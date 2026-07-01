ИНХЕНЬЕРОС, ХОСЕ

Инхеньерос (исп. Ingenieros Jose), Хосе (24.04.1877, Палермо — 31.10.1925, Буэнос-Айрес) — аргентинский ученый, философ, социолог, психолог, психиатр, общественный и политический деятель.

Родился в семье итальянского иммигранта, деятеля 1-го Интернационала. По образованию врач. Философские взгляды И. развивались в русле течения «автохтонного позитивизма», отличительной чертой которого являлось стремление осмыслить философские проблемы в соответствии с достижениями современных наук, прежде всего биологии и психологии. Согласно И., философия должна исходить из трех основных предпосылок: «Единая действительность (монизм) непрерывно эволюционирует (эволюционизм) благодаря естественным причинам (детерминизм)». И. являлся одним из основоположников социологии в Аргентине. В социологических воззрениях И. пытался сочетать биологическую концепцию истории с экономической теорией К. Маркса .

С юных лет И. участвовал в социалистическом движении, был одним из основателей (1896) и руководителей социалистической партии Аргентины. Социализм понимался И. как естественная тенденция в человеческом обществе, как выражение стремления людей к моральному совершенству. С этих позиций И. приветствовал Октябрьскую революцию 1917 в России. И. стал одним из идеологов университетской реформы (1918), провозгласившей духовное освобождение народов Латинской Америки. И. стоял у истоков антиимпериалистического движения в Латинской Америке. В 1925 под руководством И. был основан Латиноамериканский союз — организация интеллигенции и студенчества, ставившая целью достижение латиноамериканского единства, защиту интересов стран Латинской Америки от проникновения США.

Соч.: Obras completas. V. 1—22. Buenos Aires, 1918—1940; Sociologia argentina. Buenos Aires, 1913; La evolución de las ideas argentinas. V. l—2; Buenos Aires, 1918—1920; Los tiempos nuevos. Bueno. Aires, 1921.