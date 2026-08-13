ИНИЦИАЛ
ИНИЦИАЛ (от лат. initialis - начальный) - буквица (в русской рукописной традиции), укрупнённая заглавная буква, выделяющая начало раздела текста в книге.
Служит инструментом индивидуализации или, наоборот, типизации оформления книг; выполняет рубрикационную и художественно-декоративную функции. Пограничное положение инициала между знаковым (текстовым) и изобразительным (иллюстративным) компонентами книги обусловливает широкие возможности его трактовки - от чисто графической (нередко с применением различных орнаментальных мотивов - плетёнки, растительных, зооморфных и других форм) до фигуративной (оформление инициала в виде композиции символико-аллегорического или сюжетно-тематического характера в средневековых западноевропейских, византийских и древнерусских рукописях).
В печатной книге иллюстративная роль инициала постепенно перешла к виньетке - небольшой декоративной композиции, используемой в качестве заставки или концовки текста. Стремление к единообразию графических элементов в типографской книге стимулировало замену рисованного инициала гравированным (впервые в «Майнцской Псалтыри», 1457 год). В современных изданиях преобладает наборный инициал, представляющий собой литеру более крупного кегля той же гарнитуры, которой напечатан текст.
Иллюстрации:
Инициал «А» из книги «Азбука в картинках». А. Н. Бенуа. Архив БРЭ;
Инициал из манускрипта Псевдо-Дионисия. Франция. 13 в. Библиотека университета в Кембридже. Архив БРЭ.