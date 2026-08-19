ИНКЕРМАН

ИНКЕРМАН (от тур. Ин-Кер­мен - пе­щер­ная кре­пость) - ком­плекс ис­то­ри­ко-куль­тур­ных па­мят­ни­ков в Южном Кры­му, в Ин­кер­ман­ской до­ли­не (бас­сейн реки Чёр­ная), око­ло города Ин­кер­ман.

Мо­гиль­ник позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка у Ава­рий­но­го се­ли­ща; по­селе­ние и мо­гиль­ник ки­зил-ко­бин­ской куль­ту­ры , средневековый скаль­ный мо­на­стырь у мы­са Уч-Баш (во вре­мя Великой Отечественной вой­ны в пе­ще­рах рас­по­ла­га­лись гос­пи­та­ли, скла­ды, мас­тер­ские, взо­рван­ные советскими вой­ска­ми при от­сту­п­ле­нии в ию­не 1942 года); ряд се­лищ и го­ро­дищ 1-го тысячелетия до нашей эры; го­ро­ди­ще 1-го тысячелетия до нашей эры - XIII века нашей эры и бо­лее 10 средневековых скаль­ных церк­вей у За­гай­тан­ской ска­лы; позд­не­ан­тич­ные мо­гиль­ни­ки. Для ис­сле­до­ва­ния ок­ру­ги Хер­со­не­са в римское вре­мя осо­бен­но ва­жен пол­но­стью рас­ко­пан­ный С.Ф. Стрже­лец­ким и Ю.А. Ба­би­но­вым в 1954-1967 годах мо­гиль­ник у сов­хо­за «Се­ва­сто­поль­ский» (другое название «Сов­хоз № 10»). Од­ним из опор­ных ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков для изу­че­ния куль­ту­ры Южного Кры­ма в ШШШ - начале V веков яв­ля­ет­ся Ин­кер­ман­ский мо­гиль­ник у устья реки Чёр­ная, где Е.В. Вей­марн в 1940 году, 1941 году, 1948 году ис­сле­до­вал зем­ля­ные скле­пы, под­бой­ные и ям­ные мо­ги­лы, в том числе с ору­жи­ем, им­порт­ны­ми из­де­лия­ми и другим (смотри так­же Друж­ное ). Ана­ло­гич­ные ти­пы по­гре­бе­ний 2-й половины V - 1-й половины VIII веков изу­ча­лись на мо­гиль­ни­ке у вы­со­ты Са­хар­ная Го­лов­ка, в 3 километрах от устья Чёр­ной.

Кре­пость на восточном бе­ре­гу реки Чёр­ная (у её впа­де­ния в Се­ва­сто­поль­скую бух­ту), в юго-западной час­ти Мо­на­стыр­ской ска­лы, воз­ник­ла во 2-й половине VI-VII веков в свя­зи с дея­тель­но­стью ви­зантийской ад­мини­ст­ра­ции по ук­ре­п­ле­нию под­сту­пов к Хер­со­ну (Хер­со­не­су). Во­зоб­нов­ле­на не позд­нее XIV века в со­ста­ве княжества Фео­доро (смотри в статье Ман­гуп), слу­жи­ла для обо­ро­ны вы­хо­да к мо­рю, вбли­зи на­хо­ди­лось от­кры­тое по­се­ле­ние, ори­ен­ти­рован­ное на тор­гов­лю и ры­бо­лов­ст­во; из­вест­ны с начала XIV века по итальянским кар­там под названием Ка­ла­ми­та (ва­ри­ан­ты пе­ре­во­да: с греческого языка - ка­мы­шо­вая, с латинского - бед­ст­вие, не­сча­стье, и другие).

В 1420-х годах, при ман­гуп­ском князе Алек­сее, стро­ит­ся но­вая сис­те­ма обо­ро­нительных со­ору­же­ний (сте­ны-«кур­ти­ны», 6 ба­шен, ров и гла­сис, вы­руб­лен­ные в ска­ле), свя­зан­ные с ни­ми хра­мы, ко­ло­дец в ска­ле и другие. (ис­сле­до­ва­ния А.Л. Бер­тье-Де­ла­гар­да в 1890-х годов, В.П. Ба­бен­чи­ко­ва в 1937 году, Е.В. Вей­мар­на в 1948-1952 годах, В.Ф. Фи­лип­пен­ко в 1980-е годы; сре­ди на­хо­док - пли­та с изо­бра­же­ни­ем ка­ра­ва­на су­дов, над­пи­си и другие). В 1434 году кре­пость за­хва­че­на и со­жже­на ге­ну­эз­ца­ми, около 1441 года воз­вра­ще­на в со­став Фео­до­ро и вос­ста­нов­ле­на. В 1475 году за­воё­ва­на тур­ка­ми и пе­ре­име­но­ва­на в Ин- Кер­мен, в конце XVI - начале XVII веков пе­ре­строе­на с учё­том при­ме­не­ния ог­не­стрель­но­го ору­жия . В XVIII веке те­ря­ет зна­че­ние.

Пе­щер­ные мо­на­сты­ри и ски­ты Инкермана, су­дя по но­вым ис­сле­до­ва­ни­ям, поя­ви­лись в X-XI веках (бо­лее ран­ние да­ти­ров­ки спор­ны), к XIV-XV векам здесь сфор­ми­ро­вал­ся мо­на­ше­ский центр, вклю­чаю­щий не ме­нее 8 мо­на­стыр­ских ком­плек­сов (из­вест­ны ос­тат­ки бо­лее 30 средневековых церк­вей). Большая часть их ос­тав­ле­на по­сле за­хва­та Кры­ма тур­ка­ми в 1475 году, ос­таль­ные - по­сле вы­се­ле­ния хри­сти­ан из Кры­ма в 1778 году.

В 1850 году на скло­не Мо­на­стыр­ской скалы во­зоб­нов­лён пра­во­слав­ный мо­на­стырь, на­зван­ный в честь свя­тых Кли­мен­та I и Мар­ти­на I (за­крыт к 1931 году, вновь от­крыт в 1991 году), вклю­чаю­щий бо­лее 200 пе­щер­ных, по­лу­под­зем­ных, на­зем­ных по­ме­ще­ний, в том числе ан­самбль пе­щер­ных церк­вей: трёх­неф­ная ба­зи­ли­ка Святого Кли­мен­та (в сред­ние ве­ка - Святого Ге­ор­гия), церковь Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го, церковь Святого Мар­ти­на (все пред­по­ло­жи­тель­но XIV-XV века, ин­терь­е­ры ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны в 1867 году художников Д.М. Сту­ко­вым); на­зем­ная церковь Святой Трои­цы (1867 год, вос­соз­да­на в начале 2000-х годов).

Руи­ны кре­по­сти Ка­ла­ми­та, мо­на­стыр­ские и другие объ­ек­ты вхо­дят в Му­зей-за­по­вед­ник «Хер­со­нес Тав­ри­че­ский».

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