыт­ка ос­во­бо­ж­де­ния Бра­зи­лии от пор­тугальского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства ​, пред­при­ня­тая груп­пой кре­о­лов в ка­пи­та­нии Ми­нас-Же­райс.

«Инконфидентов заговор» был вы­зван уси­лив­шим­ся эко­но­мическим и фис­каль­ным гнё­том со сто­ро­ны мет­ро­по­лии, пре­ж­де все­го ре­ше­ни­ем пор­тугальской ко­ро­ны взы­скать с ка­пи­та­нии, главным за­ня­ти­ем на­се­ле­ния ко­то­рой бы­ла до­бы­ча ал­ма­зов и дра­го­цен­ных ме­тал­лов, чрез­вы­чай­ный на­лог и не­до­им­ки за мно­го лет. В за­го­вор бы­ли во­вле­че­ны бо­га­тые и влия­тель­ные жи­те­ли сто­ли­цы ка­пи­та­нии - город Ви­ла-Ри­ка (ны­не Ору-Пре­ту), офи­це­ры, ду­хов­ные ли­ца, пред­ста­ви­те­ли ин­тел­ли­ген­ции (по­эты круж­ка «Ар­ка­дия»). «Инконфидентов заговор» фак­ти­чес­ки воз­гла­вил дра­гун­ский пра­пор­щик Ж.Ж. да Сил­ва Шавь­ер, бо­лее из­вест­ный по про­зви­щу Ти­ра­ден­тис.

Пер­во­на­чаль­но за­го­вор­щи­ки на­ме­ре­ва­лись ос­во­бо­дить толь­ко Ми­нас-Же­райс, но вско­ре при­шли к по­ни­ма­нию не­об­хо­ди­мо­сти за­вое­ва­ния не­за­ви­си­мо­сти всей ко­ло­ни­ей. Стре­мясь за­ру­чить­ся под­держ­кой жи­те­лей бразильской сто­ли­цы, Ти­ра­ден­тис от­пра­вил­ся в Рио-де-Жа­ней­ро, но в ре­зуль­та­те пре­да­тель­ст­ва в мае 1789 года был схва­чен ко­ло­ни­аль­ны­ми вла­стя­ми. Раз­би­ра­тель­ст­во, длив­шее­ся до 1792 года, за­вер­ши­лось каз­нью Тира­ден­ти­са и вы­не­се­ни­ем су­ро­вых при­го­во­ров другим уча­ст­ни­кам за­го­во­ра. Не­смот­ря на по­ра­же­ние, «Инконфидентов заговор» спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния в Бра­зи­лии, увен­чав­ше­гося про­воз­гла­ше­нием её не­за­ви­си­мо­сти в 1822 года.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)