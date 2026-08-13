ИНИЦИАЛ

ИНИЦИАЛ (от лат. initialis - на­чаль­ный) - бу­к­ви­ца (в русской ру­ко­пис­ной тра­ди­ции), ук­руп­нён­ная за­глав­ная бу­к­ва, вы­де­ляю­щая на­ча­ло раз­де­ла тек­ста в кни­ге .

Слу­жит ин­ст­ру­мен­том ин­ди­ви­дуа­ли­за­ции или, на­обо­рот, ти­пи­за­ции оформ­ле­ния книг; вы­пол­ня­ет руб­ри­ка­ци­он­ную и ху­до­же­ст­вен­но-де­ко­ра­тив­ную функ­ции. По­гра­нич­ное по­ло­же­ние инициала ме­ж­ду зна­ко­вым (тек­сто­вым) и изо­бра­зительным (ил­лю­ст­ра­тив­ным) ком­по­нен­та­ми кни­ги обу­слов­ли­ва­ет ши­ро­кие воз­мож­но­сти его трак­тов­ки - от чис­то гра­фи­че­ской (не­ред­ко с при­ме­не­ни­ем различных ор­на­мен­таль­ных мо­ти­вов - пле­тён­ки, рас­тительных, зоо­морф­ных и других форм) до фи­гу­ра­тив­ной (оформ­ле­ние инициала в ви­де ком­по­зи­ции сим­во­ли­ко-ал­ле­го­рического или сю­жет­но-те­ма­тического ха­рак­те­ра в сред­не­ве­ко­вых западноев­ропейских, ви­зантийских и древнерусских ру­ко­пи­сях).

В пе­чат­ной кни­ге ил­лю­ст­ра­тив­ная роль инициала по­сте­пен­но пе­ре­шла к винь­ет­ке - не­боль­шой де­ко­ра­тив­ной ком­по­зи­ции, ис­поль­зуе­мой в ка­че­ст­ве за­став­ки или кон­цов­ки тек­ста. Стрем­ле­ние к еди­но­об­ра­зию гра­фических эле­мен­тов в ти­по­граф­ской кни­ге сти­му­ли­ро­ва­ло за­ме­ну ри­со­ван­но­го инициала гра­ви­ро­ван­ным (впер­вые в «Майнц­ской Псал­ты­ри», 1457 год). В современных из­да­ни­ях пре­об­ла­да­ет на­бор­ный инициал, пред­став­ляю­щий со­бой ли­те­ру бо­лее круп­но­го кег­ля той же гар­ни­ту­ры, ко­то­рой на­пе­ча­тан текст.

Иллюстрации:

Ини­ци­ал «А» из кни­ги «Аз­бу­ка в кар­тин­ках». А. Н. Бе­нуа. Архив БРЭ;

Ини­ци­ал из ма­ну­скрип­та Псев­до-Дио­ни­сия. Фран­ция. 13 в. Биб­лио­те­ка уни­вер­си­те­та в Кемб­рид­же. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)