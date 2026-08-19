ИНКЕРМАН
ИНКЕРМАН (от тур. Ин-Кермен - пещерная крепость) - комплекс историко-культурных памятников в Южном Крыму, в Инкерманской долине (бассейн реки Чёрная), около города Инкерман.
Могильник позднего бронзового века у Аварийного селища; поселение и могильник кизил-кобинской культуры, средневековый скальный монастырь у мыса Уч-Баш (во время Великой Отечественной войны в пещерах располагались госпитали, склады, мастерские, взорванные советскими войсками при отступлении в июне 1942 года); ряд селищ и городищ 1-го тысячелетия до нашей эры; городище 1-го тысячелетия до нашей эры - XIII века нашей эры и более 10 средневековых скальных церквей у Загайтанской скалы; позднеантичные могильники. Для исследования округи Херсонеса в римское время особенно важен полностью раскопанный С.Ф. Стржелецким и Ю.А. Бабиновым в 1954-1967 годах могильник у совхоза «Севастопольский» (другое название «Совхоз № 10»). Одним из опорных археологических памятников для изучения культуры Южного Крыма в ШШШ - начале V веков является Инкерманский могильник у устья реки Чёрная, где Е.В. Веймарн в 1940 году, 1941 году, 1948 году исследовал земляные склепы, подбойные и ямные могилы, в том числе с оружием, импортными изделиями и другим (смотри также Дружное). Аналогичные типы погребений 2-й половины V - 1-й половины VIII веков изучались на могильнике у высоты Сахарная Головка, в 3 километрах от устья Чёрной.
Крепость на восточном берегу реки Чёрная (у её впадения в Севастопольскую бухту), в юго-западной части Монастырской скалы, возникла во 2-й половине VI-VII веков в связи с деятельностью византийской администрации по укреплению подступов к Херсону (Херсонесу). Возобновлена не позднее XIV века в составе княжества Феодоро (смотри в статье Мангуп), служила для обороны выхода к морю, вблизи находилось открытое поселение, ориентированное на торговлю и рыболовство; известны с начала XIV века по итальянским картам под названием Каламита (варианты перевода: с греческого языка - камышовая, с латинского - бедствие, несчастье, и другие).
В 1420-х годах, при мангупском князе Алексее, строится новая система оборонительных сооружений (стены-«куртины», 6 башен, ров и гласис, вырубленные в скале), связанные с ними храмы, колодец в скале и другие. (исследования А.Л. Бертье-Делагарда в 1890-х годов, В.П. Бабенчикова в 1937 году, Е.В. Веймарна в 1948-1952 годах, В.Ф. Филиппенко в 1980-е годы; среди находок - плита с изображением каравана судов, надписи и другие). В 1434 году крепость захвачена и сожжена генуэзцами, около 1441 года возвращена в состав Феодоро и восстановлена. В 1475 году завоёвана турками и переименована в Ин- Кермен, в конце XVI - начале XVII веков перестроена с учётом применения огнестрельного оружия. В XVIII веке теряет значение.
Пещерные монастыри и скиты Инкермана, судя по новым исследованиям, появились в X-XI веках (более ранние датировки спорны), к XIV-XV векам здесь сформировался монашеский центр, включающий не менее 8 монастырских комплексов (известны остатки более 30 средневековых церквей). Большая часть их оставлена после захвата Крыма турками в 1475 году, остальные - после выселения христиан из Крыма в 1778 году.
В 1850 году на склоне Монастырской скалы возобновлён православный монастырь, названный в честь святых Климента I и Мартина I (закрыт к 1931 году, вновь открыт в 1991 году), включающий более 200 пещерных, полуподземных, наземных помещений, в том числе ансамбль пещерных церквей: трёхнефная базилика Святого Климента (в средние века - Святого Георгия), церковь Святого Андрея Первозванного, церковь Святого Мартина (все предположительно XIV-XV века, интерьеры реконструированы в 1867 году художников Д.М. Стуковым); наземная церковь Святой Троицы (1867 год, воссоздана в начале 2000-х годов).
Руины крепости Каламита, монастырские и другие объекты входят в Музей-заповедник «Херсонес Таврический».