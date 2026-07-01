ИНКЕРМАНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

Инкерманское сражение — наступательная операция русских войск, проведенная 24 октября (5 ноября) 1854 во время Крымской войны 1853—1856 в пригороде Севастополя — Инкермане с целью сорвать готовившийся англо-французскими войсками штурм Севастополя и вынудить их снять осаду города.

В И. с. участвовало 55 тыс. русских войск и около 63 тыс. англо-французских войск.

Удар был нанесен во фланг английского осадного корпуса (17 тыс. человек) двумя отрядами генералов Ф. И. Соймонова (17,5 тыс. человек) и П. Я. Павлова (14 тыс. человек). Эта атака могла иметь успех только при одновременных атаках в центре (П. Д. Горчаков) и на левом фланге, чтобы сковать противника боем и не дать перебросить подкрепления на другие направления. Вначале русским войскам сопутствовал успех: английские войска, понеся большие потери, оказались в критическом положении и вынуждены были обратиться за помощью к своим французским союзникам. Пассивность отряда Горчакова, который должен был наносить вспомогательный удар на Сапун-гору, позволила французскому командованию, убедившемуся, что угрозы в центре нет, постепенно перебросить на помощь англичанам большую часть своего корпуса. Вступление в бой французских войск переломило ход сражения. Русские войска вынуждены были отступить. Главной причиной неудачи стала нерешительность главнокомандующего князя А. С. Меншикова , который оставил в бездействии более трети своей армии, включая всю кавалерию и флотские экипажи. Войска вводились в бой по частям и отбрасывались превосходящими силами противника. Официальные потери русской армии — 11 959 человек, союзников — 5700 человек. Несмотря на неудачу русской армии И. с. имело тот положительный итог, что генеральный штурм Севастополя, намеченный союзниками на следующий день, не состоялся, и они были вынуждены перейти к длительной осаде.

Лит.: Тарле Е. В. Крымская война. Т. 2. М., 2003.